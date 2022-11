Opiskelijaravintola kertoo, millaiset annokset voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen – kalaleike ja härkisbolognese toimivat, uunimakkara ei

Unicafe on laskenut, että aterian ei tarvitse olla täysin lihaton noudattaakseen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita.

Vastaisuudessa kaikkien Unicafen lounaiden hiilijalanjälki on pienempi kuin keskimääräisen suomalaisen lounaan.

Helsingin Unicafe-opiskelijaravintolat aloittivat maanantaina aterioiden hiilijalanjäljen merkitsemisen kaikkiin annoksiin.

Uudistuksen tarkoituksena on viestiä ruoan ilmastovaikutuksista sekä ohjata asiakkaita tekemään ilmastoystävällisempiä päätöksiä. Yhtiö laski merkintöjä varten yli 200:n ruokalistalla olevan tuotteen hiilijalanjäljen.

– Tyypillisesti nähtiin, että selkeästi alhaisin ilmastovaikutus oli vegaanisilla aterioilla, mutta vähähiilisiä löytyi myös muista. Suurin hiilijalanjälki oli lihapohjaisilla lounailla, joissa oli suuri määrä lihaa, esimerkiksi iso kanaleike tai sian leike, Unicafen toimintaa pyörittävän Ylva-konsernin kestävyydestä vastaava johtaja Antti Ruuska kertoo.

Esimerkkejä annosten hiilijalanjäljestä Kvinoapyöryköitä ja verigreippi-soijajogurttia: 0,39 kg CO2e / annos

Härkisbolognese: 0,45 kg CO2e / annos

Rapea kalaleike ja verigreippijogurtti: 0,47 kg CO2e / annos

Siemenleivitetty seitifilee ja palsternakkajogurtti: 0,48 kg CO2e / annos

Pasta Carbonara: 0,86 kg CO2e / annos

Meksikolainen uunimakkara: 1,21 kg CO2e / annos

Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä vapautuu ilmakehään ruoan tuottamisesta, kuljettamisesta, säilyttämisestä ja jalostamisesta. Annoksissa käytettävä merkintä CO2e tarkoittaa hiilidioksidiekvivalenttia, joka kuvaa eri kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

Esimerkiksi yllä mainitun meksikolaisen uunimakkaran ilmastoa lämmittävä vaikutus on 1,21 kilogrammaa hiilidioksidiekvivalenttia annosta kohden.

Matalimman hiilijalanjäljen ateriat on merkitty erikseen Ilmastovalinta -tunnuksella. Sen saavat annokset, joiden hiilijalanjälki on korkeintaan 0,5 kg CO2e. Nämä annokset ovat Unicafen mukaan Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukaisia.

Alle keskimääräisen lounaan

Eniten päästöjä aiheuttavista ruoista Unicafe luopui jo 2020, kun se lopetti naudanlihan tarjoamisen ravintoloissaan. Naudanlihan aiheuttama ilmastokuorma voi olla monikymmenkertainen verrattuna esimerkiksi tofuun.

– Toinen vaihtoehto olisi ollut laittaa tarjolle nauta-ateria ja sen kylkeen leima, että tämä tuottaa hurjan isot ilmastopäästöt. Se olisi kuitenkin ollut omituista viestintää, ja heräisi kysymys, miksi tätä on ylipäätään tarjolla, Ruuska kertoo.

Päätöksestä nousi kohu sosiaalisessa mediassa. Kohua pohti komiikkaa tutkinut antropologi Marianna Keisalo, joka on tarkastellut myös suomalaisen median ruokakirjoittelua Hotelli- ja ravintolamuseon hankkeessa. Voit kuunnella Keisalon ja toimittaja Ippi Arjanteen keskustelun tästä:

HSY:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) noin 60 prosenttia ruoan ilmastovaikutuksista syntyy jo maatiloilla ja kasvihuoneissa viljelystä, viljelykäytössä olevasta maaperästä sekä eläinten lannasta ja ruoansulatuksen päästöistä.

Unicafen mukaan keskimääräisen suomalaisen lounaan hiilijalanjälki on 1,4 kg CO2e. Kaikki yhtiön opiskelijalounaat jäävät nyt tämän alle, ja tulevaisuudessa ruokalistaa on tarkoitus kehittää vieläkin vähäpäästöisemmäksi.

Rakennusmaailma innoittajana

Rakennusmaailmassa standardina on päästölaskenta (siirryt toiseen palveluun), ja Ruuskalla on siitä kokemusta tutkijana. Rakentamisessa käytettävä päästötietokanta (siirryt toiseen palveluun) on kaikille avointa tietoa, mutta ruoan päästölaskennassa tiedot ovat hajallaan.

– Meillä on valtavan isot rakennushankkeet käynnissä, ja pystymme laskemaan kymmenien miljoonien eurojen hankkeiden hiilipäästöt. Heräsi kysymys, että miksi ihmeessä ei osata laskea samaa lounaalle? Lähtökohtaisesti lounaat ovat paljon yksinkertaisempia, ja yhdessä lounaassa on paljon vähemmän raaka-aineita kuin yhdessä rakennuksessa, Ylva-konsernin Ruuska selittää.

Luonnonvarakeskus julkaisi vuoden 2021 lopussa uudet hiilijalanjälkiluvut kahdeksalle kotimaiselle kalatuotteelle. Luvut osoittavat, että ruoan aiheuttamaa ilmastokuormaa voidaan keventää lisäämällä kalan kulutusta lihan kustannuksella.

Ruuska muistuttaa, että hiilijalanjäljen laskeminen on monimutkaista, ja Unicafen ilmoittamat luvut eivät välttämättä ole täydellisen tarkkoja. Päästöjä vertaamalla voi kuitenkin vertailla annoksia keskenään ja käsityksen siitä, millaisia hiilijalanjälkiä annoksilla on suhteessa toisiinsa.

– Laskentaa voidaan tehdä hyvin eri tavalla, eikä ole olemassa tiettyä standardia. Voi olla, että eri toimijat laskevat eri tavalla, ja sieltä tulee erilaisia tuloksia erilaisilla lähtöoletuksilla. Esimerkiksi, riippuen siitä, otetaanko maan muutoksen päästöt huomioon kun katsotaan maataloustuotteiden päästöjä vai ei, tulee hyvin erilaisia tuloksia.

Ruuskan mukaan ruokamaailmassakin tiedetään jo nyt riittävän hyvällä tarkkuudella, millaisia päästöjä mikäkin ruokatarvike aiheuttaa.

– Ei ole syytä odottaa, että meillä olisi pilkulleen oikeat numerot päästöistä. Nyt on aika katsoa parhailla mahdollisilla saatavilla olevilla tiedoilla mitä ne numerot ovat ja päivittää niitä, kun uutta tietoa tulee.

