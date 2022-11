Pandemian aikana valtavasti kasvanut Meta vähentää yli 11 000 työntekijää

Vuosi sitten Facebook-nimen Metaksi vaihtanut somejätti on viimeisen kahden vuoden aikana palkannut valtavasti uusia työntekijöitä. Nyt yhtiö ilmoittaa historiansa ensimmäisistä laajoista henkilöstövähennyksistä.

Sosiaalisen median jättiläinen leikkaa työvoimastaan 13 prosenttia. Metan markkina-arvo on kutistunut vuodessa yli 70 prosentilla.

Teknologiayhtiö Meta on ilmoittanut antavansa potkut yli 11 000 työntekijälleen (siirryt toiseen palveluun). Yhtiö käynnistää myös säästökuurin, joka koskee kaikkia paitsi välttämättömiä kuluja. Uusia palkkauksia ei aiota tehdä joitakin poikkeuksia lukuunottamatta ennen ensi kevättä.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yhtiö ryhtyy laajoihin henkilöstöleikkauksiin 18-vuotisen historiansa aikana.

Viestissään työntekijöilleen Metan perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg sanoo ottavansa vastuun päätöksestä ja siihen johtaneista syistä. Zuckerbergin mukaan yhtiö kasvoi liian voimakkaasti pandemian aikana.

Wall Street Journalin (siirryt toiseen palveluun) mukaan vuosien 2020 ja 2021 aikana Meta palkkasi yhteensä yli 27 000 työntekijää. Tämän vuoden aikana Metan palkkalistoille on tullut yli 15 000 uutta työntekijää. Tämän päiväiset potkut kutistavat Metan henkilöstön siis noin alkuvuoden tasolle.

Toinen syy isolle vähennykselle on yleinen taloustilanne, joka on ravistellut etenkin teknologiayhtiöitä ja niiden markkina-arvoja. Metan osakkeen pörssikurssi on pudonnut vuodessa yli 70 prosenttia.

Meta ei suinkaan ole ainoa sosiaalisen median yhtiö, joka joutunut vähentämään väkeä. Alkusyksystä Snapchat antoi potkut viidennekselle työntekijöistään. Twitterin viime viikolla ostanut Elon Musk antoi ensitöikseen potkut puolelle yhtiön työntekijöistä.

Suuntana yhä metaversumi

Viime vuonna nimensä Facebookista Metaksi vaihtanut yhtiö ei ole Zuckerbergin mukaan muuttamassa kurssiaan. Zuckerberg sanoo yhtiön keskittävän resurssejaan kasvualoille, kuten sisältöjen suosittelualgoritmiin, mainosmyyntiin ja metaversumiin.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö keskittyy Facebook-, Instagram- ja Whatsapp-sovelluksiinsa sekä virtuaalilaseja sekä -ympäristöjä rakentavaan Reality Labsiin.

Meta on tähän menessä käyttänyt kymmeniä miljardeja euroja metaversumin rakentamiseen. Ja suunnitelmissa miljardeja palaa jatkossakin.

Kuuntele Uutispodcast: Mikä Facebookia vaivaa, kun käyttäjät pakenevat?

Metaversumia rakentava somejätti ei ole tähän menessä onnistunut vakuuttamaan työntekijöitään, käyttäjiään tai sijoittajiaan uudesta suunnasta. Samaan aikaan yhtiön rahasampo eli mainoskoneisto on alkanut yskiä.

Viime vuonna Applen sovelluksiin lisäämä seuranta-ilmoitus on heikentänyt etenkin Metan kykyä kohdentaa mainoksia. Tämä näkyy vähentyneinä mainostuloina. Meta on arvioinut Applen muutoksen tekevän pelkästään tänä vuonna kymmenen miljardin dollarin loven mainostuloihin.

