Pieni peräkärryn rengas oli ennen autojen käytetyin rengaskoko – sähköautojen yleistyessä renkaiden täytyy olla entistäkin suurempia

Isokokoisia uusia talvirenkaita saattaa nyt joutua odottamaan parisen viikkoa. Renkaiden saatavuus on pienentynyt Venäjän tehtaiden tuontikieltojen vuoksi, mutta normaalikokoisia renkaita on vielä toistaiseksi riittänyt.

– Se, mitä tänä päivänä käytetään peräkärryn renkaana, on ennen ollut eniten käytetty rengaskoko autojen alla. Ovathan ne kasvaneet, toteaa Seinäjoen Rengaskeskuksen yrittäjä Vili Lintala.

Hän kertoo, että autojen rengaskoot kasvavat edelleen. Tämä näkyy toki rengasasentajien työssä.

– Fyysistä päivää on tiedossa, Lintala naurahtaa.

Sähköautojen yleistyminen muuttaa rengasmarkkinoita, sillä niihin tarvitaan suurempikokoisia renkaita. Lintalan mukaan sähköautojen kokonaismassat ovat huomattavasti suurempia vastaaviin polttomoottoriautoihin verrattuna.

– Se vaatii niin renkaalta kuin vanteelta korkeampaa kantavuutta.

Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora näkee, että rengaskoot kasvavat autokannan uudistuessa. Rengasmaailmassa on tähän asti ajateltu, että 20 prosenttia kokovalikoimasta kattaa 80 prosenttia myynnistä.

– Se kuvio alkaa pikkuhiljaa hajota. Ja sitä kautta myös ennustettavuus vaikeutuu.

Hajontaa on tulevaisuudessa isompien renkaiden koissa.

– Koko valikoima on tulevaisuudessa laaja.

Tähän saakka tavanomaisimmat renkaat ovat olleet halkaisijaltaan 15–17 tuuman välillä. 14-tuumaisten renkaiden menekki on jo pienentynyt huomattavasti.

– Se oli aikanaan kaikkein yleisin.

Valmistajat mukauttavat toimintaansa kysynnän muutoksia vastaavaksi.

– Melkein kaikkialla muualla Euroopassa autokanta uusiutuu nopeammin kuin Suomessa ja se tarkoittaa, että valmistajat reagoivat riittävän ajoissa kysynnän muutoksiin.

Seinäjoen Rengaskeskuksen yrittäjä Vili Lintala kertoo, että sähköautoja nostetaan erityisillä nostopaloilla, jotka laitetaan auton ja tunkin väliin. Kuva: Juuso Kääriäinen / Yle

Suurempien rengaskokojen saatavuudessa on tällä hetkellä haasteita

Soittokierroksemme perusteella pohjalaisissa rengasliikkeissä on toistaiseksi riittänyt tavanomaisia rengaskokoja, mutta erityisesti isokokoisempia nastarenkaita saattaa joutua nyt odottamaan.

Isompia renkaita käytetään sähköautojen lisäksi muun muassa katumaastureissa.

Renkaiden saatavuus on pienentynyt Venäjän tehtaiden tuontikieltojen vuoksi.

– Isommat rengaskoot ovat olleet vähän kiven alla. Uskon, että jokaiselle rengas löytyy, mutta merkki- ja mallivalikoimaa ei ole niin paljoa kuin menneinä vuosina, Lintala toteaa.

Seinäjoen Rengaskeskuksella suurempikokoisia renkaita saattaa joutua odottamaan viikosta kahteen.

– Tehtaat painavat erittäin hyvin tavaraa tällä hetkellä ulos.

Autonrengasliiton Jarmo Nuora toteaa, että isojen renkaiden saatavuus on valtakunnallisesti kohtuullisen hyvä.

– Kokoja, joita on vähemmän tuotettu aikaisempinakin vuosina, niissä on niukkuutta. Mutta lähtökohtaisesti aina jotain on saatavilla, että tilanne on vielä kohtuuhyvä.

Tiettyjen mallien ja kokojen toimitusaika saattaa olla muutaman viikon tavanomaista pitempi, mutta saatavuustilannetta on Nuoran mukaan vaikeaa ennakoida.

– Talvirengaskokoja on helposti 160 erilaista. Kokoja, jotka ovat kaikista heikoimmin saatavilla, on vaikeaa sanoa. Tilanne voi muuttua viikoittain tai jopa päivittäin.

Nastat pysyvät myös sähköautojen renkaissa

Seinäjoen Rengaskeskuksella vaihdetaan yhä suurelle enemmistölle nastarenkaat alle. Vaikka liikkeessä on huomattu kitkarenkaiden yleistyvä trendi, sähköautojen yleistyminen ei uhkaa nastarenkaiden tulevaisuutta.

Kovaa vääntöä tarjoaviin sähköautoihin voi laittaa nastat ilman pelkoa siitä, että ne eivät renkaissa pysyisi.

– Muutamilta päämerkeiltä on jo olemassa sähköautoihin erikseen suunniteltuja renkaita.

Autojen sähköistyminen kuluttaa renkaita enemmän, sillä autot painavat enemmän, ja ne tarjoavat enemmän vääntöä.

– Kokonaismassaa renkaan päällä on huomattavasti enemmän, uskon että se kuluttaa sitä rengasta vielä enemmän kuin rivakat liikkeelle lähdöt.

Autonrengasliiton Nuora näkee, että kuljettajan on oltava sähköautojen kanssa entistä tarkempi ajotottumuksistaan.

– Kyllä se suurin renkaan kuluttaja on siellä ratin ja penkin välissä.

