Levillä sijaitsevan thaihierontaliikkeen yrittäjää epäillään parituksesta – liike on mainostanut toimintaansa aikuisviihdesivustolla

Poliisi epäilee paritusta tapahtuneen joulukuusta 2019 lähtien. Hua Hin -nimisen thaihierontaliikkeen yrittäjä on ollut tutkintavankeudessa jo lähes kuukauden ajan.

Levin Keskuskujalla ovi on lukossa eikä ovisummeriin vastata. Liikkeen ”Open”-kyltti on valoton ja ovilasin läpi näkyvä, kellariin vievä porraskuilu pimeä.

Ovella tuntuu suitsukkeen haju. Ovilasissa on muun muassa vaaleanpunainen tarralappu, johon on kuulakärkikynällä kirjoitettu thain kielellä: ”Hän on muualla”.

Alppitalon kellaritiloissa on toiminut vuosia thaihierontaliike Hua Hin. Liike toimii ikkunattomassa kellaritilasssa Levin ydinkeskustassa hotellien, gourmetravintoloiden ja hiljentymiskappelin naapurissa.

Kerromme rikosepäilyn kohteena olevan liikkeen nimen, koska Levillä toimiin toinenkin thaihierontaliike, jota poliisi ei epäile rikoksesta.

Hua Hinin yrittäjä on vuonna 1964 syntynyt thaimaalaissyntyinen nainen. Hänet vangittiin lokakuun puolivälissä epäiltynä todennäköisin syin parituksesta. Paritusrikoksessa joku hankkii taloudellista hyötyä toisen henkilön suorittamasta seksipalveluista.

Lapin käräjäoikeuden julkisten pakkokeinotietojen mukaan poliisi epäilee yrittäjää parituksesta joulukuun 2019 ja lokakuun 2022 välisenä aikana.

Thaihierontaliike toimi alppitalon kellaritiloissa. Kuva: Elina Ervasti / Yle

Kaupparekisterin mukaan vangittu nainen on merkitty Hua Hin -nimisen yrityksen vastuuhenkilöksi vuonna 2009. Yrityksen kotipaikka on Siilinjärvi, vaikka yritys toimiikin Kittilän Sirkan kylällä.

Vangitsemispäätöksen on tehnyt Lapin käräjäoikeus Lapin poliisilaitoksen vaatimuksesta. Tutkinnanjohtaja Paavo Mäkelä kieltäytyi kertomasta asiasta tässä vaiheessa mitään julkisuuteen.

Vangitun avustaja, asianajaja Essi Viitanen kertoo, että avustettava on vaatinut itseään vapautettavaksi. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että epäilty kiistää syyllistyneensä rikokseen, josta poliisi häntä epäilee. Enempää Viitanen ei kommentoi tapausta.

Ylen haastattelemien silminnäkijöiden mukaan liikkeessä työskenteli useampi nainen. Silminnäkijän mukaan osa naisista todennäköisesti asui liikkeen tiloissa.

Hierojia asunut liikkeen ikkunattomassa kellaritilassa

Nimettömänä pysyttelevät paikalliset Levillä kertovat hierontaliikkeen olleen ilman valoja parisen viikkoa. Joku on nähnyt ettei ovisummeriin ole vastattu viime aikoina.

Runsas vuosi sitten liikkeessä tapahtui vesivahinko, jossa lattiakaivot tulvivat yli. Liike joutui evakkoon parin korttelin päässä olevan toisen alppitaloon kellariin. Siellä thaihierojanaisilla syttyi tulipalo saunankiukaalla kuivatetusta pyyhkeestä ja muovisesta vaateripustimesta. Tulipalosta uutisoi myös Yle.

Vesivahinkoa siivoamassa ollut henkilö kertoo liikkeen olevan yhtenäinen tila, jossa hierontapisteet patjoineen on erotettu toisistaan verhoilla. Kertojan mukaan hierontapisteiden lisäksi verhoilla oli eristetty puolenkymmentä vuodetta, joiden kertoja sanoi selvästi olevan työntekijöiden omia vuoteita, koska he myös asuvat liiketilassa.

Myös kaksi muuta paikallista arveli naisten asuneen hierontaliikkeen tiloissa.

Hierontaliikkeet mainostavat aikuisviihdesivustolla

Lapin poliisilaitoksen rikostorjunnasta vastaavan johtaja, rikosylikomisario Pälvi Suokkaan mukaan paritus- tai ihmiskaupparikollisuus on harvinaista Lapin thaihierontaliikkeissä.

– Olemme usean vuoden ajan tehneet näihin (thaihierontaliikkeisiin) kohdistuvaa valvontaa. Se mitä niistä tulee rikostutkintaan, on aika vähäinen määrä, Suokas sanoo.

Lapissa poliisi on epäillyt paritusta thaiheirontaliikkeessä tiettävästi vain kerran aiemmin. Se tapahtui vuonna 2011.

Levin Hua Hin hierontaliikkeen osoitteessa työskenteleviä hierojia mainostetaan aikuisviihdesivustolla. Levillä toimivan toisenkin thaihierontaliikkeen osoitteessa työskenteleviä hierojia mainostetaan samalla sivustolla.

Mikä merkitys rikosepäilyjen kannalta on sillä, että thaihierontaliikkeen hierojia mainostetaan aikuisviihdesivustolla?

– Ne ovat näiden yksittäisten henkilöiden mainoksia. Heillä on toiminimi ja siinä ei ole alisteista suhdetta, koska he ovat itsenäisiä yrittäjiä, jotka tekevät seksityötä, Suokas sanoo.

Marraskuun alun sumussa Levin laskettelurinne vaivoin häämötti hierontaliikkeen nurkalta. Kuva: Elina Ervasti / Yle

Tuoreita hierontabordellien paritustuomioita Helsingissä ja Kajaanissa

Thaihierontaliikkeisiin liittyviä paritustuomioita on annettu äskettäin ainakin Helsingissä ja Kajaanissa.

Kainuun käräjäoikeus tuomitsi viime kesäkuussa parituksesta thaihierontapaikkaa Kajaanissa pitäneen thaimaasta aikanaan Suomeen muuttaneen naisyrittäjän. Tuomittu on kiistänyt rikoksen ja valittanut tuomiosta Rovaniemen hovioikeuteen, eikä tuomio ole siten lainvoimainen.

Käräjäoikeuden mukaan Kajaanissa olleen thaihierontaliikkeen yrittäjä oli hankkiakseen taloudellista hyötyä järjestänyt liiketilan korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai siihen rinnastettavaan seksuaalista tekoa varten.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi neljä thaimaalaistaustaisia naista paritusrikoksista vuosi sitten. Tuomion mukaan syytetyt toivat Thaimaasta Unkarin kautta Suomeen kaksi naista maaliskuussa 2020 ja parittivat näitä useilla paikkakunnilla. Naisista otettiin mainoskuvia ja myös heitä markkinoitiin samaisella aikuisviihdesivustolla.

Tuomitut ovat valittaneet Helsingin hovioikuteen, joka pitää pääkäsittelyn asiasta vuoden kuluttua lokakuussa.