Turku Energia ei yllättynyt, että sähkön hinnasta on tehty lukuisia selvityspyyntöjä – toimitusjohtaja: ”Se on tolkuttoman kallista”

Energiavirastossa on vireillä useita tutkintapyyntöjä sähköyhtiöiden myymän sähkön hinnan kohtuullisuudesta. Yksi tutkintapyynnön kohteista on Turku Energia, jonka toimitusjohtaja myöntää sähkön olevan liian kallista.

Turku Energia ei ole yllättynyt Energiaviraston sähkön hintoja koskevasta tutkinnasta.

Energiavirastossa on vireillä useita tutkintapyyntöjä, joissa pyydetään virastoa selvittämään, onko yhtiöiden myymän sähkön hinta ollut kuluneen vuoden aikana kohtuullista.

Yksi tutkintapyynnön kohteista on Turku Energia. Sen lisäksi tutkinta koskee yhdeksää muuta sähköyhtiötä, muun muassa sähköyhtiö Heleniä ja Oomi Oy:tä. Energiavirastosta kerrotaan Ylelle, että sähkön hinnan kohtuullisuudesta on tullut useita yhteydenottoja ja tilanne elää koko ajan.

Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen sanoo ymmärtävänsä, miksi ihmiset ovat harmissaan.

– Sähkö on tolkuttoman kallista. Ymmärrän, että on vaikea ymmärtää, miksi sähkö maksaa äkkiä paljon enemmän kuin vuosi sitten. Minäkin olen harmissani, vaikka se voi sähköyhtiön toimitusjohtajana kuulostaa hassulta. Tilanne on nyt liian äärilaidassa ja tästä voi tulla isoja ongelmia. Toivon kovasti, että tilanne normalisoituu.

Sähkömarkkinalain mukaan jakeluverkkoalueen toimitusvelvollisen vähittäismyyjän on toimitettava vastuualueella sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille sekä muille pienkäyttäjille. Käytännössä sähkön hinnan kohtuullisuutta ei määritellä nykylaissa millään tavoin.

Sähköyhtiö ei voi myydä tappiolla

Timo Honkanen sanoo suoraan, että hänen näkemyksensä mukaan sähkön hinta ei ole kohtuullinen. Tilanne on kuitenkin hänen mukaansa myös yhtiölle vaikea.

– Sen kohtuullisuuden tulkinnan voi miettiä reaalihintaa vasten tai sitten sitä vasten, että velvoitetaanko sähkönmyyjä myymään kuluttajalle sähköä tappiolla. Kukaan toimija ei pysy pystyssä sillä tavalla, että myy tappiolla, vaan menee konkurssiin, Honkanen katsoo.

Honkasen mukaan Turku Energian tulos tulee tänä vuonna putoamaan viime vuoteen verrattuna. Hän korostaa, että sähköyhtiöiden tilanteet ovat erilaisia. Jotkut ovat tiukassa tilanteessa ja jotkut, kuten Helen Oy, eivät.

Honkasen mukaan Keski-Euroopassa sähkön raaka-aineiden hinnat ovat korkealla ja markkinat kuumat. Kivihiilen ja maakaasun hinnat ovat nousseet reippaasti ja hintojen nousu heijastuu myös Pohjoismaihin.

Turku Energian toimitusjohtajan mukaan sähkömarkkinatilanne on vaikea. Kuva: Arttu Kuivanen / Yle

– Meillä fossiilisia polttoaineita käytetään vähemmän, mutta meiltä viedään sähköä nyt Keski-Europpaan pillit punaisina. Se taas nostaa meilläkin hintatasoa. Tilanne on se, että me emme saa sitä sähköä halvemmalla hankittua valitettavasti mistään. Joku on minulle sanonut, että älkää ostako pörssistä sähköä, mutta sellaista tuottajaa ei ole, joka myy alle pörssihinnan.

Virasto tulee antamaan yksittäisiä vähittäismyyjiä koskevat ratkaisut ensi vuoden puolella.