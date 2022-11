Kallis lantaralli syö rahaa hevostalleilla – uusi keksintö voi ratkaista ongelman ja muuttaa hevosenlannan jopa rahanarvoiseksi

Projektijohtaja Ilpo Pöllänen on tyytyväinen kehittämäänsä pikakompostoriin, joka hygienisoi hevosenlannan parissa päivässä myyntikelpoiseksi tuotteeksi.

Hevosenlanta on ongelmajätettä isoilla talleilla. Tammelassa on kehitelty pikakompostori, joka voi ratkaista hevosyrittäjiä piinaavan ongelman parissa päivässä ilman kallista lannan hävittämistä.

Hämeen ammattikorkeakoulun Bio-tutkimusyksikön entisessä opetusnavetassa Tammelan Mustialassa haetaan ratkaisua ongelmaksi nousseelle hevosenlannalle.

Kehitteillä on pikakompostori, jota voisi käyttää myös isoimmilla talleilla. Keksintö hygienisoi hevosenlannan vain parissa päivässä, jopa paikan päällä. Normaalisti lannan kompostointi kestää vuoden päivät.

Tämän jälkeen lanta voidaan palauttaa takaisin kiertoon. Sitä voi käyttää esimerkiksi kasvimaalla kasvualustana tai pyöräyttää uudestaan tuotantoeläinten kuivikkeeksi.

Käsitelty hevosen lanta tuoksuu maltaalle

Navetassa opiskelija Janne Ramstadius iskee talikon kärryssä seisovaan lantakasaan, joka on tuotu Forssan Pilvenmäen ravikeskuksesta.

Talikollinen höyryävää hevosenlantaa siirtyy isoon muovisankoon. Satsin Ramstadius kippaa kehitteillä olevan pikakompostoriin kuution kokoiseen siiloon.

Siilon alaosassa lannan lämpötilaa nostetaan.

Puoli tuntia 70-asteessa hygienoi lannan. Manpas -nimen saanut laite nytkähtää puolen tunnin välein hetkeksi käyntiin, jolloin sen alaosasta työntyy ulos pieni erä hygienisoitua hevosenlantaa. Ilmassa leijuu vieno maltaan tuoksu.

Hämeen ammattikorkeakoulussa opiskeleva Janne Ramstadius on mukana testaamassa Manpas-pikakompostoria. Kuva: Miki Wallenius / Yle

HAMK:n pikakompostorin (siirryt toiseen palveluun) idea on osin hyödyntää lannan omaa luonnollista kuumenemista.

– Laite nostaa lannan lämpötilan 70 asteeseen ja pitää sen siinä tunnin ajan. Näin biomassa on käsitelty niin, että kansanterveysriski ja tarttuvien tautien riski on oleellisesti vähentynyt. Hygienisoitu lanta voidaan laskea liikkeelle, kertoo projektijohtaja Ilpo Pölönen, joka on laitteen keksijä

Hevosenlannasta tuli kallis ongelma

Hevosen lannan varastointi, käyttö ja jälleenmyynti on tarkoin säädeltyä. Lannalle on yhä vaikeampaa löytää vastaanottajaa.

Lantarallista on tullut hevosyrittäjille kallista puuhaa.

Erityisesti tämä näkyy Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Myös Kanta-Hämeessä on suuria hevoskeskittymiä, joten Hämeen ammattikorkeakoululle oli luontevaa ryhtyä pohtimaan ongelmalle ratkaisua.

– Lantaa syntyy vuodessa lähes 20 kuutiota hevosta kohden, laskeskelee kojeen kokeita vetävä projektipäällikkö Menna Rantala HAMK:sta.

Katso Yle Hämeen aluetv:n juttu aiheesta.

Uusi keksintö voi ratkaista lantapulman

Hygienisoitu lanta täyttää jopa EU:n sivutuoteasetuksen pykälät. Seassa olevat rikkakasvienkin siemenet ovat tuhoutuneet.

Ilpo Pölönen keksi asentaa siilon pohjalle suurikokoisen ruuvin, joka pyöriessään möyhentää lantaerän. Tällöin se kuumenee kokonaan eikä vain osittain. Lämpöanturit pitävät automaattisesti huolen siitä, että ulostuleva massa on käynyt prosessin läpi.

– Hevosenlannassa on kuiviketta 70 prosenttia ja itse lantaa vain 30 prosenttia, Pölönen muistuttaa.

Keksintö saattaa hyvinkin ratkaista suuria hevosyrittäjiä piinaavan lantaongelman.

Noin 200 hevosen tai lypsylehmän tilalle soveltuvan laitteen hinnaksi on arvioitu tulevan noin 30 000 euroa. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Takaisin kiertoon kuivikkeena tai kasvualustana

Hygienisointiprosessin läpikäynyt lanta voidaan palauttaa takaisin kiertoon. Sitä voi käyttää esimerkiksi kasvimaalla kasvualustana tai pyöräyttää uudestaan tuotantoeläinten kuivikkeeksi.

Näitä testataan Tammelassa seuraavaksi.

– Tällä viikolla ryhdyimme omalla navetallamme kuivattamaan lehmien parsia hygienisoidulla lannalla. Samalla kokeillaan, miten levittäminen onnistuu koneellisesti, kertoo Menna Rantala.

Kesällä Mustialassa kokeiltiin, miten hygienisoitu hevosenlanta toimii pienessä tomaattipenkissä. Satoa saatiin hyvin.

Samaa kokeillaan tulevana talvena isommassa mittakaavassa HAMK:n Hattulan Lepaan tomaattihalleissa.

Projektipäällikkö Menna Rantalan mielestä käsitelty lanta kannattaisi hyödyntää talliympäristössä esimerkiksi kuvikkeena. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Ilpo Pölönen on vakuuttunut, että hevosenlannan hygienisointi avaa lannalle aivan uusia käyttömahdollisuuksia. Tällöin se kelpaa myös kauppatavaraksi.

Kehitteillä iso laite suurille talleille

Aivan kaikki lanta ei kelpaa Manpas -pikakompostorille.

– Tähän ei voi laittaa vanhaa lantaa. Hevosenlannan on oltava tuoretta, maksimissaan 2-3 viikkoa vanhaa lantaa. Sen pitää olla vielä lämpenemisenvaiheessa, täsmentää Pölönen.

Mustialassa testikäytössä oleva laite tuottaa käsiteltyä lantaa parisataa litraa päivässä. Tämän kokoinen kone soveltuisi esimerkiksi 10 hevosen tallille. Suorituskyvyn nostaminen sadan tai 150 hevoselle on kuulemma helppoa.

– Etsin nyt hevosalan yrittäjää, joka olisi valmis hankkimaan tällaisen isomman laitteen. Yrittäjän on mahdollista saada tähän kehittämisrahaa jopa 50 prosenttia, vinkkaa Pölönen.