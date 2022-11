19-vuotias Riikka Oilio pääsi unelma-ammattiinsa Kittilään – Lapissa koulutetaan henkilöstöä avuksi lentoasemien työntekijäpulaan

Enontekiön lentoaseman terminaalissa käy vilske, kun käynnissä on opiskelijoiden turvatarkastusharjoitus. Kuntalaisia on kutsuttu kuvitteelliselle lentomatkalle, jossa he kävelevät matkatavaroiden kanssa turvatarkastukseen ja heille tehdään todellisuutta vastaava tarkastus.

Kyseessä on osa Enontekiön lentoaseman ja ammattiopisto Lappian Muonion toimipisteen sekä ELY-keskuksen järjestämää koulutusohjelmaa, jossa koulutetaan lentokentän moniosaajia. Koulutuksessa opiskellaan muun muassa turvatarkastusta, pelastus- ja asiakaspalvelutyötä.

Myyjän tehtävissä aiemmin toiminut Malla Tarkka sai tiedon koulutuksesta sosiaalisessa mediassa ja päätti lähteä mukaan.

– Koulutus on ollut todella mielenkiintoinen. Etenkin turvatarkastus tuntuu omalta jutulta ja se on monipuolinen työ, sanoo Tarkka.

19-vuotias Riikka Oilio on päässyt koulutuksen myötä toteuttamaan lapsuuden unelmaansa.

– Olen ihan lapsesta lähtien haaveillut, että pääsisin lentokentälle töihin. Nyt kun tuli mahdollisuus ihan ammattikoulutukseen niin olihan se pakko päästä tähän. Ja sen takia vaihdoin kouluakin Kittilästä Muonioon, kertoo Oilio.

Enontekiön lentoasema ja ammattiopisto Lappia koulutukseen osallistuu 12 henkilöä ja se kestää elokuusta maaliskuun puoleen väliin.

Malla Tarkka vaihtoi ammattia ja kouluttautuu nyt lentokentän moniosaajaksi. Kuva: Risto Koskinen / Yle

Enontekiön lentoaseman toimitusjohtaja Marko Halla korostaa, että tavoitteena on kouluttaa työntekijöitä niin Enontekiölle kuin muihinkin Suomen lentoasemille.

– Olemme lähteneet rakentamaan koulutusta niin, että se täyttäisi sitä työntekijätarvetta mikä meidän kentällä on, mutta myös valtakunnallisesti, kertoo Halla.

Koulutuksen ansiosta Riikka Oilio sai jo töitä Kittilän lentoasemalta.

– Koulutuksen myötä on päässyt syvemmin sisälle tähän lentokentän maailmaan. Näkee kentän toiminnan nyt ihan eri näkökulmasta kuin esimerkiksi matkustajana, sanoo Oilio.

Tarvetta muun muassa turvatarkastajille, siivoojille ja sähköasentajille

Useilla Suomen lentoasemilla on ollut tänä vuonna henkilökuntapulaa ja osa lentoasemista painii ongelman kanssa edelleen.

Muun muassa lentokenttäalueiden logistiikkapalveluja ja turvallisuuspalveluita tuottavan Airpron henkilöstöasioita hoitava HR Business Partner Roope Koskinen kertoo, että tilanne on erityisen vaikea Lapin lentokentillä ja Helsinki-Vantaan kentällä.

– Helsinki-Vantaan lentoasemalla voidaan puhua ihan työvoimapulasta. Tiettyihin tehtäviin on vaikea löytää riittävästi henkilökuntaa. Myös pohjoisessa esimerkiksi Kittilässä, Ivalossa, Enontekiöllä ja Kuusamossa työvoimapula toistuu valitettavasti joka kauden kynnyksellä, kertoo Koskinen.

Lentoasemille tarvitaan muun muassa turvatarkastajia, lentokoneen kuormaajia, lähtöselvitysvirkailijoita, sekä lentoaseman ja lentokoneiden siivoojia.

Enontekiön lentoaseman toimitusjohtaja Marko Halla uskoo, että pienellä kentällä tehtävä koulutus on tehokasta ja antaa mahdollisuuksia monenlaiseen harjoitteluun.

Pohjoisessa kilpailua asunnoista, etelässä tekijöistä

Etelässä ja pohjoisessa työntekijäpulaan vaikuttavat eri asiat.

Etelä-Suomessa on niin sanotusti työntekijän markkinat. Kilpailu työntekijöistä on kovaa.

– Samasta työntekijämäärästä kilpailee jopa satoja palvelualan yrityksiä. Saamme mukavasti hakemuksia, mutta monilla työnhakijoilla on vetämässä useita hakemuksia muuallekin. He voivat kilpailuttaa työnantajia ja valita lopuksi sopivimman, kertoo Koskinen.

Lapissa haasteena on muun muassa majoituksen saatavuus talvikuukausiksi.

– Pienillä paikkakunnilla ei ole välttämättä omasta takaa sopivaa työvoimaa. Lisäksi väliaikaisesta majoituksesta on pulaa jos olisi mahdollista siirtää työntekijöitä muutamaksi kuukaudeksi etelästä Lappiin.

Majoituksiin liittyvät ongelmat on havaittu myös matkustajaterminaaleja ja lentoliikenteen tarvitsemaa infrastruktuuria ylläpitävässä ja kehittävässä Finaviassa.

– Etenkin Kittilässä asuntotilanne on aika hankala ja kausityöntekijöille ei ole tarjolla asuntoja samalla tavalla kuin muualla, kertoo Finavian henkilöstöjohtaja Kaarina Soikkanen.

Soikkasen mukaan Finavian työntekijöiden rekrytointi on sujunut pääosin hyvin, mutta Kittilään ja Helsinki-Vantaalle tarvitaan lisää vakituisia työntekijöitä.

– Pääkaupunkiseudulla on ollut pulaa lähinnä koneasentajista, LVI-asentajista ja sähköasentajista. Kittilässä olemme etsineet kunnossapidon moniosaajia ja rekrytointi on ollut perinteisen vaikeaa, sanoo Soikkanen.

Talvisesongin aikana Finavialla työskentelee noin 1100 henkilöä. Finavian verkostoon kuuluu Suomessa 20 lentoasemaa.

Muun muassa Kittilän Leville odotetaan vilkasta matkailutalvea. Kuva: Annu Passoja / Yle

Miten Lapin talvisesongista selvitään?

Lapissa talvisesonki alkaa pian, viimeistään marras–joulukuun vaihteessa. Joulukuun loppua kohden lentomatkustamisen tahti Lappiin vain kiihtyy.

Airpron Roope Koskinen uskoo, että Lapin talvisesongista selvitään kunnialla, mutta paikoin se voi olla haastavaa.

– Toistaiseksi olemme saaneet rekrytoinnit tehtyä kutakuinkin minimitarpeen mukaan, jotta saamme sesongin vietyä läpi onnistuneesti. Muutamille käsipareille toki olisi tarvetta melkein jokaisella asemalla ja jokaisessa työtehtävässä. Suurin tarve on Kittilässä ja Ivalossa, missä pulaa on etenkin lentoaseman siivoojista.

Koskisen mukaan pahimmillaan tilanne voi näkyä lentojen myöhästymisinä kenttien ruuhka-aikaan.

– Pahimmillaan kävisi niin että meillä ei olisi riittävästi väkeä ruuhkaisimmille tunneille. Jos lentoasemalla käy esimerkiksi parin tunnin sisään 10–20 konetta ja ruuhkaa ei ole purkamassa tarpeeksi henkilökuntaa niin silloin voi tulla viivästyksiä.

Koskinen kuitenkin korostaa, että lentokentän toimivuuteen vaikuttaa moni asia.

– Me emme toki ole ainoa lenkki ketjussa vaan yksi toimija monen muun toimijan joukossa.

Enontekiöllä turvatarkastuskoulutusta tehdään aidossa työympäristössä, kunnan lentokentällä. Kuva: Risto Koskinen / Yle

Koulutus keskeinen keino ratkaista työvoiman haasteita

Roope Koskisen mukaan Enontekiön kaltaiselle lentokenttäkoulutukselle on tarvetta. Se on tärkeä osa työvoimapulan ratkaisemista.

– Koulutusratkaisulla saadaan varmasti sitoutettua koulutuksen aloittaneet tekijät ja myöhemmin työllistymään Enontekiön alueelle niihin tehtäviin, joihin heitä ollaan kouluttamassa. Näen tuon yhtenä keskeisenä keinona kun ratkaistaan työvoiman saatavuushaastetta, sanoo Koskinen.

Jo ennen koronaa koulutusyhteistyötä on ollut myös muualla Suomessa. Finavia on tehnyt yhteistyötä muun muassa Rovaniemen koulutuskeskus Redun kanssa.

– Olemme kouluttaneet meidän kentille osaajia ja se on kannustettava tapa tuoda paikallisesti osaajia alueelle. Kokemukset näistä työntekijöistä ovat olleet pelkästään hyviä, sanoo Finavian henkilöstöjohtaja Kaarina Soikkanen.