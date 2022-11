Seurakuntavaalien äänestyskoppeihin pääsi virhe, joka voi johtaa jopa uusiin vaaleihin Mikkelissä

Seurakuntavaalien viralliselle äänestyslistalle lipsahti väärä numero Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa. Kahdella ehdokkaalla oli sama numero äänestyskoppien listoilla ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä tiistaina aamupäivän ajan.

Virhe saattaa johtaa jopa uusiin vaaleihin, arvioi vaalilautakunnan puheenjohtaja Helena Kauppinen. Niihin saatetaan hänen mukaansa päätyä esimerkiksi, jos virheellisen numeron saanut ehdokas valittaa asiasta.

– Virhe on tapahtunut. Sevitämme nyt, mitä virheellisen numeron saanut haluaa tehdä. Selvitämme myös kirkkohallituksen lakimiesten kanssa, voimmeko korjata asian jotenkin. Jos sitä ei voi korjata, sitten on uudet vaalit, Kauppinen toteaa.

Uusien vaalien järjestäminen olisi hänen mukaansa iso ja kallis operaatio.

– Mutta jos asia ei ole oikein, se on korjattava, hän sanoo.

Virheellisten listojen aikaan äänestäneet tiedossa

Äänestyskoppien listoissa oli väärin keskustan seurakuntaväen Seija Kuikan numero. Se oli sama kun saman listan Oiva Kiljusella. Muussa vaaliviestinnässä numero on Kauppisen mukaan ollut oikein.

Virheen huomasi äänestäjä. Listat korjattiin tiistain aikana.

Vaalilautakunta tietää Kauppisen mukaan, ketkä ovat äänestäneet ennen listojen korjaamista. Korjausten ajankohta on merkitty ylös.

Kauppinen ei osaa vielä arvioida, kuinka moni ehti äänestää sinä aikana, kun virheelliset listat olivat esillä. Tiedonkulkua hidastaa hänen mukaansa se, että tiedot kirjataan käsin.

– Tämä on tosi harmillista. Kyseessä on inhimillinen erehdys, joka on jollain tavalla mennyt kaiken seurannan läpi.

Asian selvittelyjen ajan seurakuntavaalien äänestys jatkuu tavalliseen tapaan.