Kun ekokauppa Ruohonjuuri aloitti, sen päämäärä oli tehdä itsestään tarpeeton – mutta 40 vuodessa suunta onkin ollut päinvastainen

”Verkkokaupan osuus on tärkeä myös kansainvälistymisen näkökulmasta. Tällä hetkellä se on melkein jo parikymmentä prosenttia liikevaihdosta. Siinä on kansainvälinen verkkokauppa mukana”, Ruohonjuuren toimitusjohtaja Päivi Paltola kertoo.

Kuva: Antti Kolppo / Yle