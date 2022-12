Ykkösaamun vieraana on Krista Mikkonen – mitä haluat kysyä sisäministeriltä?

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Suomi rakentaa esteaitaa itärajalle. Sitä on tulossa 200 kilometriä ja käynnissä on suunnitteluvaihe. Eduskunnan käsittelyssä on nopeutetun käännytysmenettelyn eli ns. rajamenettelyn hyväksyminen. Sisäministeriössä varaudutaan myös tärkeän infrastruktuurin suojaustoimiin. Kaiken takana on turvallisuusympäristön muutos, vaikka Suomeen ei viranomaisten mukaan kohdistukaan tällä hetkellä uhkaa.

Ukrainan sotaa Suomeen pakenevien määrä saattaa kasvaa talven tullen huomattavasti (siirryt toiseen palveluun) ja jopa kaksinkertaistua nykyisestä. Hakemuksia on syksyllä jätetty 400-500 viikossa ja Suomessa on jo pitkälti yli 40 000 ukrainalaista. Venäläisten energialaitoksiin ja vesihuoltoon kohdistamien hyökkäysten pelätään aiheuttavan pakolaisten määrän kasvun.

Myös katujengit ja rikoksia tekevät alaikäiset ovat puhuttaneet syksyn aikana, ja usein kuulee pohdintaa siitä, olemmeko Ruotsin tiellä. Sisäministeri Krista Mikkonen, vihr. sanoo, että hallitus on lisännyt poliisin ja oikeuslaitoksen resursseja sekä antanut varoja ennaltaehkäisevään työhön kouluihin, nuorisotyöhön ja lastensuojeluun.

Ykkösaamun suorassa haastattelussa TV1:ssä ja Yle Radio 1:ssä on lauantaina kello 10.05 sisäministeri Krista Mikkonen. Haastattelijana on Seija Vaaherkumpu.

Sisäministeri Mikkoselle voit lähettää kysymyksiä sähköpostitse osoitteella tv1.ykkosaamu@yle.fi tai oheisella lomakkeella.