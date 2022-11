Herätys: USA:n välivaaleissa jännitetään | Verotiedot julki | Hallitus vastaa välikysymykseen

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Ihmiset äänestivät Public School 111:ssä New Yorkissa.

Aamun pääuutiset:

Senaatin hallinnasta tulee jännitysnäytelmä – Yle seuraa USA:n välivaaleja

Viime vuoden verotiedot tulevat julki tänään – niistä eivät selviä suurituloisimmat vaan eniten veroja maksaneet

Verotuottojen käänne käsillä juuri nyt: Tästä vuodesta on tulossa ennätysvuosi, mutta sitten suunta kääntyy

Hallitus puolustautuu opposition välikysymystä vastaan yhdessä, mutta erimielisenä – tästä ennallistamiskiistassa on kyse

Zelenskyi: Nelisen miljoonaa ukrainalaista ilman sähköä

Sateita luvassa laajalti

Kuva: Yle

Keskiviikon aikana sadealue leviää maan etelä- ja keskiosan ylle. Pohjoisreunassa sateet tulevat lumena tai räntänä. Ajokeli on paikoin huono. Etelässä sateet ovat vettä ja lämpötila on päivällä 10 astetta. Maan pohjoisosassa päivä on poutainen ja lämpötila hiukan pakkasella.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.