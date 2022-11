Popeda lopettaa – Pate Mustajärvi, 67: ”On aika miettiä, mitä haluaa tehdä isona”

Viimeinen keikka on Tampereen Ratinan stadionilla ensi syyskuussa.

Yksi Suomen pitkäikäisimmistä rock-bändeistä Popeda lopettaa. Bändi on ollut kasassa jo yli 45 vuotta.

Bändin ura huipentuu Tampereen Ratinan stadionille Ratinasta poikki -konserttiin ensi syyskuussa.

Popeda on yksi Suomen pitkäikäisimmistä aktiivisesti keikkailevista rock-yhtyeistä. Se on julkaissut 20 albumia, kolme livelevyä ja yhden kokoelma-boxin boxin sekä vastaanottanut 19 jalometallilevyä. Yhtyeen levyjä on myyty liki 800 000 kappaletta.

– Kyllä, pitää paikkansa, että Popeda kaartaa Suomen pisimmän ratakierroksen jälkeen ulos syksyllä 2023. Sitä ennen aiomme kuitenkin niin sanotusti räjäyttää pankin festarikesän päätteeksi Ratinan stadionilla. Se on siis Ratinasta poikki – viimeinen pläjäys! yhtyeen keulakuva ja solisti Pate Mustajärvi sanoo tiedotteessa.

Viimeinen keikka on Ratinan stadionilla 2. syyskuuta vuonna 2023.

Mustajärven mukaan kun asioita tekee tarpeeksi kauan, ne muuttuvat väkisinkin jossain vaiheessa rutiiniksi.

– Myös nämä rokkibändihommat. Silloin ei kykene enää samaan kuin bändin alkuaikoina.

Takana vain 1,5 vuoden tauko

Pate Mustajärvi muistattaa olevansa 67-vuotias ja olleensa 45 vuotta tien päällä.

– Koko sinä aikana Popeda on pitänyt ainoastaan yhden 1,5 vuoden mittaisen tauon. On aika miettiä, mitä haluaa tehdä isona.

Ratinalla kuullaan Popedan rock-hitit kuten Kuuma kesä, Kersantti Karoliina, Matkalla Alabamaan, Sukset, Punaista ja makeaa, Kellot lyö, Repe ja Lissu, Elän itselleni, Lihaa ja perunaa.

Popeda on tuonut Mustajärvelle enemmän kuin hän ikinä uskalsi unelmoida.

– Olen ylpeä näistä kilometreistä ja kiitollinen kaikille, joiden kanssa tämän taipaleen olen saanut kulkea. Tässä kohtaa elämää ja uraa on kuitenkin vedettävä henkeä, uskallettava kävellä pois lavalta ennen kuin joku taluttaa. Se, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, jää nähtäväksi. Ja jos jotain tapahtuu, kuulette siitä kyllä.

Kokoonpano on vastaanottanut Suomi-palkinnon (2014), Eläköön SuomiRock -elämäntyöpalkinnon (2017) ja Erikois-Emman (2018). Lisäksi Pate Mustajärvi on palkittu Iskelmä-Finlandialla (2015). Popedasta on julkaistu kaksi kirjaa, Pate Mustajärven urasta ja elämästä yhteensä kolme kirjaa.

