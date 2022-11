Vuoden isäksi valittu Kai Rinkinen ja entinen puoliso päättivät vuorotella vanhassa kodissa, lapset pysyivät tutussa paikassa

Sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Väestöliiton kanssa myönsi Vuoden isä -palkinnon rovaniemeläiselle Kai Rinkiselle. Hän ja kaksi muuta isää saivat palkinnon keskiviikkona Helsingissä.

Rinkisellä on kaksi lasta, 16-vuotias Eeva ja 13-vuotias Vanamo. Rinkinen erosi lasten äidistä muutama vuosi sitten.

– Siinä vaiheessa kun erosimme, meillä oli vuoroasumisjärjestely. Se tarkoitti sitä, että lapset asuivat meidän yhteisessä entisessä kodissa, ja me vanhemmat vuoroteltiin siinä aina viikoittain.

– Meillä oli toinen asunto toisaalla, missä me asuimme vuorostamme.

Sittemmin hän lunasti itselleen alkuperäisen kodin.

– Asun siinä lasten kanssa vuoroviikoin sillä tavalla, että lapset vuorottevat kahden kodin välillä viikoittain.

Rinkinen puolisoineen oli kuullut tällaisesta asumisjärjestelystä ulkomailta, ja se koettiin varsinkin lasten kannalta parhaaksi ratkaisuksi eron tiimellyksessä.

– Se toi lapsille vakautta. Siinä kriisitilanteessa on paljon muuttuvia asioita ja kaikki on suuressa muutoksessa, niin ainakin yksi asia pysyy hetken paikoillaan.

– Mutta myös meille vanhemmille se antoi aikaa järjestellä omia asioita.

“Koti-isyyttä pitää selittää”

Kun lapset olivat pieniä, Kai Rinkinen jäi koti-isäksi. Toinen lapsista sairastui vakavasti pitkäaikaissairauteen. Tuolloin Rinkinen otti enemmän hoitovastuuta, kuin lasten äiti. Päätökset tehtiin yhteistuumin, koska Rinkisen mukaan lasten äidillä oli työelämässä intensiivisempi vaihe, hyvä mahdollisuus uraputkeen ja Rinkinen taas itse oli pätkätöissä. Nykyään lapsen pitkäaikaisairaus on paremmin hallinnassa ja sen kanssa eletään.

Koti-isyyttä hän suosittelee muillekin isille, vaikka sitä pitääkin selittää ja perustella ulkopuolisille. Isä ja lapset voivat olla yhtälailla “normaali” perhe, kuin muunkinlainen perhe.

– Koti-isyys on tuonut minulle itsetietoisuutta omista taidoista ja selviämisestä, pärjäämisestä lasten kanssa. Kun on paljon lasten kanssa eri vaiheissa, ja elänyt arkea, kasvun vaiheet ovat helpompia. Kun lapset ovat murrosiässä, on helpompaa ja suhde on luottamuksellisempi ja toimivampi.

Millainen on hyvä isä?

– Kuunteleva, läsnäoleva ja sellainen, joka haluaa ymmärtää sitä, mitä lasten ja nuorten maailmassa on meneillään. Kuunnella sitä, mitä lapsella on mielessään ja sanottavaa ja olla läsnä arjessa, Kai Rinkinen pohtii.

– Vanhemmuus on nautittavaa. Jos tuntuu, että koti-isyys ja enemmän aikaa lasten kanssa olisi toimiva, niin se kannattaa ehdottomasti. Silloin selviää myös itselle itsestä enemmän, ja itsekin oppii löytää itsestään uusia puolia.

Eronneet isät kohtaavat epätasa-arvoa

Kai Rinkinen on aktiivisesti mukana Yhden vanhemman perheiden liiton eronneiden isien ryhmässä Rovaniemellä keskustelemassa muiden isien kanssa. Siellä nousee esiin epäkohtia, joita eronneet isät kohtaavat.

– Monet isät ovat kokeneet, että se saavat viranomaisilta epäoikeudenmukaista kohtelua vaikkapa lasten tapaamisjärjestelyissä, eikä heitä ole kuultu tasa-arvoisena vanhempana.

Rinkinen toivoo, että viranomaiset ja muukin yhteiskunta pitäisi isää ja lapsia samanveroisena perheyksikkönä kuin muitakin perheitä. Hän muistuttaa, että myös isät pystyvät hoitamaan vanhemmuutta siinä missä äiditkin.

Vertaistuki on isille - kuten muillekin - tärkeää.

– Nämä ystävät ja isät, joiden kanssa olen keskustellut pienryhmässä, heille myös omistan tämän palkinnon. Miehet voi olla vähän jähmeämpiä lähtemään liikkeelle, mutta ehdottomasti se on kannattanut.

Rovaniemeläinen Kai Rinkinen lapsineen. Kuva Rinkisen kotialbumista. Kuva: Kai Rinkinen

Vuoden isä -palkinnot

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa vuosittain yhdelle tai useammalle isälle Vuoden isä -palkinnon.

Tänä vuonna Vuoden isä -palkinnon sai kolme isää. Palkittavat isät ovat tänä vuonna Rovaniemeltä, Keravalta ja Maskusta.

Vuoden isä 2022 -palkitsemistilaisuus oli keskiviikkona Helsingissä. Palkinnon jakoi sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Väestöliiton kanssa.

Palkinto myönnetään isälle, joka on omalla esimerkillään ja toiminnallaan edistänyt isyyden merkitystä ja lisännyt näin sen arvostusta. Palkinnolla halutaan vaikuttaa siihen, että aktiivinen isyys saisi yhteiskunnassamme enemmän jalansijaa.

Palkittavien valinnassa tänä vuonna on painotettu vastuulliseen ja turvalliseen isyyteen liittyvien arkisten valintojen merkitystä sekä lasten oikeuksien ja edun kunnioittamista. Vuoden Isä -palkinnon saajat ovat toiminnallaan edistäneet sukupuolten tasa-arvoa perhe-elämässä, löytäneet keinoja olla lasten tukena erityistilanteissa ja nostaneet esiin isyyteen liittyviä kysymyksiä.

