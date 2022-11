Suomen tunnetuimmalla torilla Helsingissä on nyt "harkittua pimeyttä”, jota kaupungin omat päättäjätkin ihmettelevät

Euroopan historian professori ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Laura Kolbe (kesk.) on huolestunut uusiutuvan Senaatintorin valaistuksesta, jota hän pitää aivan liian hämäränä.

– Havahduin pari viikkoa sitten kun kävelin illalla pimeällä torin poikki, että mitä ihmettä? Tämä torihan on ihan pimeä. Missä ihmeessä ne valot ovat? Kolbe kertoo.

Kolbe julkaisi sosiaalisessa mediassa torista kuvan, joka on otettu hänen päivittäisellä kulkureitillään noin kello kahdeksan aikaan illalla marraskuun alussa.

– Siinä kuvassa todellakin näkyy ihminen joka ylittää toria. Sitä hahmoa on vaikea erottaa pimeässä. Tulee vähän sellainen alitajuinen reaktio, että tuohan on pimeä paikka, kierrän sen. Intuitio sanoo, ettei tunnu hyvältä mennä tällaiseen pimeään kaupunkitilaan, Kolbe kuvailee.

Valaistus ei ole vielä valmis

Senaatintori sai kokonaan uudet, kaupungin mukaan ”minimalistisen linjakkaat”, valaisimet helmikuussa. Ne eivät kuitenkaan valaise torin keskiosaa, vaan ympäröiviä katuja.

Helsingin kaupunkitekniikkayksikön päällikkö Olli Markkanen kertoo, että uudistuksen tavoitteena on ollut aiempaa himmeämpi valaistus.

– Valaistus ei ole vielä valmis. Julkisivujen valaistuksessa on muutamia kohtia, joita tarvitsee vielä rakentaa. Aleksanteri II:n patsaan valaistuksen uusiminen on tulossa lopuksi, Markkanen kertoo.

Julkisivujen lisääntyvä valaistus tuo joulukuun alussa torille lisää valoa, kun Suomi lähestyy vuoden pimeintä aikaansa. Lisäksi joulukuusen saapuminen ja sen valaisu tuo torille lisää tunnelmavaloa.

Hämärämpää Helsinkiä

Vaikka tavoitteena on hämyisempi tunnelma, Markkanen ei pidä valaistusta liian pimeänä. Hänen mukaansa on oleellista, ettei jokaista aukion kohtaa ”valopestä”, vaan mukana on enemmän ja vähemmän valoisia paikkoja.

– Tämä on uutta Helsingissä, kun olemme aiemmin valaisseet tasaisesti kaikkia paikkoja, eli liikaakin. Kaupunkitilassa voi olla myös hämärämpiä paikkoja, ja se kannustaa myös meitä energiansäästössä. Kaupunkilaisten on hyvä oppia sietämään pimeyttäkin ja löytää siitä mukavia asioita. Tämä on harkittua pimeyttä, Markkanen kertoo

Kolben mukaan Senaatintori on Suomen päätori, ja erityisesti Saksassa samankaltaiset torit usein suorastaan kylpevät valossa. Tällaista hän kaipaisi myös Senaatintorille.

– Meidän Senaatintori on tavattoman iso ja laakea aukio, ja sen ylittäminen vaatii jopa kansalaisrohkeutta, koska sen henki on niin jykevä. Valo olisi tärkeä houkuttelevuutta lisäävä tekijä, Kolbe sanoo.

Senaatintorin valaisinpylväiden vaihtoa edelsivät arkeologiset kaivaukset, joissa mukana oli arkeologiopiskelijoita, yksi heistä myös lauloi:

