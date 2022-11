"Ei tekijää voi lähteä entten tentten -järjestelmällä arpomaan" – näistä syistä Milan Jaffin syyte murhan yrityksestä hylättiin

Milan Jaffin asianajaja kertoo olevansa tyytyväinen katujengien ammuskelusta saatuun tuomioon. Sen mukaan käräjäoikeus päätyi hylkäämään syytteen murhan yrityksestä 22-vuotiasta Milan Jaffia vastaan.

– Kyllä kai nyt jokainen asianajaja, jonka päämiehen puolustaminen johtaa siihen, että syyte päämiehen kiistämisen mukaisesti hylätään, on tyytyväinen jutun ratkaisuun, Jaffin asianajaja Matti Penttinen sanoo.

Alun perin syyttäjät vaativat helsinkiläisen katujengin johtohahmoksi väitetylle Jaffille kymmenen vuoden vankeusrangaistusta. Syytteiden mukaan Jaff olisi ampunut haulikolla kohti espoolaisten autoa.

Penttisen mielestä syytteen hylkääminen oli hyvin perusteltu ja näyttöä vastaava. Yllättäväksi asianajaja ei tapauksen tuomiota kokenut ja perusteluksi hän mainitsee kaksi syytä.

Ensinnäkin syyttäjien on Penttisen mukaan ollut vaikea osoittaa esitutkinta-aineiston perusteella sitä, että tekijät olisivat yksissä tuumin menneet Vantaan Leinelään siten, että jokainen vastaisi paitsi omista myös muiden tekemisistä.

Toiseksi näyttöä ei ole saatu tarpeeksi siitä, kuka teki haulikolla latausliikkeen ja ampui kahdesti.

– Kun nämä molemmat seikat ovat jääneet näyttämättä, niin eihän siinä silloin ole muuta vaihtoehtoa kuin että syyte on hylättävä. Eihän sitä tekijää voi lähteä entten tentten teelikamentten -järjestelmällä arpomaankaan, Penttinen sanoo.

Tuomitun asianajaja harmissaan, etteivät esitetyt väitteet menestyneet

Käräjäoikeus päätyi tuomitsemaan espoolaisen 24-vuotiaan Sakarie Abdi Mohamedin neljän vuoden vankeuteen tapon yrityksestä, kahdesta ampuma-aserikoksesta ja kulkuneuvon oikeudettomasta kuljettamista.

Tuomiossa todetaan, että Mohamed ampui avoinna olevasta auton ikkunasta neljä kertaa kadulla ollutta henkilöä kohti. Kolme laukausta on mennyt uhrista ohi ja yksi luoti osui tämän olkavarteen päätyen uhrin keuhkoihin.

Mohamedin asianajaja Hannes Männistö toteaa, että tuomion suhteen ajatukset ovat kaksijakoisia.

– Siinä mielessä olemme tyytyväisiä, että tämä murhanyrityssyyte meni kumoon ja taponyrityksestä luettiin tuomio, jolloin rangaistus oli olennaisesti pienempi kuin syyttäjä vaati. Toisaalta, totta kai se sitten vähän harmittaa, etteivät kaikki väitteet menestyneet käräjäoikeudessa, Männistö toteaa.

Esitetyt väitteet liittyvät muun muassa hätävarjeluun. Lisäksi käräjäoikeudessa kiistettiin ampujan henkilöllisyys sekä se, onko edes tapon yritys rikosnimikkeenä perusteltu.

Myöskään Männistö ei koe tuomiota yllättäväksi. Hän toteaa, ettei päätöstä ole vielä tehty siitä, aiotaanko Mohamedin tuomiosta valittaa.

Syyttäjä: Todennäköisesti valitamme

Syyttäjät eivät ole käräjäoikeuden tuomioon tyytyväisiä.

– Olen tänään kahlannut tuomiota läpi ja tässä kollegoiden kanssa harkitsemme, valitammeko vai emme. Todennäköisesti valitamme, erikoissyyttäjä Mikko Sipilä toteaa.

Sipilän mukaan tuomion lopputulema oli yllätys, mutta toteaa samalla, että näin se länsimaissa kuuluu mennäkin.

– Kyllä me ihan tosissaan lähdimme syyttämään ja mielestämme näyttö oli riittävä, mutta käräjäoikeus katsoi, ettei ollut. Täytyy vielä katsoa tuomio huolella läpi, että mikä siinä oli se olennainen, ettei riittänyt, Sipilä perustelee tuomion yllättävyyttä.

Asianomaisten omat kertomukset tapahtumista eivät ole olleet keskenään yhteneviä, tuomiossa kerrotaan. Lisäksi asian käsittelyssä kävi ilmi, että ainakin osaa kuulluista henkilöistä on uhkailtu ja painostettu kertomaan tapahtumista tietyllä tavalla.

Jaff suorittaa jo parhaillaan kymmenen vuoden vankeusrangaistusta muista katujengeihin liittyvistä rikoksista, joista on annettu käräjäoikeuden tuomio aiemmin tänä vuonna.

Vankeustuomion saaneelle Mohamedille syyttäjät vaativat alun perin noin yhdeksää vuotta vankeutta murhan yrityksestä.

– Tapon yritys on aika paljon lievempi. Se on mielestäni kohtuu hyvin perusteltu, mutta täytyy sitäkin tutkia vielä tarkemmin, Sipilä toteaa.

Yle julkaisee Milan Jaffin nimen, koska hän on alentanut yksityisyydensuojaansa julkaisemalla avoimissa somekanavissa materiaalia, on seuraajamääriensä perusteella mielipidevaikuttaja ja on tuomittu sekä syytettynä vakavista rikoksista. Sakarie Abdi Mohamedin nimi julkaistaan, koska hänen vankeustuomionsa pituus on yli kaksi vuotta ja teko on vakavasti yhteiskuntaan ja kansalaisiin vaikuttava.

