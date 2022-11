Kymmeniä tilauslentoja päivässä ja luksusmajoitusta risteilylaivoilla – näin Qatar aikoo selvitä puolentoista miljoonan kisaturistin tulvasta

Kuva: Anadolu Agency via Getty Images

Jalkapallon MM-kisojen alkamiseen Qatarissa on enää viikko. Kisat pelataan poikkeuksellisen tiheällä alueella, sillä kahdeksasta ottelustadionista seitsemän on rakennettu pääkaupunki Dohaan tai sen esikaupunkialueille.

Ainoa stadion kaupungin ulkopuolella ei sekään ole kaukana. Al-Khorin kaupunkiin on Dohan keskustasta matkaa noin 50 kilometriä.

Kisapaikkojen tiheyttä kuvaa, että jos Dohan kartta asetetaan Helsingin kartan päälle, stadioneista neljä mahtuu Helsingin, kaksi Espoon ja yksi Vantaan alueelle. Kaukaisin stadion asettuu Hyvinkään eteläpuolelle.

Qatarin MM-kisojen stadionien sijainti suhteessa pääkaupunkiseudun karttaan. Kuva: Aleksi Hyvönen / Yle

MM-kisaotteluita pelataan kaikkiaan 64. Alkulohkovaiheessa otteluita tahkotaan peräti neljä päivässä, mikä aiheuttaa kisajärjestäjille ja faneille logistisia haasteita. Suurin osa stadioneista on rakennettu lähes tyhjästä, eikä niitä ole päästy juuri testaamaan tosipaikassa.

Finaalistadionilla Lusailissa pelattiin testiottelu syyskuussa, eivätkä järjestelyt menneet putkeen. Katsojille tarkoitetut vesipullot loppuivat jo ennen taukoa, ja jonot sisäänpääsyillä venyivät jopa yli kahden kilometrin pituisiksi. (siirryt toiseen palveluun)

Onko Qatar ja Doha todella valmis vastaanottamaan arvioiden mukaan puolitoista miljoonaa jalkapallofania? Kestääkö järjestäjämaan julkinen liikenne ja riittääkö majoituskapasiteetti? Nämä kysymykset ovat olleet viime aikoina esillä kansainvälisessä mediassa.

– Täällä on normaalioloihin varsin toimiva julkinen liikenne. Aikalailla kapasiteetin rajoilla mennään kisojen aikana, jos riittääkään, Suomen Qatarin-suurlähettiläs Pekka Voutilainen sanoo Yle Urheilulle Dohasta.

Dohan uusi metroverkko valmistui vuonna 2019. Viidellä stadionilla kahdeksasta on oma metroasemansa. Voutilaisen mukaan paikallisväestöä on suositeltu matkustamaan stadioneille henkilöautoilla, jotta julkinen liikenne ei kuormittuisi liikaa.

Arabian niemimaan kaakkoisosassa sijaitseva Qatar on pinta-alaltaan Pirkanmaata pienempi maa, jonka noin 2,8 miljoonasta asukkaasta peräti 80 prosenttia asuu Dohan alueella. Monet kisavieraista ovat valinneet majoittua naapurimaissa, varsinkin Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien suositussa turistikohteessa Dubaissa.

Stadium 974 on yksi MM-kisojen näyttämöistä. Sen rakentamisessa on käytetty 974 työmaakonttia. Kuva: Getty Images

Voutilaisen mukaan Dohan lentokenttien kapasiteetti on kovilla, kun jalkapallofaneja lennätetään Qatariin naapurimaista seuraamaan otteluita. Dohassa on kaksi kansainvälistä lentokenttää.

– Puhutaan, että Dubaista tehdään Dohaan 60 lentoa joka päivä kisojen aikana. Abu Dhabilla ja Kuwaitilla on ollut samanlaisia suunnitelmia. On laskettu, että kisojen ajan Dohaan laskeutuu lentokone viiden minuutin välein, ja tietysti jonkun pitää välillä noustakin, Voutilainen kertoo.

Luksusmajoitusta risteilylaivalla

Toinen huolenaihe on majoituskapasiteetin riittävyys, jota toki helpottaa monien fanien majoittuminen naapurimaissa. Voutilainen uskoo majoituspaikkojen riittävän.

– Jos hotellisovelluksia katsoo, niin jotakin löytyy edelleen. Yksityismajoituksiakin on aika hyvin saatavilla, mutta hinnat ovat todella kovia.

Dohaan on rakennettu fanikyliä, joissa kisavieraiden on The Athleticin mukaan (siirryt toiseen palveluun) mahdollisuus asua teltoissa tai työmaakontteja muistuttavissa, varta vasten kisojen ajaksi rakennetuissa väliaikaistiloissa. Kaikkien majoituspaikkojen valmistumisesta ajallaan ei ole kisojen kynnyksellä vielä varmuutta.

Väliaikaistilojen majoituspaikat ovat yhä myynnissä virallisella kisasivustolla (siirryt toiseen palveluun). Hinnat alkavat noin 200 Yhdysvaltain dollarista per yö. Sivustolla on nähtävillä vain havainnekuvia majoituspaikoista, mikä juuri herättää kysymyksiä niiden valmistumisesta.

Majoituspaikkojen myyntisivusto MM-kisojen virallisessa varausportaalissa (qatar2022.qa). Kuva: Kuvakaappaus Qatarin MM-kisojen virallisilta sivuilta.

Dohaan myydään majoituspaketteja myös kaupunkiin kisojen ajaksi tuotaviin loistoristeilijöihin. Virallisen kisasivuston varausportaali (siirryt toiseen palveluun) antaa yhä mahdollisuuden varata majoitusta kahdelle risteilijälle. Toisen yökohtainen hinta on alkaen 180 Yhdysvaltain dollaria ja toisen 350 dollaria.

Laivoja ei Dohan satamissa tosin vielä näy.

– Risteilylaivoista on puhuttu. Toistaiseksi ne eivät täällä vielä ole, mutta onhan tässä vielä aikaa, Voutilainen sanoo.

Mystinen finaalinäyttämö

Qatarin MM-kisat ovat keränneet jo vuosien ajan runsasta kritiikkiä maan heikon ihmisoikeustilanteen ja vierastyöläisten heikkojen oltavien vuoksi. Urheilullisesti kisojen ajankohta on erikoinen, kun MM-jalkapalloa pelataan ensimmäistä kertaa talvella.

Jotain kisajärjestelyiden älyttömyydestä kertoo, että finaalipaikkakunta Lusailia ei kisojen myöntämishetkellä vuonna 2010 ollut nykyisessä muodossaan edes olemassa.

– Se on uusi kaupunginosa Dohassa. Joka kymmenes vuosi Dohassa ollaan rakennettu tyhjälle maalle uusi kaupunki, eikä Lusail ole siitä poikkeus. Sinänsä se olisi varmasti rakennettu, vaikka kisoja ei olisi tullut, Voutilainen sanoo.

Tällä stadionilla pelataan MM-finaali sunnuntaina 18. joulukuuta. Kuva: Getty Images

Lusailissa on jo ennen MM-jalkapalloa järjestetty lukuisia kansainvälisiä urheilutapahtumia, kuten esimerkiksi golfin Euroopan-kiertueen kilpailuja. Qatarin F1-osakilpailu järjestettiin Lusailissa viime vuonna. MotoGP:tä Lusailin radalla on ajettu jo pidempään. Jalkapallostadionille mahtuu peräti 80 000 katsojaa.

– Se on nouseva alue tällä hetkellä. Osa rakennuksista on vielä tällä hetkellä tyhjillään. Niitä täytetään osin valtion virastoilla, osin yrityksillä ja osin asuinrakennuskäyttöön.

Ilmapiiri kisojen ympärillä on varsinkin Euroopassa monesta syystä negatiivinen. Ihmisoikeusrikkomuksia koskeva kritiikki Qataria sekä Fifaa kohtaan on yltynyt kisojen lähestyessä. Kisoihin on myyty vajaat kolme miljoonaa pääsylippua, joista Voutilaisen mukaan noin 1500 suomalaisille.

Yle näyttää jalkapallon MM-kisat kanavillaan 20.11.–18.12.