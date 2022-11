Vuoden helsinkiläinen yksinyrittäjä kuvaa työkseen kukkia – antaa nyt yhden vinkin, kuinka erottua joukosta

Taiteilija Kreetta Järvenpään äidillä oli kotonaan aina paljon kukkia. Nuorena tytär vannoi, että ei itse kuuna päivänä perustaisi puutarhaa tai ottaisi edes huonekasveja.

Tänä päivänä 48-vuotiaalla Järvenpäällä on menestyvä, kukkien valokuvaamiseen keskittyvä yritys. Työhuoneen joka ikinen taso on kukkaloistoa pullollaan.

– Nyt kun katsot tänne työhuoneelleni, suunnitelmani ei ole aivan pitänyt, hän nauraa.

Monilahjakkuus on monelle tuttu Instagramista, jossa hänen kukkia pursuavalla tilillään (siirryt toiseen palveluun) on yli 100 000 seuraajaa. Yrittäjänä hän on toiminut Gretchen Oy:ssä vuodesta 2014.

Kukkaset alkoivat kiinnostaa Järvenpäätä vuonna 2016. Tuolloin hän halusi tehdä omin sanoin radikaalin päätöksen, mihin haluaa keskittyä taiteilijana ja yrittäjänä. Kukat valikoituivat teemaksi taiteilijan mukaan ehkäpä ”veren perintönä”.

Järvenpää palkittiin vastikään Vuoden helsinkiläinen yksinyrittäjä -tunnustuksella. Hän kertoo työskentelevänsä taiteilijastatuksella ja yrittäjyys mahdollistaa sen, mitä hän tekee.

– Se, että muut yrittäjät valitsevat minut ja saan tunnustusta siitä mitä teen, on todella iso juttu, Järvenpää sanoo.

Vuoden helsinkiläinen yksinyrittäjä -palkinnolla Helsingin yrittäjät ry haluaa korostaa yksinyrittäjyyden merkitystä.

Järvenpää noteerattiin muun muassa siksi, että hän on onnistunut luomaan jotakin uutta ja omaperäistä kilpaillulla valokuvausalalla, kertoo Helsingin yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala tiedotteessa.

Kreetta Järvenpää ei pidä keinovalosta ja kuvaa siksi aina luonnonvalolla. Kukat pysyvät kiltisti paikallaan, joten hämärä valaistus ei haittaa. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Ei pelkkä valokuvaaja

Yksinyrittäjänä Järvenpään päiviin kuuluu kuitenkin myös muutakin kuin luovaa tekemistä. Hän on yrityksessään se, joka muun muassa siivoaa, maksaa laskut ja hakee kahvia kaupasta.

Järvenpää kokee kuitenkin mukavaksi sen, että jokainen työpäivä on erilainen ja täynnä erilaisia tehtäviä. Hän kertoo, että yli puolet työajasta kuluu luovaan tekemiseen.

– Ymmärsin yrittäjäksi alkaessani, että voin tehdä ihan mitä vain, omalla tavallani, hän sanoo.

Taiteilijan luovaa kädenjälkeä on voinut nähdä aina rautakaupan tapettivalikoimista ensi vuoden alussa julkaistaviin postimerkkeihin asti.

Parhaillaan hän työstää taiteilija Heikki Marilan kanssa yhteisnäyttelyä, joka näkee päivänvalon ensi vuoden syksyllä.

Kukkakuvia maailmassa on kiistämättä paljon. Harvassa ovat he, jotka eivät ole koskaan ottaneet kuvia kauniista kukista.

Kun oma intohimo on se, mitä kaikki muutkin tekevät, ei joukosta erottuminen ole aina helppoa. Tähän Järvenpää antaa yhden vinkin.

– Sitä ei varmaan kannata hirveästi miettiä, mitä muut tekevät. Enemmänkin olen ajatellut, mitä minä teen. Lähestyn kukkia juuri siitä kulmasta, mikä minusta tuntuu hyvältä, hän toteaa.