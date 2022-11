Suomesta pääsee pian höyryjunan kyydissä Ruotsiin – Ukko-Pekka tulee vetämään turisteja Länsi-Lappiin

Vanhan Ukko-Pekka-veturin vetämän höyryjunan pilottimatka ajetaan jo joulukuun alussa. Tarkoitus on luoda höyryjunamatkasta länsirajalle ympärivuotinen turistituote.

Valtakunnan rajalle Lapissa on tulossa turistipalvelu, jossa matkailijat pääsevät matkakohteeseensa Ukko-Pekka -veturin vetämänä.

Vanhaan malliin vesihöyryn voimalla kulkevan junan ensimmäinen matka ajetaan Kemistä Pelloon joulukuun 4. päivä. Aikataulun mukaan höyryjuna käy myös Ruotsin Haaparannalla. Pellossa juna on puolen päivän aikaan ja paluumatka Kemiin alkaa kahden maissa.

Tällä pilotti- eli kokeilumatkalla on jouluteema, mutta suunnitelmissa on tehdä junamatkoista ympärivuotinen matkailutuote vuoden eri sesonkeihin. Teemoina voisivat suunnitelmien mukaan olla esimerkiksi revontulet, ruska ja yötön yö.

Hanketta ovat toteuttamassa Meri-Lapin matkatoimisto ja kouvolalainen höyryjunan omistaja Höyryjunamatkat1009 oy. Mukana ovat pienellä avustusosuudella myös Meri-Lapin ja länsirajan kunnat.

Veturina on vuonna 1948 valmistunut Ukko-Pekka -höyryveturi, jonka numero on 1009. Näitä huomiota herättäviä isoja puksuttajia on ajokunnossa vain kaksi, joista toisen omistaa VR.

Kiinnostus on kova, vakuuttaa hankkeen ideoija

Höyryveturimatkailua on jo vuosien ajan kehitellyt mielessään Meri-Lapin matkailun monitoimimies Seppo Lankinen. Alueen kunnissa hanke herättää vähintäänkin kiinnostusta, hän sanoo.

– Kun olen kunnissa kiertänyt, niin innostus on valtavaa joka kunnassa, että mukaan pitää tulla. Tässä ovat kunnat mukana Simosta Enontekiölle, kunhan Enontekiö tekee myönteisen päätöksen hankkeeseen mukaan tulemisesta.

Kuntien hyöty tulee turisteista, jotka yöpyvät hotelleissa ja mökeissä ja käyttävät laajemminkin aktiviteetteja - myös muulloin kuin jouluna ja keväthangilla.

– Junamatkan lisäksi tähän tulee muutakin ympärivuotista matkailua. Tavoitteena on, että kuntiin myydään yöpymisiä ja aktiviteetteja. Me matkan järjestäjinä huolehdimme muiden aktiviteettien liittämisestä samaan pakettiin, Seppo Lankinen sanoo.

– Tässä on se rikkaus, että kun koko läänin länsiosa on mukana etelästä pohjoiseen, niin me pystymme tarjoamaan ympäri vuoden erilaisia aktiviteetteja, jotka tulevat varmasti kiinnostamaan asiakkaita ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa, Lankinen uskoo.

Junalippuja ostettiin heti julkistuspäivänä

Joulukuun pilottimatka julkistettiin Meri-Lapin matkatoimiston nettisivuilla ja tietoa jaettiin facebookissa. Lippuja meni kaupaksi parikymmentä heti niiden tultua myyntiin.

– Kyllä me uskoimme tähän ideaan ja tuotteeseen aika vahvasti, mutta kyllä se tuli yllätyksenä, sanoo Meri-Lapin matkatoimiston toimitusjohtaja Irina Louste.

Lousteen mukaan vastaanotto on ollut positiivinen ja ensimmäisenä on lippujen ostoon herännyt luonnollisesti lähialueen eli Meri-Lapin asukkaat.

– Kemi-Tornion alueen perheitä ja pariskuntia, ihan paikallisia ihmisiä, Louste sanoo.

Höyryjunamatkasta kertovat tekstit on vasta saatu käännettyä englanniksi ja laitettua kansainvälisille asiakkaille tarkoitettuun verkkokauppaan. Se, että matkoja on tulossa aluksi vain yhtenä ainoana päivänä, rajoittaa ulkomaalaisten asiakkaiden osallistumista, uskoo Louste.

Ensimmäinen matka on joka tapauksessa tärkeä.

– Haluan nähdä sen testimatkan, kerätä palautetta, ja sitten vasta tehdään yhteenveto ja suunnitellaan eteenpäin. Se on todella tärkeä tämä pilottijuttu, sanoo Meri-Lapin matkatoimiston toimitusjohtaja Irina Louste.

