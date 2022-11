Aikuispsykiatrian jonot räjähtivät käsiin, TAYSin Pitkäniemen sairaala teki aluehallintovirastolle ilmoituksen omasta toiminnastaan

Potilaspaikat eivät riitä, psykiatrit eivät riitä, hoitajat eivät riitä. Lisäksi edessä on pian muutto TAYSin Kaupin kampukselle, jossa on hoitopaikkoja vähemmän kuin Pitkässäniemessä.

Pitkäniemen sairaala hoitaa Pirkanmaalla vaikeimpia aikuispsykiatrian potilaita. He sairastavat esimerkiksi skitsofreniaa, psykooseja tai syömishäiriöitä.

Paikkoja ei ole tarpeeksi, joten potilaita joudutaan sijoittamaan tilapäishuoneisiin tai sairaalan käytäville. Tuoreimmasta tilanteesta kertoo Aamulehti (siirryt toiseen palveluun).

Ongelma ei koske vain yhtä aluetta, vaan on valtakunnallinen. Silti pelkästään Pirkanmaalla 1 800 henkeä jonottaa ensimmäiselle käynnilleen psykiatrian poliklinikalle.

TAYSin psykiatrian toimialuejohtaja, ylilääkäri Hanna-Mari Alanen kertoo Aamulehden haastattelussa, että Pitkässäniemessä on yli 20 hoitajan ja 30 psykiatrin vajaus. Tilannetta on paikattu ostopalveluilla sen verran kuin on kyetty, eli ei lähellekään riittävästi.

Ylitarkastaja Aulikki Hautsalo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo Ylelle, että sairaala ilmoitti 30. syyskuuta aviin oman toimintansa puutteista. Vielä samana päivänä virasto ja sairaala pitivät kokouksen siitä, kuinka tästä jatketaan.

Lopputulos oli, että sairaala selviää viikonlopusta, eikä avin tarvitse välittömästi puuttua asiaan. Seuranta kuitenkin jatkuu terveydenhuollon valvonta-asiana, Hautasalo kertoo.

Pitkäniemen sairaalan psykiatrian osastojen hoitohenkilökunta on lähettänyt jo huhtikuusta alkaen aluehallintovirastoon merkittävän määrän potilasturvallisuusilmoituksia. Niissä nousee esille hoitohenkilöstön selkeä resurssipula.

Pitkäniemen sairaalassa on vajaat 200 potilaspaikkaa. Vuonna 2024 toiminta siirtyy uusiin, TAYSin Kaupin kampukselle valmistuviin tiloihin. Siellä hoitopaikkojen määrä on vain 184. Samanaikaisesti Pirkanmaan väkiluku kasvaa kovaa vauhtia.