Pieni Ylöjärvi on ison päätöksen edessä – moni vastustaa ratikan tuloa kaupunkiin

Ylöjärven kaupunginvaltuustossa on noustu vastustamaan suunnitelmia laajentaa raitiotie Tampereelta Ylöjärvelle. Ratikan puoltajia kuitenkin löytyy sekä valtuustosta että paikallisista asukkaista.

Ylöjärven kaupungissa on herännyt vastustus raitiotien laajentamista Tampereelta Ylöjärvelle. Hiljattain kaupunginvaltuuston puolueryhmistä keskusta ilmaisi julkisesti vastustavansa ratikkahanketta.

Ylöjärven Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Riitta Koskinen perustelee puolueen kantaa sillä, että Ylöjärven kaupungin laajaan pinta-alaan nähden, toisi ratikka vain pienelle osalle hyödyn. Samalla arvioidut rakentamisen sekä ylläpidon kustannukset olisivat hyötyyn nähden liian suuret.

– Haluaisimme tulevaisuudessa pohjata joukkoliikenteemme lähijunaan. Ratikan lopulliset rakentamis- ja käyttökustannukseen käytettävät verorahat voidaan käyttää paremminkin, Koskinen sanoo.

Ratikkahanketta vastaan ovat myös Ylöjärven kaupunginvaltuuston perussuomalaiset.

Ryhmän puheenjohtaja Inga-Mari Lehti perustelee kantaa hinta-hyöty arvion lisäksi paikallisten asiakkaiden valumisella palveluiden perässä Tampereen puolelle.

– Me pelätään, että ratikan varrella asuvat paikalliset asiakkaat eivät käyttäisi enää oman kunnan palveluita niin paljoa, vaan lähtisivät mielummin ratikalla Lielahteen, Lehti sanoo.

Lehden mukaan vastustusta hankkeelle on kuulunut myös suunnitellun raitiotien varrella asuvilta ylöjärveläisiltä.

Ylöjärven raitiotielaajennuksen rakennusajankohta on alustavan arvion mukaan vuosina 2029-2032. Rakennuspäätöstä ei ole vielä kuitenkaan tehty. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Ratikan puoltajia myös löytyy

Ylöjärven kaupunginvaltuuston toiseksi suurin puolue kokoomus ei näe asiakkaiden siirtymistä Tampereelle ongelmallisena. Kokoomuksen valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen Peer Haataja sanoo, että rahaa palveluiden perässä Tampereelle valuu jo nykyäänkin.

– Ei Ylöjärven kokoinen kaupunki missään nimessä rakentaisi mitään Nokia Areenoita. Kun puhutaan palveluista, jotka on tarkoitettu suuren joukon käytettäksi, niin Tampereeltahan ne löytyvät.

Haatajan mukaan raitiotie on erinomainen kaupunkikehityshanke, johon vertailukohta löytyy maakuntakeskuksesta.

– Se on nähty jo Tampereella. Sen varaan joukkoliikenteen rakentaminen tarkoittaa myös, että kaupunki kehittyy. Tampereella on nähty, että halutaan muuttaa ratikan läheisyyteen. Me uskomme, että se sama tulee tapahtumaan myös Ylöjärvellä.

Ylöjärven kaupunginvaltuuston suurista puolueryhmistä myös SDP on ratikan laajentamisen kannalla. Ylöjärven suurimmat valtuustoryhmät ovat PS, Kokoomus ja SDP.

Lisää: Tampereen naapurit vetävät nyt asukkaita, ja joissakin väkiluvun uskotaan jopa tuplaantuvan – yksi syy on ratikka

Paikalliset näkevät ratikan kaupungille hyödyllisenä

Ylöjärveläinen Anna Kivimäki uskoo ratikalle tulevan käyttöä, mikäli se päätettäisiin Ylöjärvelle rakentaa.

– Ainakin täältä Metsäkylästä aika huonosti pääsee esimerkiksi bussilla mihinkään, niin olisi varmaan kyllä käyttöä.

Kivimäki uskoisi ratikan myötä autoilun tarpeen vähenevän, ja ratikasta olisi apua myös Tampereella käyville koululaisille. Hän itsekin uskoo käyttävänsä ratikkaa.

Olli Linjamaan mielestä Ylöjärvelle pitäisi saada ratikka, sillä alueella on suuri tarve julkisille kulkuyhteyksille. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Ylöjärvellä asuva Olli Linjamaa uskoo ratikkalaajennuksen hyödyntävän myös kaupunkia itsessään.

– Asuntojen hintoja varmaan nostaa niillä kohdin, missä ratikka liikkuu ja kulkuyhteyksien kannalta se on ilman muuta tärkeä.

Linjamaa kokee, ettei ratikka häntä itseään palvelisi, sillä asuu sivummalla Ylöjärveä.

30 vuotta Ylöjärvellä asunut Pyry Reinola arvioi ratikan kaupungille hyödylliseksi. Hän tosin ihmettelee, miksi lähijunaa ei ole vielä Ylöjärvelle saatu.

– Toki jos sitä lähijunaa ei saada, niin ratikalla voi siinä tapauksessa helpottaa tätä bussiongelmaa, mikä Ylöjärvellä on tosi suuri.

Pyry Reinola liikkuu Tampereelle töihin omalla autolla, sillä julkisia kulkuvälineitä käyttämällä hänellä menisi 12 minuutin automatkaan tunti. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Reinola arvelee, että hän käyttäisi itse ratikkaa vain palveluiden luo pääsemisen vuoksi, sillä Tampereen keskustassa parkkeeraaminen on hänen mielestään kasvava ongelma. Rakentamisen osalta Reinola näkee vain yhden haasteen.

– Suurin ongelma ratikassa taitaa kuitenkin olla muiden ihmisten vastustaminen siihen, mihin kohtaan raitiotie tulee. Tällä hetkellä mitä olen nähnyt kaavioita, niin se näyttää hauskalta, koska se menee lähijunan vieressä. Olisko lähijuna ollut sittenkin parempi kuín ratikka tässä kohtaa, Reinola pohtii.

Voit kommentoida juttua keskiviikkoon 9. marraskuuta kello 23:een saakka.