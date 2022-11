Uhattu demokraatti menestyi, republikaanien nouseva tähti pulassa ja neljä muuta kiinnostavaa poimintaa Yhdysvaltain vaaleista

Maxwell Alejandro Frost on kampanjoinut aselakien tiukentamisen ja aborttioikeuden puolesta

1. Juuri vaalikelpoisuuden saanut ehdokas pääsee edustajainhuoneeseen

Floridan demokraattiehdokas Maxwell Alejandro Frost. Kuva: Giorgio Viera / AFP

Floridassa demokraattiehdokas Maxwell Alejandro Frost on saamassa paikan edustajainhuoneeseen. Frost on juuri täyttänyt 25 vuotta, mikä on vähimmäisikä, joka edustajainhuoneen jäseneltä vaaditaan.

Frost on republikaanienemmistöisessä Floridassa kampanjoinut aselakien tiukentamisen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja aborttioikeuden puolesta.

2. Sieppauksen uhkaama kuvernööri saamassa uuden kauden

Michiganin osavaltion demokraattikuvernööri Gretchen Whitmer joutui koronapolitiikkansa vuoksi osavaltionsa äärioikeiston silmätikuksi. Wolverine Watchmen -nimisen puolisotilaallisen järjestön aktivistit harjoittelivat Whitmerin sieppaamista. Järjestöön soluttautuneet poliisit kuitenkin paljastivat juonen.

Michiganin osavaltion demokraattikuvernööri Gretchen Whitmer. Kuva: Junfu Han / AOP

Paljon julkisuutta herättäneestä tapahtumasta huolimatta Whitmer nosti vaalikampanjansa kärkiteemaksi aborttioikeuden. Hänen republikaaninen vastaehdokkaansa Tudor Dixon veti linjaa, jossa abortti olisi kielletty kaikissa tapauksissa lukuunottamatta äidin hengen pelastamista. Dixon on entisen presidentin Donald Trumpin suosikki.

Kun äänistä on laskettu noin 60 prosenttia, Whitmer näyttää uusivan paikkansa. Aborttilinjan osalta äänestäjät ovat hyväksymässä lain, joka tekisi abortista, ehkäisystä ja ”muista raskauteen liittyvistä asioista” osavaltion perustuslain mukaisen oikeuden.

Whitmerin suosio on merkillepantavaa, sillä Michiganin osavalton kongressi on kokonaan republikaanien hallussa.

3. Republikaanien nouseva tähti vaikeuksissa

Arizonan osavaltiossa kuvernöörikisaa johtaa demokraattien Katie Hobbs.

Arizonan demokraattien kuvernööriehdokas Katie Hobbs. Kuva: Rick D'Elia / AOP

Hänen vastaehdokkaansa Kari Lake on monissa arvioissa nimetty republikaanien nousevaksi tähdeksi ja mahdolliseksi uudeksi presidenttiehdokkaaksi. Lake on Donald Trumpin suosikkeja ja vakuuttanut kampanjassaan kiivaasti, että vuoden 2020 presidentinvaalien tulokset väärennettiin Joe Bidenin hyväksi.

Kun 65 prosenttia äänistä oli laskettu, Hobbs johti Lakea prosenttiosuuksin 51–49.

Republikaaniehdoas Kari Lake. Kuva: John Moore / AFP

4. Tammikuun 6. päivän mellakan tutkijat eivät menesty

Yhdysvaltain kongressitalon valtauksen tutkimuksiin kongressin nimeämässä komiteassa osallistuneet ehdokkaat eivät ole menestyneet vaaleissa, kertoo uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Donald Trumpin ankarana arvostelijana tunnettu Liz Cheney hävisi republikaanien esivaalin Wyomingin senaattoriehdokkuudesta Trumpin suosikille Harriet Hagemanille.

Republikaanien esivaalin hävinnyt Liz Cheney. Kuva: Jabin Botsford / AOP

Kaksi komiteassa mukana ollutta edustajainhuoneen jäsentä, Illinoisin republikaaniedustaja Adam Kinzinger ja floridalainen demokraatti Stephanie Murphy, eivät lähteneet vaaleihin.

Virginiassa demokraattiedustaja Elaine Luria menettää paikkansa republikaanihaastaja Jen Kiggansille.

5. Kaksi avoimesti lesboa kuvernööreiksi

Massachusettsin osavaltiossa oikeusministerinä toiminut Maura Healey on voittanut kuvernöörinvaalin.

Massachusettsin kuvernööriksi on nousemassa demokraattien Maura Healey

Hänestä tulee Yhdysvaltain ensimmäinen avoimesti lesbo kuvernööri. Healey edustaa demokraatteja.

Healeyn kintereillä vaalivoittoon on nousemassa Oregonissa ehdolla oleva, myös demokraatteihin kuuluva Tina Kotek. Myös hän on avoimesti homoseksuaali.

Kun Oregonissa äänistä oli laskettu 71 prosenttia, Kotek oli saanut 45,7 prosenttia äänistä. Äänestystulos ei siis ole vielä varma, mutta Kotekilla on hyvät mahdollisuudet voittaa.

6. Abortin rajoittaminen ei etene

Kongressivaalien yhteydessä Yhdysvalloissa on äänestetty aborttiin liittyvistä oikeuksista neljässä osavaltiossa, kertoo The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Kentuckyssa äänestäjät ovat hylkäämässä aloitteen, jossa abortti kiellettäisiin.

Michiganissa, Vermontissa ja Kaliforniassa äänestäjät ovat hyväksymässä aloitteet, joilla suvunjatkamiseen liittyvät asiat olisivat henkilökohtaisesti päätettävissä, mukaan lukien raskauden keskeyttäminen ja ehkäisyn hankkiminen.

Montanassa äänestäjät ottavat kantaa lakialoitteeseen, jossa määrätään terveydenhuollon henkilöstö tekemään kaikkensa, jotta elävinä syntyneet vauvat pidetään elossa. Kyse on normaaleista synnytyksistä, keisarinleikkauksista ja epäonnistuneista aborteista.

Kun 63 prosenttia äänistä oli laskettu, aloite oli menossa läpi. Aloitteen kriitikot ovat huomauttaneet, että laki saattaa vaarantaa saattohoidon niiltä sairaina syntyviltä vauvoilta, joilla ei ole mahdollisuuksia jäädä eloon.