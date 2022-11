Rautatieasemien yleiset tilat ovat ilkivallan kohteina - Kemissä odotustilat jouduttiin sulkemaan tuhoamisen seurauksena

Kemin rautatieaseman odotustila on joutunut jälleen ilkivallan kohteeksi.

Viimeksi odotustilaa sotkettiin isommin toukokuussa ja taas viime viikolla odotustilasta rikottiin muun muassa sisäseiniä.

Kemin rautatieaseman odotustila on Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiön Senaatin Asema-alueet Oy:n kohde, jossa vuokralaisena on VR.

Investointipäällikkö Virpi Koikkalainen Senaatti-kiinteistöstä kertoo, että VR vuokralaisena vastaa tilasta ja vahingoista.

- Tämä on erittäin valitettavaa, että siellä on seiniä särjetty ja sotkettu muutenkin paikkoja. Odotustilan aukiolo, varustelu ja palvelutaso on vuokralaisen vastuulla.

Virpi Koikkalaisen mukaan hankaluutena on se, että siellä ei ole muita toimintoja, jotka olisivat avoinna yhtä aikaa odotustilan kanssa.

- Ilkivaltaa on hankala saada kuriin vartioinnilla. Keskustelua kameravalvonnasta on käyty ja tullaan varmaan jatkamaan, että mikä on paras tapa tehdä valvontaa. Muuallakin Suomessa on ollut välillä samanlaisia ongelmia odotustiloissa.

Ilkivalta aiheuttaa VR:lle vuosittain satojentuhansien eurojen laskun.

Lapin poliisista kerrottiin, että Kemin toukokuisia tihutyöntekijöitä ei ole saatu kiinni.

Tuoreimman tuhotyön jälkeen VR joutui sulkemaan odotustilan torstaina 3. marraskuuta ja edessä on korjaustyöt, ennen kuin paikka voidaan jälleen avata.

Ilkivaltaa on jatkunut pitempään

Kemin rautatieasemalla on ollut jo pitkään jatkunutta ilkivaltaa, jota on pyritty ratkaisemaan yhteistuumin muun muassa Kemin kaupungin kanssa, kertoo Julia Stolp VR:n viestinnästä.

- Valitettavasti viime viikolla tila oli kuitenkin päätynyt ilkivallan seurauksena sellaiseen kuntoon, että emme pysty tarjoamaan sitä asiakkaillemme odotustilaksi.

Vielä ei ole tiedossa kauanko tilojen kunnostaminen kestää eikä se, milloin odotustila avataan.

- Käymme nyt eri yhteistyötahojen Kemin kaupungin ja aseman omistajan kanssa keskusteluja ratkaisuvaihtoehdoista tulevaisuutta ajatellen. Asema on kiinni toistaiseksi, kertoo Julia Stolp.

Kemin rautatieasema on toistaiseksi suljettuna eikä vielä ole tiedossa, milloin odotustilat saadaan korjattua käyttökuntoon. Kuva: Jenni Mehtonen / Yle

Yli sata vuotta historiaa

Kemin rautatieasemalla on pitkä, yli satavuotinen historia. Asema on selviytynyt sodan pommituksista, mutta nyt aseman päärakennus odotustiloineen on jouduttu sulkemaan nuorten rakennukselle tekemän tuhon vuoksi.

Oheisesta linkistä pääset kuulemaan, kun toimittajamme Jenni Mehtonen pääsi vierailemaan lukittujen ovien taakse ja otti mukaansa rakennustutkija Teija Ylimartimon Tornionlaakson museolta sekä intendentti Janne Kuoppalan Kemin historialliselta museolta.

Teija Ylimartimon mukaan on haastavaa keksiä ratkaisua, joka mahdollistaisi odotustilan auki pitämisen ilman pelkoa vandalismista.

– En tiedä olisiko ratkaisu, että täällä olisi tapahtumia, jotka toisivat enemmän kävijöitä. Slloin ei olisi mahdollisuutta ilkivallan tekemiselle. Olisiko siinä sitten jotain näyttelyä tai jotain konserttia, pohtii Ylimartimo.

Janne Kuoppala toivoo, että vanhoja rakennuksia ja aikaisempien sukupolvien työtä kunnioitettaisiin.

– Käsittämätöntä, että rakennus, joka on kohta satakaksikymmentä vuotta saanut olla rauhassa ja palvellut matkailijoita yötä päivää, on nyt viime aikoina joutunut tämmöisen ilkivallan kohteeksi.

– Kun historiallisia rakennuksia ja ympäristöjä tuhotaan, niin se on menetetty eikä sitä ei saa ikinä takaisin, sanoo Janne Kuoppala.

Ilkivaltaa tehdään entistä enemmän

Kemissä lisääntynyt ilkivalta näkyy kaupungilla. Pikkuista tuhoa tehdään kaikkialla.

Viimeksi Sauvosaaren urheilukentällä särjettiin työmaakoppeja ja koppien ulkopuolella katkottiin sähköjohtoja. Lisäksi kaupungin laavuilla tehdään jatkuvasti ilkivaltaa.

Kunnossapitomestari Pekka Haapaniemi Kemin kaupungilta pohtii, onko sotkeminen oire jostakin vai tyhmyyttä. Joka tapauksessa siihen kuluu kaikkien veroeuroja, joille olisi muutakin käyttöä.

- Koko ajan joudutaan enemmän korjaamaan ja siivoamaan sotkemista. Laavuilta revitään kattohuopia irti, Leukalan kodalla oli vedetty ovi saranoilta ja puita varastetaan tulistelupaikoilta. Eniten sotketaan Mansikkanokalla ja hyvänä kakkosena tulee Takajärven laavu.