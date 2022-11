“Minkä takia tällaiseen hillumiseen on pitänyt lähteä” – katso, mitä Venäjä-asiantuntija vastaa nuorten kysymyksiin Ukrainasta ja turvallisuudesta

Pitkän linjan diplomaatti René Nyberg vieraili tällä viikolla Pohjois-Savon Varkaudessa vastaamassa lukiolaisten kysymyksiin Venäjästä ja Ukrainan sodasta.

Ulkopoliittisen instituutin hallitukseen kuuluva Nyberg on tuttu kommentaattori mediassa, mutta nuorille hänen jututtamisensa oli harvinaista. Yle seurasi, mitä lukiolaiset kysyivät Nybergiltä ja mitkä olivat vastaukset.

Kysymyksissä liikuttiin turvallisuudesta Vladimir Putinin valtaan. Lukiossa toista vuotta opiskelevan Veeti Hynnisen mielestä Venäjän toimintaa on vaikea ymmärtää.

– Minkä ihmeen takia tällaiseen hillumiseen on ensinnäkään pitänyt lähteä? Miksi on pitänyt hyökätä toisen maan kimppuun? Eikö Venäjällä ole nyt ihan tarpeeksi elintilaa ihan omastakin takaa? En pysty millään tavalla ymmärtämään tällaista ratkaisua, sanoo Hynninen.

Alla lukiolaisten kysymykset ja Nybergin vastaukset niihin.

Veeti Hynninen keskustelee Ukrainan sodasta niin kotona, kaverien kesken kuin koulussa. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Onko Suomen ja Venäjän rajalle rakennettavalla raja-aidalla konkreettista hyötyä ja onko se tarpeellinen?

– Raja-aitaa ei tarvita muualla kuin vilkkaimmilla rajanylityspaikoilla, jolloin rajanylityspaikan ohi yrittävät joutuvat miettimään kaksi kertaa. Kyllä sillä on merkitystä, mutta se ei ole mikään ratkaiseva tai akuutti kysymys.

Miksi Venäjä on valmis vaarantamaan yleisen turvallisuuden sotiessaan ydinvoimaloiden läheisyydessä?

– Se on niitä suuria kysymyksiä, joihin ei ole olemassa mitään järkevää vastausta. Se tapa, jolla Venäjän joukot valtasivat Tšernobylin ja tietämättömyyttään ja piittaamattomuuttaan kaivautuivat Tšernobylin ympäristöön, ja altistivat omat joukkonsa säteilylle, kertoo kuinka huonosti mietittyä ja vastuuntunnotonta Venäjän toiminta on. Zaporižžjan ydinvoimalan kohdalla riskit ovat olemassa. Ei ole muuta järkevää selitystä kuin että Venäjä haluaa ydinvoimalan omaan käyttöönsä.

Millaisia mahdollisuuksia Suomella on vaikuttaa omaan toimintaansa Natossa?

– Osoittamalla, että Suomi on vakavasti otettava jäsenmaa, jolla on vahva puolustus ja kyky puolustaa omaa aluettaan, Suomi on kokoaan merkittävämpi Naton jäsen.

René Nybergin mukaan lukiolaisten esittämistä kysymyksistä kiperin koski Zaporižžjan ydinvoimalaa. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Olisiko Euroopan unioni tai Nato voinut tehdä jotakin toisin jo joulukuussa, kun Venäjä alkoi siirtämään kalustoaan rajalle?

– Venäjä keskitti jo keväällä 2021 joukkoja sotaharjoituksiin ja niiden jälkeen veti joukkonsa pois. Moni kuvitteli, että sama tapahtuisi talvella, mutta niin ei käynyt. Ei ole EU:n tai Yhdysvaltojen syytä, että Venäjä lähti sotimaan. On hyvin vaikea nähdä, mitä olisi voitu tehdä enemmän.

Oliko ennustettavissa, että Venäjä aloittaisi hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan?

– Itse kuuluin niihin, jotka eivät uskoneet Venäjän aloittavan sotaa, koska se kuulosti niin älyttömältä. Loppujen lopuksi on ilmeistä että Yhdysvallat tuli omien tiedustelutietojen perusteella siihen tulokseen, että Venäjä hyökkää. Mutta hyökkäys tuli yllätyksenä Venäjän johdolle, pienen johtoklikin ulkopuolelle. Se tuli myös yllätyksenä kaikille muille.

René Nyberg pääsi ensimmäistä kertaa urallaan lukiolaisten tentattavaksi. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Mitä syitä on sille, että kansa ei ole noussut Putinia vastaan?

– Venäjä ei ole maa, jossa osoitetaan mieltä valtaapitävää vastaan ja kaadetaan hallituksia kerääntymällä toreille. Venäjän johdolla ja Putinilla on niin vahva ote, turvallisuusviranomaisten ja salaisen poliisin valta on niin suuri, että tällaiset mielenosoituksen tyyppiset yritykset ovat tuloksettomia.

Voidaanko Putin syrjäyttää?

– Kun valta vaihtuu Venäjällä, se tulee vaihtumaan yllättäen ja se voi tapahtua nopeasti . Mitään merkkejä siitä, että valta olisi vaihtumassa Venäjällä, meillä ei ole. Se on niin, että tsaari joka ei voita sotaa, ei ole oikea tsaari. Näin ollen sota ratkaistaan taistelukentällä. Jos Venäjän armeija lyödään taistelukentällä, se vaikuttaa tilanteeseen Kremlissä.

