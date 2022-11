Metsätalousyhtiö Tornatorin verotettavat tulot kasvoivat hurjasti vuonna 2021 – nousua edellisvuoteen 100 miljoonaa euroa

Imatralaisen metsätalousyhtiö Tornatorin vuosi 2021 oli tänään keskiviikkona julkaistujen verotietojen mukaan kasvun vuosi.

Yhtiölle kertyi verotettavaa tuloa 130 miljoonaa euroa, mikä on noin 100 miljoonaa edellisvuotta enemmän.

Tornatorin liikevaihto oli vuonna 2021 ennätykselliset 129 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan poikkeuksellisen suuren tuloheilahduksen takana on myös korkojohdannaisten positiivinen arvonmuutos.

Yhtiö maksoi eniten yhteisöveroja Etelä-Karjalassa, noin 26 miljoonaa euroa. Se on noin 20 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna.

Tornator omistaa metsiä eri puolilla Suomea. Lisäksi yhtiö omistaa metsiä Virossa ja Romaniassa.

Puuta myytiin paljon

Tornatorin toimitusjohtajan Henrik Niemisen mukaan kasvaneiden lukujen taustalla on hyvin sujunut perusliiketoiminta. Puulle oli kysyntää, kun puurakentaminen oli koronapandemian vaikutuksesta nousussa.

– Lisäksi sellupuulla oli hyvä kysyntä globaalisti. Nämä yhdistettynä hyviin korjuukeleihin ja tehokkaaseen toimintaan lisäsivät tulosta, Nieminen sanoo.

Lisäksi Tornatorin metsänhoitopalvelut laajenivat, kun se alkoi hoitaa Stora Enson yksityisasiakkaiden metsiä. Siitä tuli Tornatorille uusi tulonlähde.

– Stora Enso myy palvelua, ja me toteutamme. Se oli meille luonteva laajentuminen, koska se on meidän ydinosaamistamme.

Tornatorin ydinliiketoimintaa ovat metsän kasvatus ja puun myynti.

Metsätilojen ostaminen lisääntynyt

Suomessa on pitkään puhuttu, että metsiä siirtyy yhä enemmän perintöjen myötä kaupunkilaisten omistukseen.

Niemisen mukaan uusilla omistajilla ei ole välttämättä tunnesidettä metsään, jolloin se jää hoitamatta.

– On paljon ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta pysty hoitamaan itse metsiään. Silloin olemme tarjoutuneet niitä ostamaan tai vuokramaankin. Tämä on ollut meillä sellainen kasvu-ura myös.

Yhtiö osti yhteensä 11 000 hehtaaria metsää Suomessa vuonna 2021.

– Näitä metsätilakauppoja on tehty kasvavissa määrin viime vuosina.

Venäjän hyökkäyssodalla vaikutuksia liiketoimintaan

Tornatorin kuluvan vuoden liiketoiminnassa näkyy Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, mikä tyrehdytti puun tuonnin Venäjältä Suomeen.

– Se on näkynyt raakapuun niukkuutena, mikä on nostanut puun kysyntää ja hintaa. Se on vaikuttanut liiketoimintaamme positiivisesti, Nieminen sanoo.

Voit katsoa täältä, mikä yritys maksoi suurimman veropotin omassa kunnassasi.