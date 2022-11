Suuret, kalliit ja painavat akut hidastavat raskaan liikenteen sähköistymistä – biokaasu voisi olla rekkojen vihreä vaihtoehto

Kaasukuorma-autojen tarvitsema tekniikka on valmiina. Suuri este biokaasun käyttönotolle raskaassa liikenteessä on, että tankkausverkosto on edelleen liian harva.

Suomessa on käytössä noin 90 000 kuorma-autoa. Niistä sähkökuorma-autoja on muutama kymmenen, kaasulla käyviä kuorma-autoja on noin 400–500. Loput kulkevat dieselillä. Arkistokuva. Kuva: Miikka Varila / Yle