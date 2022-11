Kotka alkoi jakaa ilmaisia tontteja merialueelta, ja suosio lyö ällikällä: ”Tontteja on mennyt jo satoja”

Kuka tahansa voi hankkia itselleen meritontin Kotkasta. Se tarkoittaa, että saa koordinaatit paikkaan, jonka leikkimielisesti saa omakseen.

Tontin tarjoaa Kotkan kaupunki.

Uusille merialueen omistajille on yksi ehto: virtuaalisen tontin saa pitää jatkossa vain, jos ostaa myös oikean tontin Kotkasta, eli muuttaa Kotkaan ennen syyskuun loppua 2023.

Alue ei myöskään laillisesti ole uuden omistajan käsissä. Kaikki tapahtuu vain virtuaalisesti.

Kampanja on herättänyt kiinnostusta, ja meritontteja (siirryt toiseen palveluun) on hankittu jo useita satoja, kertoo Kotkan kaupungin viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiina Puhakka.

– Tällä kampanjalla tavoitellaan lisää kotkalaisia. Kilpailu uusista asukkaista on kova, ja tämä on osa meidän markkinointia. Haemme muuttajia koko Suomesta, mutta Etelä-Suomi on pääalue, josta ihmiset Kotkaan muuttavat.

Lehmäsaaren länsipuolella on yksityishenkilöiden virtuaalisia meritontteja. Oikeasti tonttia ei saa omakseen. Kuvakaappaus Kotkan meritonttikampanjan tonttikartasta. Kuva: Kotkan kaupunki

Meri on usein tärkeä syy muuttaa Kotkaan, ja siksi merta tuodaan esille kaupungin markkinoinnissa.

– Meri, luonto ja saaristo ovat upeita täällä. Kaupunki on hyvin kaunis ja puistot ovat monelle tuttuja. Töitäkin löytyy, työllisyysluvut ovat tällä hetkellä laskussa, Puhakka sanoo.

Kotka havittelee kiihkeästi uusia asukkaita, sillä koronapandemian aikana muuttoliike pois pääkaupunkiseudulta kiihtyi ennennäkemättömästi.

Tontin kuulumisia voi tarkastella netistä

Idea virtuualisista meritonteista syntyi, kun kaupunki kilpailutti mainostoimistoja ja pyysi ideoita markkinointiin.

– Tämä perustuu samaan ideaan kuin se, että voi ostaa itselleen virtuaalisen palan avaruutta. Tontit ovat koneellisesti lohkottuja, eli niillä on tosiaan virtuaalinen sijainti Kotkan Lehmäsaaren edustalla, Puhakka sanoo.

Virtuaalisesti meritontin omistaja voi seurata esimerkiksi tontin säätietoja.

– Voihan tontille mennä käymään vaikka omalla veneellä.

Tosissaan tonttia ostaville on luvassa myös sertifikaatti ja tontinomistajille järjestetään myös juhlava tilaisuus.

