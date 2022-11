Whatsapp-potkut olivat viimeinen niitti – tehyläiset kertovat pelolla johtamisesta järjestössä ja arvostelevat teho-osastojen käyttöä lakkoaseena

Tehyn pitkäaikainen luottamushenkilö ja SDP:n poliitikko Kirsi Lehtimäki kertoo, miten Tehyn valtuustossa on vaiennettu kriittisiä ääniä. Marjo Pirilä haastattelee.

Hoitajien palkkasovun syntymisestä on kulunut jo kuukausi, mutta kuohunta Tehyssä ei ole laantunut. Yhdeksän kuukautta kestänyt työtaistelu on ollut repivämpää ammattiyhdistysliikkeen sisällä kuin on ulospäin annettu ymmärtää.

Tehyläisiä hiertävät etenkin teho-osastoiden lakonuhka, epäselvä viestintä sovituista palkankorotuksista sekä kriittisten äänten vaientaminen Tehyn valtuustossa.

Kritiikki pulpahti julkisuuteen, kun pitkäaikaiset ay-aktiivit Kim Berg ja Kirsi Lehtimäki potkittiin pois Tehyn suurimmasta valtuustoryhmästä. Potkuista kertoi ensin Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

SDP:n kansanedustaja Kim Berg ja Heinolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä Päijät-Hämeen aluevaltuuston demariryhmää vetävä Kirsi Lehtimäki ovat kokeneita ja arvostettuja tehyläisiä. He ovat toimineet monenlaisissa valtakunnallisissa luottamustehtävissä. Potkuista kerrottiin asianosaisia kuulematta Tehyn Yhdessä eteenpäin -valtuustoryhmän Whatsapp-viestiryhmässä. Yle on nähnyt viestin.

Tapa, jolla potkut annettiin on saanut monet tehyläiset kimpaantumaan ja ihmettelemään, mikä järjestöä vaivaa. Toisaalta myös Berg ja Lehtimäki ovat saaneet osakseen arvostelua.

Bergiä arvosteltiin takin kääntämisestä, kun hän vastoin aiempaa ilmoitustaan äänestikin eduskunnassa kiistellyn potilasturvallisuuslain puolesta. Lehtimäki puolestaan arvosteli Tehyn puheenohtajaa Millariikka Rytköstä sumutuksesta ja provosoinnista palkkasovun synnyttyä Uutissuomalaisen (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa, mitä moni tehyläinen piti epälojaalina.

Kireä ilmapiiri

Yle soitti tätä juttua varten yhteensä 17 ihmiselle, jotka ovat Tehyn aktiiveja tai muutoin hoitajien työkiistaa läheltä seuranneita. Heistä yhdeksän suostui kommentoimaan järjestön ilmapiiriä omalla nimellään ja kaksi nimettömästi. Kuusi kieltäytyi haastattelusta.

Osa kuvailee ilmapiiriä tulenaraksi ja räjähdysherkäksi. Osa puhuu pelon ilmapiiristä, yksi pohjoiskorealaisesta mentaliteetista, toinen vertaa tunnelmaa uskonlahkoon.

Kahden nimettömän lähteen mukaan Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ei kestä arvostelua. He kommentoivat nimettöminä, sillä eivät halua vaarantaa asemaansa.

Yle pyysi Rytköstä kommentoimaan järjestön ilmapiiriä ja häneen kohdistuvaa kritiikkiä keskiviikkona iltapäivällä. Puheenjohtajan erityisavustaja Mila Huovinen ilmoitti Ylelle, ettei Rytkönen ehdi antaa haastattelua keskiviikkona eikä torstaina.

Monia Tehy-aktiiveja hiertää vieläkin raskas vuosi hoitajien työkiistassa. Etenkin vanhemmat tehyläiset katsoivat kauhulla, kun hoitajaliitot vauhdittivat sopimuksen syntymistä uhkaamalla teho-osastoja lakolla. Suojelutyöstä ei sovittu, vaan hoitajajärjestöt kieltäytyivät neuvottelemasta siitä.

Haastateltujen mukaan suojelutyö on monille hoitajille pyhä asia. Se on ammatin eettinen perusta. Monet ovat Lehtimäen ja Bergin kanssa samaa mieltä siitä, että lakonuhka teho-osastoilla pakotti eduskunnan säätämään potilasturvallisuuslain.

Vaasalainen Kim Berg on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja aluevaltuuston varapuheenjohtaja, Tehyn valtuutettu ja STTK:n hallituksen jäsen. Kuva: Yle / Johanna Ventus

Valtuustoryhmä vaikenee

Yhdessä Eteenpäin -valtuustoryhmässä on sovittu, ettei asiaa kommentoida, sanoo yksi neljästä ryhmäjohtajasta, Tarja Kanerva.

Ryhmän vaasalainen jäsen, Sari Ala-Heikkilä (sd.), tuntee kotikaupunkinsa kansanedustajan Kim Bergin hyvin. He istuvat samassa valtuustoryhmässä Vaasassa ja ovat Vaasan työväenyhdistyksen jäseniä. Ala-Heikkiläkään ei halua kommentoida Bergin erottamista.

Tehyn Vapaat vaikuttajat -valtuustoryhmän puheenjohtaja Sari Niemelä hämmästelee Yhdessä eteenpäin -ryhmän yksimielisyyttä Bergin ja Lehtimäen potkuista, sillä etenkin Bergillä on paljon tukijoita ryhmässä.

Puolueisiin sitoutumaton Niemelä ymmärtää Bergin päätöstä äänestää potilasturvallisuuslain puolesta.

– Jos työtaistelu olisi konkretisoitunut, olisi kansalaisten tuki hoitajien palkkojen ja työolojen parantamiseksi nopeasti voinut kadota, sanoo Niemelä.

”Ennen sisäinen henki ei ollut tällainen”

Seinäjoella seisotaan vahvasti Bergin tukena. Sirkka Penttilän (sd.) mielestä Berg ja Lehtimäki ovat nauttineet suurta luottamusta Yhdessä eteenpäin -ryhmän jäseninä ja pääluottamusmiehinä sekä tehneet työtään suurella sydämellä ja vastuulla. Penttilä on pitkän linjan tehyläinen sekä Seinäjoen kaupunginhallituksen, aluevaltuuston ja aluehallituksen jäsen.

– On kohtuutonta, että heitä rangaistiin ryhmässä näin kovilla toimenpiteillä. Kim seisoi selkä suorana kansanedustajana toimiessaan. Hänen tehtävänsä oli äänestää juuri niin kuin hän teki.

Penttilän mukaan Tehy on aiemminkin käyttänyt kovia keinoja työtaisteluissa, mutta nyt taistelu meni yli hänen ymmärryksensä.

– Suojelutyökielto ei ollut oikeutettua toimintaa. Ennen sisäinen henki ei ollut tällainen. Tehyn päättäjien toiminta oli yhteen hiileen puhaltamista ja ryhmät neuvottelivat niin kauan, että yhteinen päätös syntyi. Ryhmän sisäinen yhteisymmärrys olisi pitänyt tässä tapauksella löytyä samalla tavalla, sanoo Penttilä.

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super järjestivät syyskuussa potilasturvallisuuslakia vastustavan mielenilmauksen Helsingissä. Arkistokuva. Kuva: Silja Viitala / Yle

Päivi Kaisla työskentelee Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä osastonhoitajana. Hän on Tehyn edellisen kauden valtuutettu ja Yhdessä eteenpäin -ryhmän entinen jäsen. Tehyn ja Superin lakkovaroitus koski muiden muassa Kanta-Hämeen keskussairaalan teho-osastoa.

Kaisla muistelee, että vuonna 1995 Riihimäen aluesairaalasta lopetettiin lakon aikana suojelutyö kokonaan ja potilaat siirrettiin muihin sairaaloihin. Teho-osaston suojelutyökieltoa hän kuitenkin pitää kovana ja radikaalina keinona. Sellaista ei ole aiemmin tehty. Lisäksi Kaislaa harmittaa Lehtimäen ja Bergin kohtalo.

– Ei Whatsappissa ihmisille ilmoiteta tällaisia. Demokratiassa täytyy voida myös kritisoida ja olla eri mieltä.

”Ay-ihmisenä häpesin monta kertaa”

Maija Anttila (sd.) on ollut liki 30 vuotta Sairaanhoitajaliiton ja Tehyn palveluksessa. Hän oli perustamassa Yhdessä eteenpäin -ryhmää Tehyn alkuaikoina 80-luvun alussa. Anttilan mukaan ryhmä toi arvokeskustelun mukaan Tehyn päätöksentekoon.

Vaikka työurasta on jo parikymmentä vuotta, hän seuraa edelleen aktiivisesti Tehyn asioita. Bergin ja Lehtimäen kohtelu sai hänet kommentoimaan asiaa Facebookissa.

Anttila on järkyttynyt, että Lehtimäki ja Berg erotettiin valtuustoryhmästä mielipiteidensä vuoksi. Anttilan mukaan kansanedustaja Berg toimi eettisesti aivan oikein.

– Tuntui järkyttävältä, ettei kaikkein haavoittuvinta potilasryhmää rajattu lakon ulkopuolelle. Kukaan kansanedustaja ei olisi voinut äänestää potilasturvallisuuslakia vastaan, sanoo Anttila Ylelle.

Anttilan mukaan potilaan henki on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla. Hoitajan jaksamisen perustana on, että tietää tekevänsä eettisesti tärkeää työtä. Jos se perusta murenee, seuraa kyynistyminen, joka on Anttilan mukaan pahinta mitä voi hoitajalle tapahtua.

– Ennen ei olisi tullut mieleenkään tuoda tehohoitoa lakon piiriin. Potilaan turvallisuus on aina numero yksi, ja siitä ei tingitä missään tilanteessa, sanoo Anttila.

Maija Anttila ihmettelee myös sitä, kuinka Tehy on rikkonut siltoja pääministeripuolueeseen.

– Ay-liikkeellä pitää aina olla toimivat ja asialliset suhteet maan hallitukseen ja eduskuntaan. Siksi maan korkeimpien päättäjien epäasiallinen kritisointi ei ole hyväksyttävää.

Anttilan mielestä lakkojärjestön on aina muistettava, että lakosta on tultava ulos pystypäin ja että elämää on lakon jälkeenkin.

– Pitkäaikaisena demarina ja ay-ihmisenä häpesin monta kertaa, sanoo Anttila.

Tehyn ja SDP:n välit ovat tulehtuneet

SDP:n eduskuntaryhmän mediasuhteiden asiantuntijan Iisakki Kiemungin mukaan SDP:n kansanedustajat ovat saaneet paljon lokaa niskaansa Tehy-aktiiveilta.

– Jos kansanedustaja toimii omassa tehtävässään niin, että suojelee ihmisten henkeä ja terveyttä, ja sen jälkeen ”suoritetaan puhdistusta” ryhmässä, niin se ei ole ainakaan sosialidemokraattisten arvojen mukaista, sanoo Kiemunki.

Kiemunki siirtyi nykyiseen tehtäväänsä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin viestintäjohtajan paikalta kesällä. Hän arvelee, että arvostelu Tehyn johtoa kohtaan kovenee, kun selviää, miten palkkaharmonisaatiorahat jakautuvat alueilla.

– Mielestäni jäsenistöä johdettiin monin osin harhaan työtaistelussa. Kun isot lupaukset alkavat realisoitua, niin bluffi paljastuu, sanoo Kiemunki.

Kiemungin mukaan puolueen ja Tehyn välien parantuminen ottaa aikansa, tosin perhe-ja peruspalveluministeri Krista Kiuru tapasi ensitöikseen Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen palatessaan äitiyslomalta.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 12.11.2022 klo 23:een saakka.