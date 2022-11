Amazonian pistiäisten tutkija Ilari Sääksjärvi: Mitä kauemmin odotamme luontokadon pysäyttämisessä, sitä suurempi on ratkaisujen hintalappu

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtaja, professori Ilari Sääksjärvi on tutkinut Perussa Amazonian sademetsän loispistiäisiä. Hänet palkittiin juuri Alfred Kordelinin säätiön tunnustuksella.

Vaikka ilmastonmuutos uhkaa ja uusimpien tutkimusten mukaan jopa miljoona eliölajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon ihmisen toiminnan vuoksi, haluaa professori Ilari Sääksjärvi säilyttää toivon luontokadon pysäyttämiseksi.

– Tiedämme työkalut, joilla voimme saada maailman luontokadon pysäytettyä ja luonnon tilan käännettyä jopa positiiviseen suuntaan. Se on kuitenkin kovan työn takana ja nyt on kiire.

Sama kehitys näkyy Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtaja Ilari Sääksjärven mukaan myös Suomessa.

Suomalainen luonto on uhanalaistunut viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Trendi on ollut koko ajan huonompaan suuntaan.

Amazonian biodiversiteetistä kadotettu viidennes

Ilari Sääksjärvi on tutkinut paljon Perussa Amazonian sademetsää.

Hän kuuluu maailmassa harvalukuiseen loispistiäistutkijoiden joukkoon. Sääksjärvi on omien laskujensa mukaan viettänyt yhteensä melkein pari vuotta tutkimusretkillä Amazoniassa.

Sääksjärven haaviin on vuosien varrella tarttunut satoja tieteelle tuntemattomia hyönteisiä. Nimen hän on antanut noin 150:lle.

Amazoniaan vetää luonnon monimuotoisuus.

– Jopa neljännes maailman biodiversiteetistä asuu Amazoniassa ja toisaalta luontokato etenee siellä hyvin nopeasti. Viimeisten kymmenien vuosien aikaan Amazoniasta on menetetty viidesosa. Tilanne on kriittinen ja tutkijoita on vähän. Itse näen oman työni biodiversiteettitutkijana niin, että Suomen ja Amazonian luonto ovat yhtä arvokkaita ja molempiin haluan tutustua.

Alfred Kordelinin palkinto yllätti

Ilari Sääksjärvelle myönnettiin viikonloppuna Alfred Kordelinin säätiön 50 000 euron palkinto.

Palkintotoimikunnan mukaan Sääksjärvi on ansioitunut heikosti tunnettujen trooppisten hyönteisten monimuotoisuuden tutkimuksessa.

Palkintotoimikunta kuvailee Sääksjärven havainnoillistaneen, kuinka moninaisin tavoin luontokato on yhteydessä yhteiskunnan ja ympäristön tasapainoon ja kiittelee professorin työtä tiedekasvattajana ja tiedon levittäjänä.

Tutkija itse sanoo jopa liikuttuneensa palkinnosta.

– Tiedemaailmassa palkinnot ovat vähissä. Alfred Kordelinin kohdalla voidaan puhua suurpalkinnosta. Ajattelin että sellaiseen on mahdollisuus emerituksena, mutta kun se tuli tässä vaiheessa, on se valtavan suuri kunnia. Palkinto hiljensi puheliaankin miehen, sanoo Sääksjärvi.

