Näin Niinistö vastasi tiedusteluihin Suomen kannasta Putinin hyökkäyssotaan — Niinistö: ”Hän on vastuussa siitä, mitä on tapahtunut”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili maanantaina Britannian yleisradioyhtiö BBC:n Hard talk -ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun).

Ohjelman toimittaja Stephen Sackur tiedusteli Niinistöltä Suomen suhdetta Venäjään ja presidentin henkilökohtaista suhdettaan Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.

Haastattelussa Niinistö myönsi, että Putin on vastuussa Ukrainassa tapahtuneista sotarikoksista, kuten Butšan kaupungin sotarikosten sarjasta.

– Vaikuttaa siltä, että hän [Putin] on vastuussa siitä, mitä on tapahtunut ja on tehnyt rikollisia tekoja, Niinistö sanoo Sackurille.

Niinistö ei kuitenkaan myöntänyt suoraan, että Putin olisi sotarikollinen.

Niinistö kuitenkin sanoi, että tutkintoja on käynnissä ja rikokset tulisi tuomita kansainvälisen oikeuskäytännön mukaan.

Venäjä on tiettävästi kiduttanut ja surmannut satoja siviilejä Butšassa. Rikokset ovat paljastuneet Venäjän perääntyessä alueelta.

Haastattelussa Sackur tiedusteli Niinistöltä myös suomalaisten valmiudesta mahdollisiin jännitteisiin Venäjän kanssa sotilasliitto Natoon liittymisen takia.

Helsingissä nauhoitetussa haastattelussa Niinistö kuvaili Suomen suhdetta Venäjään varaukselliseksi.

– Meillä on vuosisatojen kokemus Venäjästä. Olemme varuillamme. Uskoisin, että jokainen suomalainen on varuillaan, kun puhutaan Venäjästä. Pelko on ehkä jopa liioittelua, Niinistö sanoi.

Suomi tukee keskusteluyhteyttä Venäjään

Haastattelussa Sackur ihmetteli, miten Suomi voi useiden muiden EU-maiden tavoin kannattaa rauhanneuvotteluja Putinin kanssa, vaikka Putinin armeijan veriteot ovat laajasti tiedossa.

Niinistö otti kantaa aiheeseen myös maanpuolustuskurssin avajaisissa. Maanantaina Säätytalolla Niinistö korosti, että keskusteluyhteys Moskovaan on pyrittävä säilyttämään.

Presidentti sanoi, että rauhan vuoksi kannattaa tehdä mahdollisesti turhiakin ponnistuksia. Hän sanoi pitävänsä siksi hyvänä esimerkiksi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin pyrkimyksiä säilyttää keskusteluyhteys Moskovaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Puolustusvoimien komentajan Timo Kivisen haastattelut.

Niinistöllä poikkeuksellinen suhde Putiniin

Niinistö on viime vuosina pitänyt pitää Putiniin tiiviimpää yhteyttä kuin useimmat länsijohtajat. Niinistöä on jopa kutsuttu Putinin ajatusten tulkiksi.

Myös Sackur huomauttaa Niinistön läheisestä suhteesta Putiniin muiden muassa siksi, että presidentit ovat pelanneet jääkiekkoa yhdessä ja Niinistö on esitellyt Putinin äidilleen.

Niinistö reagoi Sackurin toteamukseen huvittuneesti.

Viime vuosien aikana Niinistö on tavannut Putinin kymmeniä kertoja. Niinistö myös soitti toukokuussa Putinille henkilökohtaisesti ilmoittaakseen Suomen liittymisestä Natoon.

– Hän otti sen hyvin rauhallisesti, sanoi, että teette virheen. Hän myös sanoi, ettei pidä sitä [että Suomi liittyisi Natoon] ja pitää sitä uhkana Venäjälle. Olen varma, että hän tiesi, miksi soitan, ja että hän oli päättänyt ottaa tilanteen rauhallisesti, Niinistö kuvaili BBC:lle.

Asiasta kirjoitti Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).