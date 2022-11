Kommentti: NHL:n ykköspomo tuli Tampereelle ja puhui mitä sattuu – miten ihmeessä Boston Bruins päätyi tällaiseen sekoiluun?

NHL toi viime viikolla viihdebisneksensä Suomeen. Koneiston, joka pyrki ottamaan viikon aikana kaiken mahdollisen markkinahyödyn irti vierailustaan. Lopuksi pelattiin kaksi ottelua, joissa hallitseva Stanley Cup -mestari Colorado jyräsi surkean Columbuksen.

Jos pitäisi yhdellä sanalla vastata kysymykseen, mitä on NHL, on se nimenomaan viihdebisnestä. Sitähän huippu-urheilu mielestäni on laajemmassakin katsannossa. Siihen kuuluu, miten joukkueet suoriutuvat jäällä, mutta siihen kuuluu myös, miten Patrik Laine on pukeutunut.

En pysty paheksumaan urheilumedian uutisointia Laineen pukuvalinnoista tai somehassutteluista, koska perustellusti voi väittää, että kyse ei ole ulkourheilullisesta uutisoinnista.

Jos jotain muistan opinnoistani Jyväskylässä, niin jostain syystä ainakin sen, kun liikuntasosiologian mainio professori (nyt jo emeritus) Hannu Itkonen esitti huippu-urheilun kolmiyhteyden koostuvan seuraavista: urheilutuote, media ja markkinat.

Nykyisin urheilutuotteeseen kuuluvat viivelähdöt ja henkilöbrändit, luistelutekniikka ja TikTok. Ei kai urheilutoimittajan tarvitse väistellä osaa urheilutuotteeseen kuuluvista asioista.

NHL toi viihdebisneksensä Tampereen areenaan. Kuva: Tomi Hänninen

Samaan hengenvetoon on todettava, että viime viikolla näkyi, ja hyvä niin, myös erittäin kriittistäkin pohdintaa siitä, mikä on median suhde urheilutuotteeseen nimeltä NHL. Annettiinko NHL:lle pikkusormen sijaan koko käsi ja unohdettiin, millä pelisäännöillä heidän urheilutuotteensa rullaa?

Pelisäännöistä parhaan esimerkin, jälleen kerran, antoi Tampereella mediatilaisuutensa pitänyt NHL-komissaari Gary Bettman. 70-vuotias Bettman on johtanut liigaa rautaisella otteella vuodesta 1993.

Kun hän menee NHL-ottelussa jäälle, vaikkapa jakamaan Stanley Cup -pokaalia mestarijoukkueen kapteenille, alkaa yleisön buuauskonsertti. Bettman on vakuuttanut aina, ettei se häiritse.

Samaan aikaan Bettman on ollut suuressa roolissa luomassa NHL:stä liigaa, joka kukoistaa niin kuin se nyt tekee. Samaan aikaan hän on hallinnut mediapelin taidollaan sanoa asioita niin, ettei sano mitään. Tampereella hän kehui aluksi kaupungin, areenan, Suomen, Ilveksen ja Tapparan.

CTE ja Ovetshkin eivät ole ongelmia – Miller oli

Kaikki median esittämät kysymykset Bettman väisti. Hän suojeli liigan kiiltävää kilpeä tyylilleen uskollisesti vakuuttelemalla, ettei missään ole mitään ongelmaa, eikä ole ollutkaan.

Slovakialainen NHL-kiekkoilija Marek Svatos kuoli vuonna 2016. Viime viikonloppuna leski Diana Svatos kertoi TSN:lle (siirryt toiseen palveluun) miehensä kärsineen CTE:stä (krooninen traumaattinen enkefalopatia). Yksi lisä NHL:n yhä murheellisempaan CTE-listaan.

Marek Svatos vauhdissa MM-kisoissa 2010. NHL:ssä hän pelasi 358 ottelua, pääosin Coloradossa. Hän kuoli 2016 ollessaan 34-vuotias. Kuva: All Over Press

CTE:tä voivat aiheuttaa toistuvat päähän kohdistuvat iskut. Se aiheuttaa muun muassa vakavia mielenterveys- ja muistiongelmia. Tutkimusta on kertynyt jo laajalti esimerkiksi amerikkalaisesta jalkapallosta ja jalkapallosta.

Yle Areenassa on katsottavissa dokumentti Bob Probert – tappelijan tragedia. Se kertoo 45-vuotiaana 2010 menehtyneen kovaluisen NHL-hyökkääjän Bob Probertin tarinan. Probertin aivoista löydettiin CTE:tä tämän perheen luovutettua kuolleen jääkiekkoilijan aivot tutkittavaksi.

NHL on toistuvasti kieltäytynyt luottamasta saatuihin tutkimustuloksin, ja korostanut omia tutkimuksiaan. Se oli Bettmanin nopea linjaus myös nyt.

Yhtä mitättömiä olivat kommentit Aleksandr Ovetshkinista, kun mediatilaisuudessa kysyttiin tämän kytköksistä Vladimir Putiniin.

Bettman totesi, ettei hän tiedä tarkalleen, minkälainen suhde Ovetshkinilla on Putiniin.

– Hän pelaa NHL:ssä ja hän pelaa Washington Capitalsille, ei Venäjälle, Bettman painotti.

Niinkö? On aivan turha kuvitella, ettei NHL:n julkikuvaa varjeleva Bettman tietäisi, että Ovetshkinin Instagram-profiilikuvana on yhä yhteiskuva Putinin kanssa. On turha kuvitella, ettei Bettman tiedä, millainen propagandakasvo Ovetshkin on Venäjälle ollut ja on yhä.

Aleksandr Ovetshkin oli NHL:n valokeilassa viikonloppuna, kun hän rikkoi taas yhden maaliennätyksen. Kuva: Geoff Burke / USA TODAY Sports / AOP

Ovetshkin edustaa toki Capitalsia. Mutta hän on valtavan tunnettu ja suosittu jääkiekkoilija, koska hän on historiallisen hyvä maalintekijä. Ja tätä suosiotaan hän on hyödyntänyt muun muassa perustamalla PutinTeam-liikkeen. Ovetshkin on itse aiheuttanut sen, että hänen urheilutuotteeseensa ja henkilöbrändiinsä kuuluu myös politiikka.

Uskon, että tämän kaiken Bettman tietää.

Yleisesti ottaen viime viikonlopun puhuttavin NHL-aihe oli se, kun Boston Bruins palkkasi 20-vuotiaan puolustajan Mitchell Millerin. Tämä oli kiusannut 14-vuotiaana väkivaltaisesti ja rasistisesti tummaihoista, oppimisvaikeuksista kärsinyttä poikaa.

Tähän Bettman otti tiukasti kantaa. Komissaari sanoi, että Miller ei voi pelata NHL:ssä ennen kuin liiga antaa hyväksyntänsä, eikä tässä hetkessä sellaista ole.

Seuraavana päivänä Boston irtisanoikin Millerin sopimuksen.

Pohjois-Amerikasta katsottuna Ukrainan karmeudet ovat niin kaukaisia, että Bettman kokee pystyvänsä hallitsemaan Ovetshkin-kritiikin. Viikonloppuna NHL:n kanavissa hehkutettiin valtavin kirjaimin, kuinka Ovetshkinista tuli NHL-historian eniten maaleja yhdelle organisaatiolle laukonut pelaaja.

Sen sijaan Bettman laski, että Millerin tapauksessa NHL:llä on vain (taloudellista) hävittävää.

Vaikuttaa yksinkertaiselta: supertähteys ja raha määrittelevät Bettmanin kannanotot.

Gary Bettman ja Bill Daly kävivät puhumassa medialle ennen Coloradon ja Columbuksen toista kohtaamista Tampereella. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Miten Boston pudotti pallon näin pahasti?

Boston Bruins jyrää itäisen konferenssin kärjessä, mutta viime päivät se on ollut esillä aivan muista syistä.

Seura tiedotti siis perjantaina antaneensa kolmen vuoden tulokassopimuksen Mitchell Millerille, joka oli 2016 syyllistynyt pitkäkestoiseen, niin henkiseen kuin fyysiseen väkivaltaan. Arizona Coyotes varasi Millerin 2020, mutta perui varauksensa nopeasti, kun Millerin historia paljastui.

Bostonin tekemästä sopimuksesta ärähtivät niin Bettman kuin Bostonin ykköstähdetkin, kuten kapteeni Patrice Bergeron. Bergeron sanoi kertoneensa epäilyksensä Millerin palkkauksesta GM Don Sweeneylle. Bergeron totesi, ettei ”hän välttämättä ollut samaa mieltä” seurajohdon kanssa.

Patrice Bergeron puhui viikonloppuna ennen Toronto-ottelua medialle ja kommentoi muun muassa Millerin palkkausta.

Toinen kokenut pelaaja Nick Foligno totesi, että Miller oli 14-vuotias syyllistyessään tekoihinsa, mutta myönsi, että palkkaus on ollut kova pala Bruinsin pukukopissa.

– Meillä on paljon huolia. Hänen (Millerin) on vastattava niihin ja todistettava kaikille, että hän on muuttunut mies, varsinkin jos hän haluaa päästä tähän pukukoppiin.

Millerin Boston-sopimus kesti pari päivää. Bostonin seurapomo Cam Neely kertoi maanantaina tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) seuran saaneen uutta tietoa. Aiemmin Neely vakuutti, että Miller on työskennellyt pitkään ammattilaisten kanssa korjatakseen käytöksensä ja oppiakseen virheistään.

– Jos Boston todella työskenteli Millerin hankkimiseksi ”melkein vuoden”, kuten GM Sweeney sanoo, se oli käsittämätöntä ajanhukkaa, Sportsnet tiivisti (siirryt toiseen palveluun).

Boston vakuutteli selvittäneensä kaikki Millerin taustat. Nyt Neely myönsi Sportsnetille, että kiusaamisen kohteeksi joutuneeseen Isaiah Meyer-Crothersiin tai tämän perheeseen he eivät olleet missään yhteydessä. ”Olisi pitänyt”, Neely sanoi.

Neely kertoi uskoneensa, että Miller ansaitsee toisen mahdollisuuden. Hän myönsi arvioineensa väärin sen, kuinka paljon negatiivista palautetta Boston palkkauksestaan saa.

Hävittävää oli sittenkin enemmän kuin voitettavaa – tajusi Neely.

Oli mielipide Millerin ansaitsemista mahdollisuuksista sitten mikä tahansa, tällainen sekoilu tuskin tekee hänen tai väkivallan kohteeksi joutuneen Meyer-Crothersin elämästä helpompaa.

Neelyn mukaan Bostonin olisi pitänyt pystyä parempaan.

– Se on kiistatonta, ja Bruins kantaa häpeään, kuului Sportsnetin arvio.

Boston Bruinsin seurapomo Cam Neely puhui medialle Millerin sopimuksen peruuttamisesta maanantaina.

37-vuotias Bergeron puhui väkevästi siitä, mikä urheilujoukkueessa on moraalisesti hyväksyttävää ja mikä ei. Hän ei epäröinyt kritisoida seurapomojaan.

Toinen kolmen kullan klubiin (olympiakulta, MM-kulta ja Stanley Cup) kuuluva Jonathan Toews oli vuosi sitten kovan kritiikin kohteena. 34-vuotias Chicago-sentteri puolusteli seurastaan eronneita kiekkopomoja Stan Bowmania ja Al MacIsaacia. Seurapomot olivat peitelleet seurassa tapahtunutta seksuaalista ahdistelua.

Lue myös: Kommentti: Chicago Blackhawksin hyväksikäyttöskandaali on NHL-historian vastenmielisimpiä tapauksia – asiaa peitelleet pitää saada vastuuseen

Asiaa kommentoidessaan Toews harmitteli lähinnä sitä, että niin paljon Blackhawksin Stanley Cupien eteen työskennellyt kaksikko joutui lähtemään tehtävistään.

– Kyse ei ole siitä, miten Bowman kohteli juuri sinua. Kyse on siitä, miten Bowman ja muut kohtelivat Kyle Beachia. Et voi vähätellä hänen kokemustaan vain siksi, että sinun oma kokemuksesi on erilainen, NHL-toimittaja Jackie Redmond totesi (siirryt toiseen palveluun) Toewsille.

Joukkueen kapteenina voi esiintyä monella tapaa.