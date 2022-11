Markku Kanerva ei aio lähteä seuraamaan MM-kisoja – Huuhkajien päävalmentaja Qatarin epäkohdista: ”Meillä on vastuu viedä asiaa eteenpäin”

Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva kommentoi Qatarin MM-kisojen ihmisoikeuskysymyksiä, kun hän paljasti Huuhkajien miehityksen marraskuun ystävyysotteluihin Pohjois-Makedoniaa ja Norjaa vastaan.

Kanerva kertoi, että on odottanut kisoja futisfanina, mutta kisojen paikka ja ajankohta ovat hänen mukaansa vääriä.

– Kisojen takia Qatarin epäkohdat ovat tulleet julkiseen keskusteluun. Se on hyvä asia. Maailmalla tapahtuvia epäkohtia on hyvä ottaa esille.

MM-kisojen rakennustöissä on kuollut tuhansia siirtotyöläisiä.

Kanervan toivoo, että ihmisoikeusloukkauksien esiin nostaminen jatkuisi kisojen jälkeenkin ja että kritiikki johtaisi pysyvään muutokseen.

– Meillä on vastuu viedä asiaa omalta osaltamme eteenpäin.

Markku Kanerva ei aio matkustaa Qatariin seuraamaan MM-kisoja. Kuva: Lehtikuva

Kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino kehotti viime viikolla jäsenmaitaan keskittymään politiikan sijaan jalkapalloon. Kanerva ymmärtää osittain Fifan kannanoton. Pelaajille on taattava tietty rauha, jotta he pystyvät keskittymään turnaukseen. MM-kisoissa oman maan edustaminen on unelma jokaiselle pelaajalle

– Haluamme varmasti kaikki nähdä hyviä pelejä. Mutta se ei poissulje sitä, että asioista puhutaan myös kisojen aikana.

Kanervan mukaan kisojen boikotoiminen ei ole tehokkain keino vaikuttaa epäkohtiin. Lajiväen, liittojen ja urheilun toimijoiden tulee puhua ja nostaa ongelmia esille.

Huuhkajien pääkäskijä ei itse aio matkustaa Qatariin, sillä mukana on vain yksi maa, joka pelaa Suomen kanssa samassa maaliskuussa alkavassa EM-karsintalohkossa. Kyseinen maa on Tanska, jonka pelitapa on ”Riven” mukaan jo skoutattu hyvin. Kanerva toimii MM-kisojen ajan Yle Urheilun asiantuntijana.

Pukki puuttuu, Suhonen ensimmäistä kertaa mukana

Huuhkajien ykköspyssy Teemu Pukkia ei nimetty joukkueeseen. Kanervan mukaan päätöksen takana Pukin oma toive. Hyökkääjä on uurastanut syksyllä Englannin Mestaruussarjassa ja keväällä Valioliigassa kovalla tahdilla ja suuressa roolissa.

– Kesällä urakoitiin Kansojen liigassa. Tässä on tietty rako vetää ”Temelläkin” henkeä. Hän toivoi, että voisi pitää tässä vaiheessa pienen loman. Mestaruussarja jatkuu heti MM-kisojen jälkeen tiiviillä tahdilla.

Uutena nimenä Huuhkajien vahvuuteen nimettiin kakkosbundesliigassa pelaavan HSV:n keskikenttäpelaaja Anssi Suhonen, joka on saanut seurassaan hyvin peliaikaa.

Huuhkajat marraskuun maaotteluissa: Lukas Hradecky, Bayer 04 Leverkusen

Jesse Joronen, Venezia FC

Carljohan Eriksson, Dundee United FC

Robert Ivanov, Warta Poznan

Arttu Hoskonen, HJK

Diogo Tomas, KuPS

Nikolai Alho, Volos NPS

Ilmari Niskanen, Dundee United FC

Pyry Soiri, HJK

Mikael Soisalo, Riga FC

Glen Kamara, Rangers FC

Robert Taylor, Inter Miami CF

Lucas Lingman, HJK

Robin Lod, Minnesota United FC

Kaan Kairinen, Lilleström SK

Anssi Suhonen, Hamburger SV

Marcus Forss, Middlesbrough FC

Joel Pohjanpalo, Venezia FC

Benjamin Källman, Cracovia

Fredrik Jensen, FC Augsburg

Oliver Antman, FC Nordsjaelland Joukkuetta tullaan vielä täydentämään viidellä pelaajalla.

Suomi kohtaa ystävyysotteluissa Pohjois-Makedonian Skopjessa torstaina 17. marraskuuta ja Norjan Oslossa 20. marraskuuta. Kanervan mukaan vastustajat ovat EM-karsintoihin valmistautuvalle Suomelle sopivia mittareita.

Pohjois-Makedonia shokeerasi jalkapallomaailmaa pudottamalla maaliskuussa Italian MM-kisojen jatkokarsinnoissa. Norjalla puolestaan on riveissään maailmanluokan tähtiä, kuten Erling Haaland ja Martin Ödegaard.

