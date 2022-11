Ravimaailman palkkasoturi Santtu Raitala, 30, tienaa omistajille miljoonia euroja – voittojen hurja määrä takaa hyvän toimeentulon myös ohjastajalle

Santtu Raitala on Suomen raviohjastajien ykköstähti.

Pihtiputaalainen Santtu Raitala on kotimaisten raviohjastajien ykköstähti. Töitä riittää, sillä Raitala kiertää ympäri Suomea miltei 300 päivää vuodessa.

Vuoden raviohjastajaksi kolme vuotta putkeen valittu Santtu Raitala hyppää autoon ja painaa kaasua. Kotoaan Pihtiputaalta lähtevän Raitalan määränpäänä on Tampere ja Teivon tiistairavit. Matkaa on 300 kilometriä.

Edellispäivänä Raitala kisasi Kaustisella. Se oli helpompi keikka, sinne ei ollut kuin 130 kilometriä. Viikossa Raitalalle kertyy ajokilometrejä keskimäärin 3 000. Vuositasolla luku on jossain 120 000:n ja 130 000:n välillä.

– Kaveri laski, että siinä menee autoa ajaessa kaksi kuukautta vuodesta, Raitala naurahtaa.

Polttoaineiden hinnat eivät sen sijaan naurata. Tankkaaminen on työnsä puolesta ympäri Suomea ravaavalle Raitalalle merkittävä kuluerä.

– Dieselin hinta on viime vuosina likimain tuplaantunut. Ei se niin miellyttävää ole, kun tien päällä joutuu viettämään paljon aikaa.

Rahaa siis palaa, mutta liikkuu sitä myös toiseen suuntaan.

Raitala on Suomen raviurheilussa paras ja halutuin ohjastaja. Hän teki viime vuonna historiaa ajamalla ensimmäisenä ohjastajana Suomessa yli kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Tänä vuonna ennätyskirjat ovat jälleen menneet uusiksi.

Vuonna 2008 alkaneella ohjastajanurallaan hän on ajanut yhteensä yli 10 miljoonaa euroa palkintorahaa. Suurin osa rahoista menee hevosen omistajalle.

Ohjastajan osuus palkintopotista vaihtelee 5 ja 15 prosentin välillä. Eli jos lähdön voittajahevoselle maksetaan 2 000 euroa palkintorahaa, saa ohjastaja siitä noin 200 euroa.

Prosenttiosuuden suuruus riippuu muun muassa siitä, onko hevonen ammattivalmennuksessa vai ei. Myös valmentajalle maksetaan samansuuntainen osuus kuin ohjastajalle.

Raitalan status on tätä nykyä sellainen, että hän saattaa hyötyä siitä prosenteista neuvoteltaessa. Ohjastajalle maksetaan myös jokaisesta lähdöstä 20 euroa niin kutsuttua penkkirahaa.

Yrittäjänä palvelujaan tarjoava kolmekymppinen Raitala on töissä kuutena päivänä viikossa. Ravipäivinä hän kilpailee eri hevosilla normaalisti noin seitsemässä tai kahdeksassa lähdössä.

Viime vuonna lähtöjä kertyi yhteensä 1 930. Niistä hän voitti 357, eli vajaan viidesosan.

Kun Raitala vuonna 2020 ohjasti palkintorahaa 1,7 miljoonaa euroa, olivat hänen omat tulonsa reilut 70 000 euroa.

– Vuositasolla on monia kilpailuja, missä ykköspalkinto on 100 000 euroa. En ole koskaan laskenut tarkasti, mikä olisi henkilökohtaisesti suurin tilipäivä. Mutta parhaat päivät on sellaisia, että puhutaan useista tuhansista.

Kolikon kääntöpuoli on, että joskus kotiin palataan tyhjin käsin.

– Hirveän monesti on sellaisia tilanteita, että reissussa ei käytännössä jälkikäteen katsottuna ollut minkäänlaista järkeä.

– Olen taloudellisesti ihan kivassa tilanteessa. Töitä on hyvin mikä on yrittäjälle aina positiivinen asia. Ei raviohjastajana pysty varsinaisesti rikastumaan, mutta pystyy tulemaan toimeen ja elämään haaveammatissaan, ainakin minun kohdallani. Hienoin asia on hienojen hevosten kanssa toimiminen.

Raitala ei juuri lomaile

Raitala on ikään kuin ravimaailman palkkasoturi. Hän ohjastaa muiden omistamia hevosia, ja kerää päivän päätteeksi palkkionsa. Tänä vuonna hän on omien laskujensa mukaan ohjastanut miltei 600 eri hevosta. Vakiohevosia, sellaisia joita hän ohjastaa säännöllisemmin, on useita kymmeniä.

Raitalan tulo ovat siis riippuvaisia näiden hevosten menestyksestä. Paineita tai jännitystä hän ei kuitenkaan juuri tunne.

– Tulee sellainen mukava pieni fiilis, että ollaan isojen asioiden äärellä. Ihan jo senkin takia, että monesti on paljon hevosia, joiden kanssa tehdään pitkäjänteistä yhteistyötä ja tähdätään johonkin tiettyyn kilpailuun. Silloin on mukavaa, kun kilpailussa on se fiilis, että kaikki on mahdollista.

Joskus nämä isot kisat päättyvät floppiin. Hevonen saattaa hermoilla ja suoritus menee täysin poskelleen.

– Siitä jää hetkellinen harmitus. Se pitää käsitellä valmennusporukan kanssa, miksi kävi näin ja mitä tästä voi oppia. Sekä onnistumiset että epäonnistumiset kuuluvat vääjäämättä arkeen.

Raitala kertoo, että ei aseta tulos- tai palkkiotavoitteita ennen ravipäiviä.

– Ne on sellaisia asioita, mitä ei itse tule mietittyä juuri lainkaan. Hevosten suorittaminen on niin monen osan summa, että on mahdoton miettiä mikä se päivän saldo tulee olemaan.

Myös palkintopotit vaihtelevat kisasta kisaan. Lauantait on ravikalenterissa viikon karkkipäiviä.

– Se on monella asteella se viikon mielenkiintoisin päivä. Silloin on sen hetken parhaat hevoset juoksemassa viikon parhaista palkinnoista.

Raitalalle on viime vuosina kertynyt työpäiviä suurin piirtein 280 vuodessa. Viikossa on keskimäärin yksi vapaapäivä. Hän on pyrkinyt siihen, että joulukuu olisi työrintamalla kevyempi.

Kesällä ei kannata lomailla.

– Se on lomien kannalta haastavaa aikaa, koska silloin on isoja ja hienoja raveja. Kesäkelit on ylipäätään meidän urheilussa hienoimpia kelejä tehdä töitä. Silloin myös yleisö löytää paremmin paikalle.

Hevonen ratkaiseva urheilija

Raitala on siis kuten todettua ajanut jo yli kaksi miljoonaa euroa palkintorahaa tänä vuonna. Toiseksi eniten voittanut ohjastaja on Hannu Torvinen, joka jää miltei miljoonan Raitalan summista.

Tähän vaikuttaa toki myös se, että Raitala on urakoinut melkein 400 lähtöä Torvista enemmän.

Mikä sitten tekee Raitalasta niin hyvän ohjastajan?

Ravipiireissä häntä pidetään ennen kaikkea analyyttisena ja ammatilleen täydellisesti omistauteena ohjastajana, joka osaa antaa hevosesta paljon arvokasta tietoa sen valmentajalle ja omistajalle. Kilpailutilanteissa hän pystyy hallitsemaan myös epävarmoja hevosia.

Santtu Raitala ja Atupem Suur-Hollola-ajon alkukilpailussa. Kuva: Hippos / Iita-Maria Ahtiainen.

Raitala ei itse ohjastajan taidoillaan rehvastele.

– Hevonen on kuitenkin tässä lajissa suurimmassa keskiössä ja ratkaisee suorituksen laadun. Ohjastajan menestys perustuu verkostoon, kelle omistajille ja valmentajille ajaa, ja minkälaisia hevosia heillä on.

Omasta työkalupakistaan Raitala mainitsee kyvyn tunnistaa hevosten varusteiden vaikutuksen suoritukseen.

– Kaikki hevoset on yksilöitä. Kun niitä ajaa monta kertaa tulee oivalluksia mitä hevosen kanssa voisi yrittää, jotta pääsee optimaaliseen suorituksiin. Joillekin tekee hyvää nähdä muita hevosia ja kilpailla niiden kanssa, toiset taas keskittyvät paremmin jos eivät näe muita.

Suomalaista ravihistoriaa vuosi vuodelta uusiksi kirjoittava Raitala ei ainakaan tällä hetkellä suunnittele kisaavansa isosti ulkomailla. Tulevaisuuden tavoitteista udeltaessa hän nostaa jälleen hevoset keskiöön.

– Tavoitteet on enemmän semmoisa, että jos on hevosen kanssa tiiviissä yhteistyössä, niin ruvetaan asettamaan sille hevoselle tavoitteita. Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen on vaikeaa, koska kaikki riippuu lopulta siitä, mitä hevosia saa ajaa.

– Taloudellinen kasvu tulee mahdollisesti paremman menestyksen kautta. Ja ainahan ihminen haluaa pyrkiä parempaan. Silloin on myös loogista pyrkiä parempaan taloudelliseen menestykseen.

Tiistai-illan ravit Teivossa menivät Raitalalta suhteellisen menestyksekkäästi. Kuudesta lähdöstä hän vei kolme voittoa ja kahmi palkintorahaa yhteensä 5 130 euron verran.

Työpäivän päätteeksi hän hyppäsi jälleen auton rattiin ja ajoi 300 kilometriä takaisin Pihtiputaalle. Keskiviikkona mennään taas, silloin vuorossa on Vermon ravit Espoossa.