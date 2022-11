Kolme perhettä kertoo, miten he säästävät aamiaisessa – katso aamiaiskoneesta, miten paljon sinun aamupalasi on kallistunut

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Oululaisessa Connollyn perheessä on aamiaiseksi drop sconeseja eli skotlantilaisia pannukakkuja ja pekonia. On vapaapäivä, ja silloin nelihenkisessä perheessä yleensä tehdään vähän parempaa aamiaista. Yleensä aamuisin syödään kaurapuuroa, mysliä, paahtoleipää tai jugurttia. Juomaksi aamiaisella on mehua ja kahvia.

Kaikkien näiden aamiaisruokien ja -juomien hinnat ovat nousseet vuoden aikana.

Erityisesti puurohiutaleet ovat entistä kalliimpia. Suurimot, kuten kaurahiutaleet, maksoivat syyskuussa lähes kolmanneksen enemmän kuin vuosi aiemmin. Leivän hinnannousu oli yli 15 prosenttia.

Tässä perheessä hinnannousu ei vielä merkittävästi vaikuta ruokapöytään, etenkään aamiaisella.

– En oikeastaan katso puurohiutaleiden hintaa, koska se ei ole kallis tuote. Mietin enemmän esimerkiksi juuston hintaa, koska ranskalaisena syön paljon juustoja, Joffy Connolly sanoo.

Juustosta Joffy Connolly onkin valmis tinkimään, eikä se kuulu joka-aamuisiin ruokatarvikkeisiin. Ruokakulujen kannalta se hyvä asia: juuston hinta on noussut vuodessa lähes neljänneksen.

Felix ja Iona Connolly kertovat, mitä aamiaiseen yleensä kuuluu.

Suomessa viitisen vuotta asunut brittiläis-ranskalainen perhe huomasi jo tänne muuttaessaan, että Suomessa ruoka maksaa paljon enemmän kuin heidän aiemmassa kotikaupungissaan Lontoossa. Täällä perhe on huomannut, että laskuun voi vaikuttaa yllättävän paljon ostamalla sesongissa olevia kasviksia.

Perheelle ruuan laittaminen on harrastus, joten siitä ei mielellään säästetä.

Perhe suhtautuu intohimoisesti myös kahviin, joka jauhetaan itse. Sen kulutusta on kuitenkin vähennetty, eikä kahvia keitetä enää toista pannullista. Kahvin hinta on noussut vuodessa noin kolmanneksen.

Kasvissyöjän lautasella hinnannousu ei näy yhtä paljon kuin lihansyöjän

Myöskään helsinkiläisen Lidia Blanco Sequieros’n aamiaiseen ruuan hinnannousu ei juuri ole vaikuttanut. Tosin hän pyrkii vähentämään kasvisten hävikkiä entistä tarkemmin. Hänen aamiaisellaan on usein tuoreita kasviksia, kuten kurkkua ja salaattia.

Grafiikka osoittaa, kuinka paljon Lidia Blanco Sequieros'n aamiaistarvikkeiden hinnat ovat vuodessa nousseet.

Eri kasvisten hintojennousussa on suuria eroja. Salaatin hinta on noussut alle viisi prosenttia. Kurkkua ei ole erikseen Tilastokeskuksen luokitteluissa, mutta Ylen kauppaketjuilta saamien tietojen mukaan sen hinta on noussut yli puolitoistakertaiseksi viime vuoteen verrattuna.

Alla olevasta Ylen aamiaiskoneesta voit katsoa itse, paljonko sinun käyttämiesi aamiaisruokien hinta on noussut vuodessa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen uusimpiin eli syyskuun 2022 tietoihin, joita on verrattu syyskuun 2021 tietoihin.

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Blanco Sequieros ei syö lihaa, mutta kananmunien hinnannousun hän on huomannut. Munat ovatkin selvästi aiempaa kalliimpia. Niiden hinta on noussut noin kolmanneksen.

Monet eläinperäiset tuotteet ovat kallistuneet selvästi, esimerkiksi pekoni ja leikkeleet noin viidenneksen vuodentakaisesta.

Tilastokeskuksen tiedoista ei selviä, onko esimerkiksi tavallisen jugurtin ja kaura- tai soijapohjaisen jugurtin hinnannousussa eroa, koska molemmat luokitellaan jugurttien kategoriaan. Sen sijaan kasvimaidon hinnannousu on 6 prosenttia, kun vähärasvaisen maidon hinta on noussut 13 prosenttia.

Marjojen ja hedelmien hinnat ovat nousseet vain vähän, jauhojen hurjasti

Sotkamolainen eläkeläispariskunta Helena ja Pertti Okkosen ruokapöytään kuuluu paljon itse tehtyä tai kerättyä ruokaa: marjoja, marjamehua, sämpylöitä. Kananmunat ovat Okkosella talvihoidossa olevien kanojen munia, maito suoraan naapurista.

Grafiikka osoittaa, kuinka paljon Okkosten aamiaistarvikkeiden hinnat ovat vuodessa nousseet.

Aamiaisen monipuolisuudesta ei ole haluttu tinkiä hintojen noustessa. Itse poimittujen marjojen käyttöä he ovat lisänneet hintojen noustessa, samoin alennustuotteiden käyttämistä.

Tuoreet marjat, pakastemarjat ja mehut ovat kuitenkin tuotteita, joiden hinnannousu on ollut moneen muuhun ruoka-aineeseen verrattuna maltillista, vain muutamia prosentteja vuodentakaisesta. Myös hedelmien hinnannousu on myös vain muutamia prosentteja, päärynät ovat jopa hieman viimevuotista halvempia.

Kotileipurin kukkarossa ruuan hinnannousu tuntuu ainakin siinä, että jauhot ovat nyt kaksi kertaa viimevuotista kalliimpia.

Kaikkien ruokien hintoja voit tarkastella Ylen ruokakoneesta.

Yle seuraa talven ajan, miten ruuan hinnannousu näkyy Conollyjen, Blanco Sequieros'n ja Okkosten arjessa.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 9.11. kello 23:een saakka.