Leikkiminen kannattaa myös aikuisena, sillä se kehittää, yhdistää ja auttaa selviytymään

Leena Toivonen asettelee nukkeystävänsä Violan ja Leon pikkuisen pöydän äärelle kahvittelemaan.

Violalla on oma pieni kukkakauppa, jonka alakerrassa asuu Raisa, kaksoset ja parvella makoileva Herkko-isä.

– Herkko on nukkumassa, koska Herkolla ei ole oikein vaatteita päällä, nukkeystävien kodin ja ympäristön luonut Leena kertoo.

Tässä pienoismaailmassa seikkailee lisäksi ”miniminä” eli Leena sekä kaksi koiraa. Nuket ovat Taru Astikaisen, Minna Toivarin ja Hanna Merosen tekemiä, mutta koko muu maailma on Leenan itsensä rakentama.

– Mä jotenkin ajattelen, että me kaikki tarvitaan tämmöistä mielikuvitusta ja hulluttelua, etenkin tänä hulluna maailman aikana.

Leena Toivonen on 54-vuotias työvalmentaja, jolla on toimintaterapeutin, neuropsykiatrisen valmentajan, päivähoitajan, kutojan ja puutarhurin koulutus.

– Leikkimisessä mä saan käyttää kaikkia mun taitoja, Leena kertoo.

Intohimo käsillä tekemiseen näkyy myös pienoismaailmassa. Lukuisat nukketalot ovat rakentuneet viinilaatikoista, akvaariosta, lintuhäkistä, puutikuista ja erilaisista vanhoista esineistä. Rannekoru on saanut uuden elämän portaikkona, joulukoriste takkana.

– Nukkekoteilijat ovat semmoisia ”tästä vois” -ihmisiä.

Puutarhurin kosketus pilkahtelee siellä täällä pieninä taimina ja minikimppuina. Löytyypä pienoismaailmasta myös talvipuutarha, jota Viola ja Leo käyvät ihastelemassa kahvittelun jälkeen.

Talvipuutarhassa olisi taas jos jonkinlaista hommaa, mutta istuskellaan nyt hetki. Kuva: Mikko Pienipaavola / Yle

Leikki ei ole pelkkää eskapismia eli pakoa todellisuudesta

Varhaisen teorian mukaan leikki on sisäisesti motivoitunutta toimintaa, jolla ei ole ulkoisia päämääriä. Teoria on kuitenkin osittain vanhentunut, kertoo Turun yliopistossa leluja ja leikkiä tutkinut Katriina Heljakka.

– Emme voi enää tässä ajassa väittää, etteikö leikki olisi koskaan tarkoituksenmukaista tai sillä ei olisi päämäärää. Leikkiminen aikuisiällä on nimenomaan tiedostettua. Vapaa-ajalla se on vapaavalintaista, paineetonta tekemistä. Työssä ja oppismisessa leikille asetetaan tavoitteita, Heljakka selventää.

Leikillä on kuitenkin yksi ehdottomuus.

– Leikkiin ei voi pakottaa, siihen voi ainoastaan kutsua.

Heljakka on myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton leikin asiantuntija ja valmistelee toista väitöskirjaansa leikistä. Tutkimukset ovat osoittaneet leikin olevan kompleksinen ilmiö, jonka motiivit ovat monenkirjavat.

– Leikkiminen tukee luovuutta ja tarjoaa väylän itseilmaisulle. Aikuisten leikit ovatkin usein tarinallisia, ja niiden kuvaaminen tuo leikkiin teknologisen ulottuvuuden, Heljakka sanoo.

Kuvaaminen johtaa usein siihen, että leikkejä jaetaan somessa. Silloin leikkiin liittyy sosiaalinen motiivi.

Leena eli ”miniminä” kävi esittäytymässä kotinsa edustalla. Kuva: Mikko Pienipaavola / Yle

Leikki voidaan valjastaa myös opetukseen tai työhön, Heljakka kertoo.

– Leikki rakentaa me-henkeä ja positiivista ilmapiiriä.

Leena Toivosen leikit keskittyvät vapaa-aikaan, mutta leikkisyys pysyy matkassa myös työajalla.

– Kyllä mua työssä ohjaa se toimintaterapeuttinen ajattelu, joka liittyy vahvasti siihen, miksi leikkiminen on mulle tärkeää. Ihmisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää löytää mielekästä tekemistä, Leena pohtii.

Leikkimistä yhteisen hyvän puolesta

Leikintutkija Katriina Heljakka on kehitellyt käsitettä ”leikillinen resilienssi”. Leikkisyys on mielentila, mutta leikkiminen on toimintaa. Silloin leikillinen resilienssi on Heljakan mukaan tekemällä selviytymistä.

– Tästä esimerkkinä on korona-ajan nallehaaste. Leikillinen resilienssi eroaa tavallisesta resilienssistä siten, että suhtaudutaan haasteisiin pilke silmäkulmassa. Se on leikkimistä yhteisen hyvän puolesta.

Leena Toivosen miniystävät yhteiskuvassa. Kuva: Mikko Pienipaavola / Yle

Leikki siis kehittää, yhdistää ja auttaa selviytymään, mutta aikuisiällä leikkiin ryhtymistä yhä ujostellaan.

Miten mahdollisimman moni saataisiin kutsuttua mukaan leikkiin?

– Tarvitaan lisää aikaa, tilaa ja ympäristöjä leikille. Kyynisyys on myrkkyä leikille, eli tarvitaan vähemmän mökötystä ja enemmän leikin sallivaa kevytsydämisyyttä. Tarvitaan mahdollisuuksia kokeilla, mokailla ja sotkea, Heljakka listaa.

Leena toivonen on nämä puitteet jo elämäänsä rakentanut.

– Mulle leikkiminen tarkoittaa sellaista luovuutta ja hulluttelua ja sitä, ettei tarvitse ottaa kaikkea niin vakavasti, Leena kertoo.

Yhteiskuvaa varten herätetty Herkko näyttää olevan eri mieltä. Hän on saanut vaatteet ylleen, mutta pallopaita ei ole mieluinen, ja sekös harmittaa!