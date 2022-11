Yle selvitti: Paketteja aukova tubettaja tienasi neljännesmiljoonan, pelistriimaaja kiri hännille – suositut vaikuttajat jäivät kauas taakse

TheRelaxingEnd-nimellä Youtube-videoita tekevä Lauri Puttonen tienasi viime vuonna jättitulot sosiaalista mediaa tekemällä. Yle tarkasteli kymmenen suositun suomalaisen somevaikuttajan tuloja vuodelta 2021.

Silloin Lauri Puttonen tienasi hieman alle 257 000 euroa, joista noin 25 000 euroa oli pääomatuloja. Kokonaisuudessaan Puttonen kasvatti tulojaan vuodesta 2020 noin 8 000:lla eurolla. Hän kääri silloin Ylen listauksessa somevaikuttajista suurimmat tulot.

Puttonen aloitti uransa pelivideoilla, mutta viime vuosina hän on keskittynyt pakettien avaamiseen kanavallaan. Noin 27 miljoonaa katsojaa on nähnyt esimerkiksi videon, jossa hän avaa Minecraft-teemaisen pelikonsolipaketin. Puttosen Youtube-kanavalla on melkein yhdeksän miljoonaa seuraajaa.

Sadattuhannet seuraavat suosittuja vaikuttajia

Somessa tienasi viime vuonna suuria summia myös Twitch-pelistriimaaja Anssi Huovinen, nimimerkiltään OfficialAndyPyro. Twitch on suoratoistopalvelu, jossa sisällöntuottajien lähetyksiä voi seurata suorana.

Huovisella on liki 280 000 seuraajaa alustalla ja Instagramissa melkein 46 000 seuraajaa. Hän tienasi yhteensä reilut 240 000 euroa vuonna 2021. Hänen tulonsa kasvoivat vuodesta 2020 noin 60 000:lla eurolla.

Toisinaan Anssi Huovinen hyppää auton rattiin ja jakaa reissunsa striimin välityksellä katsojilleen. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Liki 200 000 euron tienesteihin ylsi myös White Trash Disease -blogia kirjoittava mediayrittäjä ja asuntosijoittaja Natalia Salmela.

Hänen tulonsa olivat vuonna 2021 kokonaisuudessaan noin 193 000 euroa, mikä on noin 4 000 euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Hänellä on liki 60 000 Instagram-seuraajaa.

Natalia Salmela kuvattuna vuonna 2022. Kuva: Yle

Missi ja somevaikuttaja Sara Sieppi puolestaan tienasi yhteensä reilut 161 000 euroa vuonna 2021. Sieppi tunnetaan etenkin vuoden 2011 Miss Suomi -kisojen ensimmäisenä perintöprinsessana ja sittemmin Miss Suomena, kun kilpailun voittaja luopui kruunustaan.

Tämän jälkeen Sieppi on toiminut muun muassa tv-juontajana ja kilpaillut erilaisissa reality-ohjelmissa, kuten Selviytyjät Suomi -ohjelmassa. Instagramissa Sieppillä on noin 224 000 seuraajaa.

Sara Sieppi on missiuransa jälkeen tehnyt monenlaisia töitä, kuten juontamista. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Moni vaikuttaja ponnistaa Youtubesta

Ylen tarkastelemista suosituista somevaikuttajista reilusti yli 100 000 euron tuloihin ylsi myös Edvard Eerikki ”Eetu” Pesonen eli tubettaja Eeddspeaks, jonka kanavalla on 325 000 seuraajaa. Hänellä on myös pelikanava nimeltään Eeddplays, jota tilaa noin 228 000 käyttäjää.

Hänen tulonsa olivat kokonaisuudessaan lähes 130 000 euroa, mikä on 7 000 euroa enemmän kuin vuonna 2020.

Yli 100 000 euroa tienasivat myös artisti ja tubettaja Tuure Boelius noin 126 000 euron tienesteillään sekä noin 106 000 euroa tienannut kuntosaliyrittäjä ja somevaikuttaja Jooel Vatanen.

Toimittaja Antti Kurra näyttää, miten ja miksi suomalaismediat keräävät ja julkaisevat verotietoja.

Personal trainerina tunnettua Vatasta seuraa Youtubessa noin 166 000 tiliä. Tuure Boeliusta puolestaan seuraa noin 142 000 tiliä. Sekä Vatasella että Boeliuksella on myös reilusti yli 100 000 seuraajaa Instagramissa.

Useiden kymmenien tuhansien tulot saivat myös Lakko-nimimerkkiä käyttävä tubettaja-juontaja Eric Savolainen, mariieveronica-nimellä tunnettu tubettaja ja radiojuontaja Veronica Verho sekä tubettaja Mikael Sundberg, jonka käyttäjänimi alustalla on mikirotta.

Savolainen tienasi yhteensä liki 93 000 euroa, kun taas Verho ja Sundberg tienasivat noin 80 000 euroa kumpikin.

Vaikuttajien tuloja tulkitessa on syytä huomioida, että vaikuttaja voi tehdä työtään myös yrityksensä kautta. Tällöin esimerkiksi osakeyhtiön sisälle voi jättää yrityksen tuloja ja harjoittaa yrityksenä sijoitustoimintaa. Siksi vaikuttajan henkilökohtaiset verotiedot eivät välttämättä anna täysin oikeaa kuvaa tuloista.

