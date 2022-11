Avunhakijoista vain kolmannes miehiä − kriisipuhelimeen soitetaan useammin, mutta sukupuoliosuus ei ole muuttunut

Miehet ovat aliedustettuina mielenterveyteen liittyvien palveluiden hakemisessa, kertoo mielenterveyttä edistävä ja kriisitukea tarjoava Mieli ry. Järjestön palveluissa kriisipuhelimen, kriisivastaanoton ja itsemurhien ehkäisykeskuksen asiakkaista miehiä on vain noin kolmannes.

Vaikka Mieli ry:n kriisipuhelimeen tulevien soittojen määrä on kasvanut jatkuvasti koronapandemian jälkeisenä aikana, miessoittajien osuudessa ei ole tapahtunut muutosta.

Vuonna 2021 tehdyn Mieli ry:n kyselyn mukaan miehet empivät avun hakemista, koska he eivät usko huoliensa olevan riittävän vakavia. Taustalla elää ajatus perinteisestä miehen mallista, ja osalle kynnystä nostaa auttajien naisvaltaisuus.

– Tällaisia kulttuurisia ja sukupuolisia tekijöitähän siinä nähdään. Sellaisia asenteita näkyy, että pitäisi yksin pärjätä ja voiko tästä kenellekään puhua, kertoo Saimaan kriisikeskuksen johtaja, miestyön asiantuntija Juho Heikka.

Yksi iso tekijä on myös palveluiden tuntemus. Heikan mukaan miehille toimivat selkeästi heille suunnatut palvelut, ja myös puskaradion rooli on tärkeä.

– Jos on vain yksi yleinen palvelu, niin miehet saattavat ohilukea sen. Kavereilta kuullut asiat ovat myös isossa roolissa. Jos esimerkiksi joku uusi toiminto aloitetaan, niin siinä saattaa hetki mennä, kun sana alkaa kiiriä, että tämä onkin hyvä juttu.

Maksuttomuus ja anonymiteetti alentavat kynnystä

Avun hakemisen kynnystä korkeana pitävälle Heikka rohkaisee anonyymeihin ja maksuttomiin palveluihin tutustumista. Palveluista ei tehdä mitään potilastietokirjauksia.

– Avun hakeminen on viisautta eikä heikkoutta. Liian varhain ei voi oikeastaan olla näiden asioiden kanssa liikkeellä.

Eniten miehet käyttävät Mieli ry:n palveluista kriisipuhelinta, jossa on käyty tämän vuoden tammi-lokakuussa reilut 19 600 keskustelua miesten kanssa. Vuonna 2021 kriisipuhelimessa vastattiin kokonaisuudessaan noin 85 000 puheluun.

Yleisimpiä syitä kriisipuhelimeen soittamiseen 30−40- sekä 51−63-vuotiaille miehille on paha olo ja erityisesti ahdistuneisuus. 40−50-vuotiaat miehet soittavat myös ihmissuhdeongelmien vuoksi. Yli 64-vuotiaiden soittojen syynä on usein yksinäisyys.

Tarve tulla kuulluksi

Myös Mielenterveyden keskusliitossa suurin osa neuvontapuhelimeen tai chattiin yhteyttä ottavista on naisia. Kuntoutusneuvoja Mirva Laineen mukaan noin 20 prosenttia yhteydenottajista on miehiä. Yhteydenottoja on tullut tänä vuonna noin 3 000, joista miesten osuus on ollut noin 600.

Laineen mukaan suurin osa yhteydenotoista käsittelee tarvetta tulla kuulluksi ja myös omaan mielenterveyteen liittyvät asiat, kuten ahdistus, näköalattomuus ja epätoivo ovat tyypillisesti yhteydenoton taustalla.

– Miesten on ehkä haasteellisempi myöntää avuntarvetta omalla kohdallaan ja he myös ottavat jonkun verran yhteyttä myös toisen, esimerkiksi puolison puolesta, kun ovat tilanteesta huolissaan, arvioi Mirva Laine.

Vapaaehtoistyön koordinoija Sari Romunen kertoo kriisikeskuksen toiminnasta: