Marine Le Penin seuraaja varttui lähiössä ja on maahanmuuttajaäidin poika – Tutkija: Le Pen on yhä puolueen todellinen johtaja

Viime viikonloppuna Ranskan laitaoikeistolainen Kansallinen liittouma -puolue sai uuden puheenjohtajan, 27-vuotiaan Jordan Bardellan. ”Nousevaksi tähdeksi” kuvattu europarlamentaarikko sai Pariisissa järjestetyssä puoluekokouksessa miltei 85 prosenttia äänistä.

Bardellan äiti on italialainen maahanmuuttaja ja hän on kasvanut Pariisin esikaupunkialueella.

Bardella on kertonut lapsuudestaan kahdeksannen kerroksen tornitaloasunnossa levottomalla Seine-Saint-Denis’n alueella. Bardellan äiti kasvatti hänet yksinhuoltajana.

Bardella on kertonut nähneensä joka päivä huumediilereitä.

Hänen mukaansa tien toisella puolella oli islamilainen koulu.

– Näin ryhmiä 5–7-vuotiaita tyttöjä, jotka lähtivät huntu päässä.

Bardella liittyi Marine Le Penin pitkään johtamaan puolueeseen 16-vuotiaana. Syynä politiikkaan lähtöön olivat Bardellan mukaan hänen omien kokemustensa lisäksi myös Ranskaa ravistelleet tapahtumat vuonna 2005, kun pääosin afrikkalais- ja arabitaustaiset nuoret mellakoivat poliisiväkivaltaa vastaan.

– En halunnut koko Ranskan muistuttavan sitä, mitä olin kokenut.

Bardellaa pidetään taitavana esiintyjänä ja hän on pärjännyt hyvin poliittisissa väittelyissä. Sliipattu Bardella pukeutuu lähestulkoon aina istuvaan pukuun.

Jordan Bardella saapumassa kesäkuussa 2022 Pariisissa Palais Bourboniin, jossa kansalliskokous kokoontuu. Hänen julkisia esiintymisiään pidetään taitavina. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Bardella on toiminut puolueen virkaatekevänä puheenjohtajana siitä lähtien, kun Marine Le Pen siirtyi syrjään puolueen johdosta presidentinvaalikampanjansa alla viime syksynä.

Mihin suuntaan Bardella aikoo viedä Kansallista liittoumaa? Asiantuntijan vastaus on selvä.

– Hän ei muuta puolueessa mitään ilman, että Marine Le Pen on samaa mieltä. Bardella on puolueen puheenjohtaja, mutta sen todellisena johtajana pysyy Le Pen. Hänen ansiostaan Bardellasta tuli puheenjohtaja ylipäätään, sanoo eurooppalaiseen äärioikeistoon erikoistunut tutkija Jean-Yves Camus Ylelle.

Hän johtaa poliittiseen radikalismiin keskittynyttä yksikköä Jean Jaurés -säätiössä Pariisissa.

Marine Le Pen: ”En jätä puheenjohtajuutta lähteäkseni lomalle”

Kansallisen liittouman, entiseltä nimeltään Kansallisen rintaman, perusti vuonna 1972 avoimen rasistinen ja juutalaisvastainen Jean-Marie Le Pen. Hänen tyttärensä Marine Le Pen toimi puolueen puheenjohtajana vuodesta 2011 lähtien.

Marine Le Pen ei ole väistymässä taka-alalle, päinvastoin.

– En jätä puheenjohtajuutta lähteäkseni lomalle. Aion olla aiempaakin aktiivisempi, Le Pen vannoi Pariisin puoluekokouksessa.

Samalla hän sanoi, että levolle ei ole aikaa hänellä tai muullakaan puolueväellä ennen kuin Ranskan kurssi muuttuu. Hän huomautti olevansa jatkossakin siellä, ”missä maa minua tarvitsee”.

Marine Le Pen vieraili presidentinvaaliehdokkaana Etelä-Ranskassa Plan de Cuques'ssa marraskuussa 2021. Moni uskoo, että hän asettuu ehdolle myös vuoden 2027 presidentinvaaleissa. Kuva: Alain ROBERT/SIPA/Shutterstock/All Over Press

Se, että Le Penin ei tarvitse enää hoitaa puolueen puheenjohtajan velvollisuuksia, antaa hänelle paremmin aikaa keskittyä muihin asioihin.

Moni uskoo, että vasta 54-vuotias Marine Le Pen asettuu ehdolle vielä seuraavissakin presidentinvaaleissa vuonna 2027.

Le Pen myös johtaa Ranskan kansalliskokouksessa eli parlamentin alahuoneessa puolueen parlamenttiryhmää. Kansallinen liittouma sai viime kesänä parlamenttivaaleissa kaikkien aikojen parhaimman tuloksensa: 89 paikkaa.

Camus huomauttaa, että Marine Le Pen on se, jonka ranskalaiset tuntevat.

– Uskon, että hänen tavoitteensa on työstää ehdokkuutta vuoden 2027 presidentinvaaleihin johtamalla parlamenttiryhmää. Tärkeät asiat tapahtuvat juuri kansalliskokouksessa. Macron saattaa myös hajottaa kansalliskokouksen. Marine Le Penin on järkevää keskittyä parlamenttityöhön ja antaa Bardellan johtaa puoluetta.

Bardella on erittäin lojaali Marine Le Penille

Bardella ei halua jättää Marine Le Peniä varjoonsa. Bardella on tälle hyvin lojaali ja on kuvaillut edustavansa jatkuvuutta Le Penin linjalle. Jotkut kuvailevat häntä Marine Le Penin luomukseksi.

Bardella kiitti äitinsä lisäksi vuolaasti Marine Le Peniä kiitospuheessaan tullessaan valituksi puheenjohtajaksi.

Marine Le Pen on pyrkinyt jo vuosia etäännyttämään puoluetta isänsä avoimen rasistisesta linjasta. Bardella edustaa Marine Le Penin haluamaa modernimpaa ja kontrolloitua puoluetta.

Bardella ja Le Pen pyrkinevätkin jatkamaan puolueen halua ankkuroitua poliittiseen valtavirtaan ja osoittamaan, että puolue kykenee yhdistämään maata ja johtamaan sitä.

– Me olemme patriootteja, jotka tietävät, mitä Ranska tarvitsee herätyksenä, Bardella julisti valintansa jälkeen.

Hän toisti puolueen tavoitteet taistella ennen kaikkea Eurooopan ulkopuolelta tulevaa maahanmuuttoa vastaan esimerkiksi ohjaamalla sosiaalitukia Ranskan kansalalaisille.

– Ranskan ei pidä toimia hotellina koko maailmalle.

Hän nosti kuitenkin esiin myös halun auttaa elinkustannusten nousun kanssa tuskailevia kansalaisia. Marine Le Pen keskittyi kevään presidentinvaaleissa niin ikään kansalaisten ostovoimaan ja jätti maahanmuuttoteemoja enemmän taka-alalle.

Jordan Bardella on hyvin lojaali Marine Le Penille. Toukokuussa 2019 he kampanjoivat yhdessä Pohjois-Ranskassa Henin Beaumont'ssa europarlamenttivaalien alla. Kuva: Lefevre Sylvain/ABACA/Shuttersto

Bardella on sanonut, että hänen tavoitteensa on houkutella lisää kannattajia perinteisistä puolueista niin vasemmalta kuin oikealta.

Tavoitteeseen siistiä puoluetta tuli särö juuri Pariisin puoluekokouksen alla. Kansallisen liittouman kansanedustajan rasistisesta huutelusta syntyi Ranskan kansalliskokouksessa kohu, jota Bardella ja Le Pen joutuivat selittelemään.

Camus arvioi, että Kansallinen liittouma voi vielä kasvattaa suosiotaan. Hän pitää kuitenkin vielä melko kaukaisena ajatuksena, että Marine Le Pen voittaisi presidentinvaalit 2027, mikäli asettuu ehdolle.

Bardellalle puheenjohtajuus voi olla ponnahduslauta, kun Marine Le Pen lopulta siirtyy syrjään politiikasta.

”Bardellan julkisuuskuva on vielä rakentamatta”

Bardella on ensimmäinen puolueen johtaja, joka ei kanna nimeä Le Pen. Lehtitietojen mukaan Bardella tosin seurustelee Marine Le Penin sisarentyttären kanssa.

Bardella korostaa mielellään edustavansa uutta sukupolvea, jolla ei ole juurikaan yhteistä puolueen perustajan Jean-Marine Le Penin ajatusten kanssa.

– Ranskalaiset tuntevat Bardellaa vielä hyvin vähän ja hänellä on vielä julkisuuskuva rakentamatta. On kiinnostavaa nähdä ensimmäiset mielipidetiedustelut hänen suosiostaan. Toki on mahdollista, että hän tuo puolueeseen nuoria kannattajia, mutta on liian aikaista sanoa, Camus sanoo.

Camus ei pidä Bardellaa Le Peniä radikaalimpana. Hän arvioi, että Bardella ja Marine Le Pen ovat poliittiselta ideologialtaan varsin samankaltaisia.

He jakavat varsin saman käsityksen esimerkiksi siitä, että Euroopan ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien sulauttaminen ranskalaiseen yhteiskuntaan on hyvin vaikeaa.

Kriitikoiden mielestä Bardella rohkaisee valkoista ylivaltaa kannattavia ryhmiä ja korostaa ”me vastaan te” -identiteettipolitiikkaa sen kustannuksella, että puhuisi työväenluokkaa enemmän kiinnostavista arjen taloutta koskevista asioista.

Bardella ei myöskään ole kieltänyt teoriaa ”suuresta väestönvaihdosta”, josta esimerkiksi jyrkistä mielipiteistään tunnettu äärioikeiston Eric Zemmour on puhunut.

Väestönvaihto on äärioikeiston esillä pitämä salaliittoteoria, jonka mukaan valkoihoiset ihmiset jäävät vähemmistöksi elleivät peräti kuole sukupuuttoon, kun länsimaihin muuttaa ihmisiä Lähi-idästä ja Afrikasta.

Lähteet: AFP, Le Monde, France Bleu