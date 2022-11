Kodinfiksaajaketju Jula avaa ensimmäisen Suomen liikkeensä Vaasaan – kaksikielisessä kaupungissa kauppa on ennestään tuttu Ruotsin-reissuilta

Ruotsalainen kodinfiksaajaketju Jula avaa tänään torstaina ensimmäisen liikkeensä Vaasaan.

Myymälän 2 000 neliön tila on täytetty 15 000 tuotteella, Julasta kerrotaan.

Kivijalkakaupan lisäksi Jula avaa nyt myös verkkokauppansa Suomessa.

Jula Finlandin maajohtaja Jaakko Soini kertoo, että maailmantilanne on epävarma, mutta nyt oli oikea aika laajentaa.

Päätöstä ei tehty hetken mielijohteesta. Omistajat ovat suunnitelleet laajentamista Suomeen ja projekti on ollut pitkä.

Soinin mukaan yrityksellä on vakaa tilanne, joten laajentaminen oli mahdollista.

– Maailmantilanne on mikä on ja herättää ympäristössä huolta, mutta pitkällä aikavälillä investointi on varmasti hyvä ja lähdemme hakemaan voimakasta kasvua Suomessa, Soini sanoo.

– Lähdemme nöyrästi liikenteeseen ja seuraamme nöyränä, että miten asiakkaat reagoivat meihin.

Jula Finlandin maajohtaja Jaakko Soini (vasemmalla) ja Vaasan tavaratalonjohtaja Anssi Saksa pitävät Vaasaa luontevana paikkana avata ketjun ensimmäinen Suomen myymälä. Kuva: Juuso Kääriäinen / Yle

Vaasalaisille tuttu ketju

Julan suunnitelmissa on avata useampi myymälä Suomeen, ja kun Vaasasta löytyi sopiva liiketila, oli suunnitelma selvä.

Kaksikielinen Vaasa sopii ruotsalaisyhtiölle muutenkin:

– Vaasassa on myös se uskomaton puoli, että tämä on kaksikielinen kaupunki. Ihmiset tunnistavat täällä Julan ja ovat vierailleet Uumajan reissuillaan Julassa. Uskon, että tämä tulee olemaan vahva alku.

Myös tavaratalonjohtaja Antti Saksa uskoo vahvaan alkuun Vaasassa.

– Alueellisesti on havaittavissa, että täällä ihmiset tunnistavat Julan ja ovat käyneet myymälöissä. On hieno asia, että pääsemme kasvattamaan tunnettavuutta ja brändiä ja tuodaan esille ketjun tuotteet ja konsepti.

Myymälärakennus on remontoitu Julan tarpeisiin entisen toimijan lähdön jälkeen. Muun muassa tavaratalon lattia on vaihdettu kokonaan uuteen. Kuva: Juuso Kääriäinen / Yle

Kilpailu ei pelota

Ketjulla on kovat tavoitteet laajentaa toimintaansa lähivuosina muillekin paikkakunnille. Vuoden 2023 alussa ketjun toinen liike on tarkoitus avaa Raisioon.

Kilpailua alalla riittää, sillä esimerkiksi Vaasan myymälän läheisyydestä löytyy monia vastaavan kaltaisia liikkeitä. Myymälän sijaitseminen samalla alueella kilpailijoiden kanssa tietää enemmän valinnanvaraa asiakkaille.

– Sijainti on mielestäni täydellinen. Olemme keskustan kupeessa, mutta muiden vastaavien toimijoiden välittömässä läheisyydessä, Antti Saksa kertoo.

Vuonna 1979 perustettu Jula on yksi Ruotsin suurimmista vähittäiskauppaketjuista.

Perheyrityksen liikevaihto on noin miljardi euroa, ja sillä on tällä hetkellä tavarataloja ja verkkokauppa Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa. Suomi on siis neljäs maa, johon Jula avaa tavarataloja.

Aiheesta voi keskustella perjantaihin 11. marraskuuta kello 23 asti.

