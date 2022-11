Pate Mustajärvi lopettaa Popedassa, mutta säilyykö yhtye? Kysyimme tamperelaisilta, voiko Popeda olla Popeda ilman sen omaa rokkikukkoa

Tamperelaisyhtye on ollut kasassa yli 45 vuotta ja keikkailee edelleen aktiivisesti. Yhtye on ilmoittanut lopettavansa ensi syksynä – tosin lopettamisuutisia on kuultu aiemminkin.

Voiko Popeda olla Popeda ilman Pate Mustajärveä? Katso videolta, miten tamperelaiset vastaavat.