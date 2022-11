Rajan yli Venäjältä ei saa nyt kulkea juuri kukaan, mutta yksi poikkeus voi yllättää: kodittomia koiria tuodaan edelleen Suomeen

Useat järjestöt tuovat yhä venäläisiä löytökoiria Suomeen. Lähtömaan sotatila on lisännyt paitsi ihmisten myös eläinten hätää.

Päivi Rädyn ja Johan Holmbergin kotitaloon Inkoon Barösundissa ei pääse kukaan huomaamatta sisään. Siitä pitää huolen viiden koiran lauma. Niillä kaikilla on rescue-tausta.

Kaikista innostunein vieraasta on irlanninsusikoira Nestori.

– Se ei ole ihan penaalin terävin kynä, mutta ei sen niin väliä, kunhan on hauskaa, se on hänen elämänfilosofiansa, Räty ja Holmberg luonnehtivat nauraen.

Perheen kodin yhteydessä toimii Hangon, Raaseporin ja Inkoon alueen löytöeläinkoti Skeppsdal. Tällä hetkellä kodissa on vain muutama kissanpentu. Talviaika on ylipäätään suhteellisen rauhallinen löytöeläinten suhteen.

Tilanne on täysin toinen esimerkiksi Venäjän koiratarhoilla. Siksi Skeppsdal tuo Suomeen kodittomia koiria Moskovasta.

– Meiltä kysytään tosi paljon koiria, eli ei niitä huvikseen tuoda, vaan niille on ihan ottajat olemassa täällä, Holmberg korostaa.

Sota ja siihen liittyvät rajoituksen ovat vaikeuttaneet tuontia, mutta toiminta jatkuu edelleen. Koirat on yleensä kuljetettu Suomeen lyhintä reittiä Vaalimaan kautta, mutta eri rajoitusten takia kesällä oli käytössä kiertoreitti Baltian läpi.

Skeppsdalin ja eläinten suojakoti Toivon järjestämä yhteiskuljetus päättyi kesällä kymmenen koiran kuolemaan, koska kuljetusauton kuormatilan ilmastointi ei toiminut.

Räty ei ole vieläkään pystynyt avaamaan edes tapauksen esitutkintapöytäkirjaa. Niin koville se otti.

Eläinten suojakoti Toivosta asiaa ei haluttu kommentoida lainkaan.

Bella sai kuin saikin uuden elämän

Heinäkuun alussa moskovalaiselta koiratarhalta Suomeen matkalla olleessa autossa oli kaikkiaan 32 koiraa. Sodan vuoksi kuljetus järjestettiin Vaalimaan sijaan poikkeuksellisesti Latvian ja Viron kautta. Seitsemän koirista kuoli laivamatkalla, ja kolme jouduttiin lopettamaan niiden huonon kunnon takia.

Lisäksi 11 koiraa tarvitsi tehohoitoa kuljetuksen jäljiltä.

Kokenut tullitarkastaja Rainer Lindholm kertoi heinäkuussa Ylelle, ettei ollut nähnyt mitään vastaavaa koskaan aikaisemmin.

Bella on yksi selvinneistä koirista. Sen rotuja voi vain arvailla, mutta riistaviettiä sillä ainakin on, kertoo koiran uusi omistaja Tommi Paakki. Kotitalon ympäristö Raaseporin Åminneforsissa vilisee peuroja, joiden perään Bella säntäisi, jos vain pääsisi.

Leluista Bella ei ole kovin kiinnostunut, mutta ruuan se syö aina nopeasti, todennäköisesti katu- ja koiratarhataustastaan johtuen.

– Autoa kohtaan sillä oli jonkinlainen kammo. Vaikea sanoa, johtuiko se tästä kuljetuksesta vai mistä, mutta siitäkin on päästy yli, Paakki mainitsee.

Bella on hankittu seurakoiraksi ja lenkkikaveriksi. Valinta on ollut osuva, sillä energiaa sillä riittää loputtomasti. Paakkia puistattaa edelleen ajatus Bellankin kokemasta tukalasta kyydistä uuteen kotimaahansa.

Auton kuljettaja sai alkusyksystä vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen ja viiden vuoden mittaisen eläintenpitokiellon.

– En lähde Suomen oikeuslaitoksen langettamaa tuomiota kommentoimaan, mutta toivon, että tämä tapaus lisää eläinkuljetusten valvontaa ylipäätään, Paakki toteaa.

Skeppsdalin Päivi Räty on puheissaan suorempi.

– Tuomio on aivan älytön. Hänhän on vapaa mies ja vielä ulkomaan kansalainen, joten hän ei käytännössä saanut mitään rangaistusta. Toki hän sai myös eläintenpitokieltotuomion, mutta kuka sitä ulkomailla valvoo?

Myös kuljetusfirmaa vastaan on nostettu syytteet samasta tapauksesta, mutta asian käsittelypäivä käräjäoikeudessa ei ole vielä tiedossa.

Seuraava kuljetus joulukuun alussa

Seuraava löytöeläinkoti Skeppsdalin organisoima koirakuljetus on tulossa Moskovasta Suomeen joulukuun alussa jälleen Vaalimaan kautta.

Venäläisiltä ja valkovenäläisiltä moottoriajoneuvoilta on kaupalliset kuljetukset Suomessa tällä hetkellä kielletty ilman ulkoministeriön poikkeuslupaa. Lisäksi rajanylityspaikkojen kautta kulkee vain sellaista tavaraa ja rahtia, jotka eivät ole EU:n pakoteasetuksen alaisia.

Näin ollen Moskovan koiratarha kuljettaa eläimet Viipuriin, mistä kotimainen kuljetusyhtiö hakee ne Suomen puolelle.

Tullin silmissä koirat ovat rahtia, eivätkä ne ole pakotelistalla. EU:n ulkopuolelta Suomeen tulevien eläinten maahantuloa valvoo Ruokavirasto ja rajaeläinlääkäri tarkastaa koirat (siirryt toiseen palveluun) Vaalimaan raja-asemalla.

Myös esimerkiksi Viipurin koirat aikoo tuoda Suomeen loppuvuoden aikana vielä kolme koirakuormaa. Eri järjestöjen mukaan avuntarve venäläisillä koiratarhoilla on kenties suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

– Kun sieltä tuodaan edes muutama koira, niin tarhoille tulee tilaa esimerkiksi Ukrainan kodittomille koirille. Ihmiset, jotka toimivat siellä eläinten kanssa, kärsivät ihan samalla tavalla. Varainkeruu, vapaaehtoisten saaminen, kaikki on vaikeutunut sotatilan takia, Räty luettelee.

Rädyn ja Holmbergin irlanninsusikoira ja chihuahua kisaavat isännän huomiosta ja herkuista. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Olot moskovalaisella 3 000:n koiran tarhalla ovat Rädyn ja Holmbergin mukaan kurjat.

– Se on vähän kuin koirien Auschwitz, pariskunta vertaa.

Bisneksenä koirien tuontia ei Rädyn mukaan voi missään tapauksessa pitää. Pelkästään rajaeläinlääkärin tekemä tarkastus maksaa virka-aikana 150 euroa koiraa kohden, muina aikoina enemmän.

– Ihan plus miinus nolla tässä mennään. Pääasia on löytää niille hyvät kodit. Kyllähän tässä välillä miettii, onko ihan fiksua kuluttaa kaikki aikansa ja rahansa eläimiin. Tämä on elämäntapa ja lähtee puhtaasta rakkaudesta eläimiin. En oikein muunlaistakaan elämää osaa kuvitella, Räty toteaa.

