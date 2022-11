Talojen ja tonttien omistajille tulossa kiinteistöverolaskuun kovin hyppäys vuosiin – katso nousuarvio 32 kunnasta

Rakentamisen kallistuminen nostaa kuntien saamia kiinteistöveroja rakennuksista ja tonteista ensi vuonna enemmän kuin vuosiin. Valtiovarainministeriön tuoreen arvion mukaan nousua kertyy lähes seitsemän prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna ja tämän vuoden veroprosenteilla laskettuna. Edellinen vastaava nousu koettiin 2017. Keskimäärin vuosinousut ovat pyörineet 3-4 prosentissa.

– Yksi iso tekijä siellä on rakentamisen kustannusten kasvu. Se vaikuttaa rakennuskustannusindeksiin, joka sitten nostaa rakennusten verotusarvoja, selittää muutosta neuvotteleva virkamies Reetta Varjonen-Ollus valtiovarainministeriöstä.

Neuvotteleva virkamies Reetta Varjonen-Ollus valtiovarainministeriöstä. Kuva: Markku Rantala / Yle

Kiinteistöverotulot ylittävät tänä vuonna ensi kertaa kahden miljardin euron rajapyykin ja ensi vuonna mennään jo reilusti yli.

– Veroa olisi kertymässä arviolta 2,2 miljardia euroa, nousua tähän vuoteen on 142 miljoonaa euroa. Veron nousu painottuu nimenomaan rakennuksiin. Maapohjissa ei juuri nousua ole, kertoo Varjonen-Ollus.

Taivaan lahjana

Rakennuskustannusindeksin historiallisen korkea vuosimuutos tulee kunnille kuin taivaan lahjana: sen ansiosta kuntien kiinteistöverot kohoavat automaattisesti ilman, että kuntapäättäjien tarvitsee itse tehdä äänestäjien inhoamia korotuspäätöksiä.

Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio arvioi nousun merkityksen vaatimattomaksi.

– Se on automaattinen muutos, jonka vaikutus on kuntien verotuloja lisäävä, mutta verotulojen kokonaisuudessa sen merkitys on varsin pieni.

Oheisella videolla Minna Punakallio avaa kuntien taloustilannetta.

Kuntaveroa ei voi nyt nostaa

Kuntien rakennuksista ja maapohjasta perimään kiinteistöveroon kohdistuu tänä syksynä poikkeuksellinen mielenkiinto, sillä sote-uudistuksen takia kunnat voivat tehdä perinteiseen korotusautomaattiin, kuntaveroon, vain valtion määräämän 12,64 prosentiyksikön laskun, ei muuta.

Sen sijaan kiinteistöveroa kunnat voivat nostaa, laskea tai pitää ennallaan aikaisempien vuosien tapaan. Vuosi sitten 14 kuntaa nosti kiinteistöveroaan ja 9 laski. Muut liki 300 pitivät ennallaan.

Millaisia muutoksia on luvassa, kun kunnat ilmoittavat perjantaihin mennessä ensi vuoden kiinteistöveroprosenttinsa?

– Näyttää siltä, että ensi vuoden alussa tehdään hyvin vähän muutoksia kiinteistöveroihin. Se varmasti liittyy siihen, että soteuudistus muuttaa kuntataloutta niin paljon. Kiinteistöverot ja muutokset veroperusteisiin ovat hyvin pieniä suuren sotemuutoksen rinnalla, Punakallio arvioi.

Taustalla on myös kuntien hyvä taloustilanne. Kuntien verotulot ovat kehittyneet vahvasti ja kunnat ovat saaneet valtiolta miljardien koronatuet lähinnä terveydenhuollon kustannuksiin.

Oheisesta, Veronmaksajain Keskusliiton laatimasta arviotaulukosta voi tarkistaa, minkä suuruisia kiinteistöverolaskuja peritään eri kunnissa ja kaupungeissa tavallisesta rivitaloasunnosta ja minkä verran rakennuskustannusindeksin korotus nostaa ensi vuoden verolaskua.

Summat on laskettu tämän vuoden veroprosenteilla, joten ne eivät ole lopullisia lukuja, vaan arvioita.

Luvut antavat vain suuntaa. Jokaisen asunnon verolasku arvioidaan aina erikseen mm. sijainnin ja iän mukaan.

Korkojen nousu synkentää

Punakallion mukaan kuntien ensi vuosi näyttää varsin lupaavalta, mutta pidemmällä aikavälillä riittää haasteita tulojen ja menojen tasapainottamisessa.

– Korkojen nousu sekä energiakustannusten nousu iskevät kyllä pahaan saumaan ja erityisesti siellä ensi vuoden puolella ja siitä eteenpäin, Punakallio huomauttaa.

Punakallion mukaan kunnat ovat suojautuneet erilaisiin riskitekijöihin, kuten korkojen nousuun kohtuullisen hyvin, joten aivan markkinoiden armoilla kunnat eivät ole. Kuntien velkataakkakin on Punakallion mukaan vielä maltillinen, ainakin valtionvelkaan suhteutettuna: noin 6 000 euroa per henkilö.

Sähkön ja energiankin kallistuminenkin sataa monessa kunnassa suoraan omaan laariin miljoonien vuosiosinkoina: Pääosa energiayhtiöistä kun on kuntaomisteisia joko kokonaan tai osittain. Näin esimerkiksi Helsingissä, Tamperella, Turussa ja vähintään kymmenissä muissa kunnissa.

– Monilla kunnilla on omistusosuuksia energiayhtiöissä ja erilaisia sopimuksia. Joitakin kuntia energian hinnannousu myös hyödyttää, mutta tilanteet vaihtelevat erikokoisten kuntien kesken huomattavasti, Punakallio huomauttaa.

