Arttu Vuori, 19, haluaa samaa sukupuolta olevat parit naimisiin myös kirkossa ja teki siksi poikkeuksellisen päätöksen

Arttu Vuori on viime vuosina ollut isosena ja vapaaehtoisena oman seurakuntansa toiminnassa.

Alle 30-vuotiaita on ehdolla tänään alkavissa seurakuntavaaleissa vähemmän kuin viime kerroilla. Neljä nuorta kertoo, miten he muuttaisivat kirkkoa.

Seurakunnat ja kirkko näyttävät olevan pulassa nuorten kanssa. Nuoria on nyt prosentuaalisesti vähemmän ehdolla seurakuntavaaleissa kuin kahdella edellisellä kerralla vuosina 2018 ja 2014.

Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen tutkija Veli-Matti Salminen arvioi suurimman syyn olevan siinä, että kirkko ja sen päätöksenteko näyttäytyvät nuorille harmaina.

– Monesti nuoret ovat päättäjinä vähän kuin mannekiineina mukana, mutta he kokevat usein jäävänsä silti päätöksenteossa ulkopuolelle, Salminen sanoo.

Tamperelainen Arttu Vuori ja kolme muuta nuorta kulkevat vastavirtaan. Nyt he kertovat, miksi lähtivät ehdolle seurakuntavaaleihin ja mitä haluaisivat muuttaa kirkossa.

Arttu Vuori toivoo saavansa äänioikeuden kirkon päättävissä elimissä. Hän on ollut siellä nuorisojäsenenä ilman äänioikeutta jo kolme vuotta. Kuva: Matti Myller / Yle

Arttu Vuori: Olisi tärkeää, että nuoret äänestävät

Tamperelainen Arttu Vuori, 19, kertoo, että hän haluaisi nuorten äänen kuuluvan kirkossa paremmin.

Hän on ollut mukana Tampereen seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa nuorten vaikuttajajäsenenä viimeiset kolme vuotta. Ja muutenkin seurakunnan toiminnassa rippileiriltä alkaen. Lisäksi hän on monessa muussa mukana myös kuntapolitiikassa kokoomuksen varavaltuutettuna. Nyt hän toivoo pääsevänsä oikeaksi jäseneksi seurakunnan päättäviin elimiin.

– Sinne kaivataan uutta sukupolvea. Nyt keski-ikä on yli 50. Minulla on palo vaikuttaa yhteisiin asioihin, Vuori kertoo.

Vuoren mukaan olisi tärkeää, että nuoret myös äänestäisivät.

– Kun nuoret äänestävät, niin sitten valitaan todennäköisemmin ne tyypit, jotka edustavat nuoria, hän summaa.

Vuorelle lapsi- ja nuorisotyö ovat tärkeitä asioita.

– Meidän seurakunnassamme käy nuortenilloissa 350 nuorta. Haluan olla turvaamassa niitä resursseja.

Lisäksi hän haluaa olla varmistamassa, ettei ketään syrjitä minkään ominaisuuden perusteella.

Vuori toivoo, että pääsisi seuraavan kauden aikana vaikuttamaan siihen, että tasa-arvoinen avioliittolaki tulisi voimaan myös kirkossa jokaisessa seurakunnassa.

– Olen sitä mieltä, että jokaisella on oikeus rakastaa ketä tahansa. Tämä on suurempi linja, missä haluaisin nähdä muutosta seuraavalla vaalikaudella, Vuori sanoo.

Filip Godlewski toivoo, että kirkko puhuisi rohkeasti syrjintää vastaan. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Filip Godlewski: Kirkon tulisi olla rohkeampi

Vantaalainen Filip Godlewski, 19, on ehdolla seurakuntavaaleissa, koska haluaa vaikuttaa kirkon päätöksentekoon. Hän on myös muun muassa oman kuntansa nuorisovaltuutettu. Hänen mielestään kirkossa ei ole tarpeeksi nuoria päätöksenteossa.

– Haluan päästä vaikuttamaan ihan konkreettisesti nuorisotyöhön. Omilla kokemuksillani voisin kehittää sitä parempaan suuntaan, Godlewski sanoo.

Hän toivoo, että kirkko olisi rohkeampi syrjintää vastaan.

– Että kirkko puhuisi rohkeasti ja äänekkäästi kaikkea syrjintää vastaan, Godlewski toteaa.

Hän arvelee, ettei vaalit ole tarpeeksi lähellä nuoria.

– Voi olla, että nuoret ei edes tiedä, että on seurakuntavaalit. Kirkon pitäisi viestiä enemmän nuorille, että heidän pitäisi olla kiinnostuneita vaaleista, Godlewski sanoo.

Otto Tammen innostus seurakuntatyöhön tulee partiosta. Kuva: Johanna Manu / Yle

Otto Tammi: Partio ja rippileiri saivat kiinnostumaan seurakunnasta

Onnistunut rippileiri toimi kaarinalaiselle Otto Tammelle kimmokkeena lähteä mukaan seurakuntavaaleihin. 18-vuotias Tammi opiskelee Puolalanmäen lukiossa Turussa ja on ollut mukana Kaarinan nuorisovaltuustossa vuodesta 2017.

– Vaikuttaminen on kiinnostanut aina. Vaalien lähestyessä päätin lähteä ehdolle partiolaisten listalta, Tammi sanoo.

Tammi on ollut partiossa mukana 7-vuotiaasta asti. Seurakunta on partion merkittävä mahdollistaja ja innokas partiolainen haluaa omalta osaltaan vaikuttaa sen jatkumiseen.

– Halusin lähteä turvaamaan partiotyön rahoitusta, Tammi sanoo.

Nuorten lisäksi Tammelle on tärkeää oikeudenmukaisuuden edistäminen yhteiskunnassa sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkkorakennusten vaaliminen.

Nuoreen seurakunnan toiminnassa on Tammen kokemuksen mukaan suhtauduttu positiivisesti.

– Kyllä kirkon toiminnalla on ihan hyvä maine, mutta ehkä nykypäivänä on harvinaisempaa, että on nuorena aktiivisena näissä asioissa. Kirkko tekee niin paljon hyvää, että haluan olla osa sitä hyvää olemalla mukana kirkossa.

Samuel Oliveros de Nordenflich haluaa rikkoa tabuja seurakunnassa. Kuva: Jari Hakkarainen / Yle

Samuel Oliveros de Nordenflich: Tabuja pitää rikkoa

Seurakuntavaaleihin osallistuminen on luontevaa jatkumoa Samuel Oliveros de Nordenflichtille, joka on jo oman seurakuntayhtymänsä nuortenhallituksessa jo edistänyt nuorten asioita.

– Yksi lähitavoitteesta on seurakunnan tabujen rikkominen. Moni nuori mieltää seurakunnan vanhanaikaiseksi ja niin sanotusti ei nyky-yhteiskuntaan kuuluvaksi.

Oliveros de Nordenflichtin kokemuksen mukaan seurakuntakin pystyy elämään nykyajassa.

– Hieno asia, että nuorisokulttuuria pidetään yllä seurakunnassa.

Hän uskoo nuorten etsivän oman ikäistä äänestettävää. Yksi tärkeä tavoite Oliveros de Nordenflichtille on tasa-arvon edistäminen seurakunnassa ja vaikuttamisen mahdollisuuksien esilletuominen.

– Koen, että tällä hetkellä minun pitää vaikuttaa asioihin, sillä ne eivät ole hyvin. Esimerkiksi lukioissa hyvinvointi on puheenaiheena, mutta mitään konkreettista muutosta suuremmalla mittakaavalla en ole huomannut, hän sanoo.

Miten kaverit suhtautuvat aktiivisesti seurakunnassa toimivaan nuoreen?

– Omassa ystäväporukassani seurakuntaan suhtaudutaan avoimesti. Seurakunta tarjoaa rippikoulun jälkeen hyvät mahdollisuudet jatkaa toimintaa, Oliveros de Nordenflicht summaa.

Kirkon ehdokkaista melkein puolet on 50–70-vuotiaita Tänä vuonna seurakuntavaalien kaikista ehdokkaista alle 30-vuotiaita on 6,2 prosenttia, kun edellisellä vaalikerralla ehdokkaista alle 30-vuotiaita oli seitsemän prosenttia. Neljä vuotta ennen sitä, vuonna 2014, alle 30-vuotiaita oli jopa 7,2 prosenttia ehdokkaista. Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen tutkija Veli-Matti Salminen sanoo, että vaikka nuoria halutaan mukaan kirkon vaaleihin, on eri asia, kuinka paljon heitä oikeasti pyritään innostamaan mukaan. – Kun haetaan vaikuttajia seurakuntiin, yleisesti viesti suuntautuu työikäisille ja keski-ikäisille, Salminen sanoo. Nyt alkavissa seurakuntavaaleissa ehdokkaista lähes puolet on 50–70-vuotiaita. Salmisen mukaan luottamustehtävien merkityksellisyyttä tulisi vahvistaa erityisesti nuorten kohdalla. – Jos päätöksentekokulttuuriin ei panosteta, ei tule vaikutusta, että tulee kuulluksi, Salminen sanoo. Salminen sanoo, että nuorten mukanaolo kirkon päätöksenteossa olisi tärkeää. Tällä hetkellä nuoret eivät vain ole kiinnostuneita kirkosta. – Nuorille tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ympäristöasiat, ekologisuus ja kestävyys ovat tärkeitä asioita. Jos kirkko näyttäytyy patriarkaattisena yhteisönä, se työntää nuoria pois. Kirkko ei näyttäydy silloin vaikuttavana vaikuttamispaikkana, Salminen toteaa. Salminen uskoo kirkon tulevan lähelle nuoria sitten, kun se näyttää, että se aidosti on kiinni tämän hetken kysymyksissä. – Sitten kun kirkko aidosti näyttäytyy nuorille ihmisläheisenä organisaationa, jolla on omat arvot ja joka on jäseniään varten, Salminen sanoo. Siitä ollaan vielä nyt kaukana, sillä alle 20-vuotiaita on mukana ehdolla koko Suomesta vain 214 henkilöä. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tänään tiistaina. Virallinen äänestyspäivä on sunnuntaina 20.11.

Venla Vuolanto ja Saana Kuusipalo: Moni nuori kokee olevansa kirkkokaapissa

Tampereella ehdolla ovat myös Venla Vuolanto, 24, ja Saana Kuusipalo, 26. Molemmat näkevät kirkon ja seurakunnat tärkeinä yhteiskunnallisina toimijoina, joiden päättäjistöön tarvittaisiin lisää etenkin nuoria naisia.

– Vanhemmat ihmiset eivät osaa samaistua nuorten asemaan, eli siihen, mitä nuoret juuri nyt tarvitsevat, ja mitkä ovat heille tärkeitä kysymyksiä. Esimerkiksi tasa-arvoinen avioliitto, ympäristö ja sukupuolten tasa-arvo eivät ole niin itsestään selviä asioita vanhemmille sukupolville, Vuolanto miettii.

Ehdolle asettuminen kulkee hänellä veressä. Vuolanto on jo neljäs mukana oleva sukupolvi.

– Kyllä minulla on sellainen palo siihen, että kirkossa pitää puhua näistä asioista.

Omasta uskosta ja seurakunta-asioista puhuminen tuntuu usein vaikealta. Kirkkoon liitetään monia kielteisiä ennakkokäsityksiä, joten aihetta käsittelevissä keskusteluissa on helpompaa pysyä hiljaa.

Venla Vuolanto ja Saana Kuusipalo harmittelevat sitä, kuinka monella on kirkosta turhankin konservatiivinen ja aavistuksen vanhanaikainen kuva. ”Minusta tuntuu, etteivät ihmiset edes tiedä, että kirkossakin on liberaalia porukkaa”, Vuolanto sanoo. Kuva: Katri Tapola / Yle

– Ehkä sitten, jos keskustelu lähtee todella kielteiselle linjalle, saatan yrittää tuoda objektiivisesti esille positiivisia asioita siitä tärkeästä työstä, mitä seurakunta tekee. Mutta tavallaan siirrän itseni sivuun siinä, etten kerro kuuluvani itse kirkkoon, Kuusipalo kertoo.

Vuolanto on keksinyt tunteelle oman termin: kirkkokaappi.

– Minusta tuntuu, että etenkin nuoret liberaalit ajattelevat, että kirkko ja kirkosta puhuvat ovat kuin Päivi Räsänen kavereineen. Se on vähän hankala assosiaatio.

Syiksi Vuolanto ja Kuusipalo arvelevat aiheen henkilökohtaisuuden. Siinä missä esimerkiksi mielenterveydestä uskalletaan puhua oman kokemuksen kautta yhteiskunnallisena aiheena, ei uskoon sellaista yhteyttä liity.

Nuoret ehdokkaat toivovat, että yhä useampi nuori kiinnostuisi kirkon ja seurakunnan tekemästä työstä ja sen merkityksestä yhteiskunnassa.

– Seurakunnilla on todella tärkeä asema siinä, miten avustetaan kaikista hädänalaisimpia ihmisiä kuten myös nuoria, lapsia, lapsiperheitä, köyhiä, vanhuksia ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. Äänestämällä voi vaikuttaa siihen, millaisia linjauksia kirkossa tulevaisuudessa tehdään, Saana Kuusipalo sanoo.

Työtä nuorten tavoittamiseksi on jo onneksi tehty, ainakin sosiaalisessa mediassa.

– Instagramissa on pappeja ja diakoneja, jotka kertovat, millaista se kirkon arki on. Se on myös tuonut kirkkoa lähemmäs ihmisiä, Venla Vuolanto toteaa.

Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen tutkija Veli-Matti Salmisen mukaan kirkko näyttäytyy nuorille harmaana. Helsingin piispa Teemu Laajasalo kertoo, kuinka harmaata kirkon toiminta on.

