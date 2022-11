Rikottuja sähkökaappeja, rutattuja rännejä ja muistomerkkien vahingoittamista – seurakunnat turvautuvat jopa vartijoihin ilkivallan vuoksi

Kontiolahden Lehmon seurakuntakodilla häiriökäytöstä on ollut kesästä lähtien. Seurakuntakodin seinille on piirretty, pihaa on sotkettu, rakennuksen katolle kiivetty ja sähkökaappeja rikottu, luettelee kirkkoherra Jukka Reinikainen.

Lehmo ei ole asian kanssa yksin. Kahdeksan Savo-Karjalan seurakuntaa kertoo Ylelle kohdanneensa ilkivaltaa viime vuosina. Kaikkiaan kokemuksiaan jakoi yhdeksän seurakuntaa Pohjois-Karjalasta ja seitsemän Pohjois-Savosta.

Lehmossa seurakuntakodin naapuritkin ovat tuoneet ilmi häiriötä etenkin pihalla mopoilevista nuorista.

– Seurakuntakodissa käy paljon myös lapsiperheitä, jotka ovat ihmetelleet kerääntynyttä nuorisoa, kirkkoherra Reinikainen kertoo.

Lehmossa tilannetta on pyritty rauhoittamaan syyskuun alusta asti vartijalla, joka kiertää seurakuntakodin alueella päivittäin.

Esimerkiksi Outokummun seurakunnassa ei ilkivaltaan ole törmätty. Kuvassa Outokummun kirkko. Kuva: Jarkko Kumpulainen / YLE

Vastanneet seurakunnat haluavat korostaa, että valtaosa tiloissa vierailevista nuorista käyttäytyy kuitenkin hyvin. Moni seurakunta on välttynyt häiriöiltä kokonaan.

Häiriö on johtanut rikosilmoituksiin

Pohjois-Karjalassa ilkivaltaa on kohdannut myös esimerkiksi Kiihtelysvaaran seurakunta, jonka vanha kirkko paloi tuhopoltossa vuonna 2018. Tämän jälkeen rikoksia tai ilkivaltaa ei ilmennyt ennen viime kesää, kertoo seurakuntamestari Jouni Heiskanen

– Kesällä seurakuntataloa sotkettiin, rännejä rutattiin ja pyörätuolirampin kaide rikottiin. Lisäksi rakennuksen sisääntulokatoksessa poltettiin pulloja, hän luettelee.

Lehmon tapaan Liperin seurakunnassa on jouduttu turvautumaan vartijaan. Liperissä ilkivalta on kohdistunut pääasiassa Ylämyllyn seurakuntataloon, jossa esimerkiksi muistomerkkiä on potkittu ja pihakatosta ja -laatoituksia sotkettu.

Pohjois-Savossa Joroisten seurakunnan kirkkoherra Anu Ylitolonen muistelee, että yhteen purkukuntoiseen rakennukseen kohdistettiin ilkivaltaa, mutta ilkivalta loppui siihen.

Osansa ilkivallasta ovat saaneet myös hautausmaat, joissa hautakiviä on kaadettu ja lyhtyjä rikottu. Kuvituskuvassa Pielaveden hautausmaa. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Lapinlahden seurakunnan tiloissa puolestaan ilmoitustauluja, ulkoseiniä ja -penkkejä on töhritty, kukkaruukkuja kaadettu ja roskiksia levitelty.

Suurimmassa osassa ilkivallasta on tehty rikosilmoitukset, ja asiat on ratkaistu poliisin, seurakunnan ja koulujen kesken. Apuna on useissa tapauksissa ollut valvontakameroiden kuvat.

– Kuvien perusteella pihoissa heilutaan jopa aamuyön tunteina. Itseäni kolmen lapsen isänä tämä kummastuttaa, Jouni Heiskanen tuumaa.

Helppoja paikkoja kokoontua

Seurakunnissa ei uskota, että ilkivaltaa kohdistetaan tarkoituksella juuri seurakuntien tiloihin. Seurakuntien piha-alueet ovat todennäköisesti vain helppoja paikkoja nuorille kokoontua.

Henkilökunnat arvelevat ilkivallan johtuvan tekemisen puutteesta, välinpitämättömyydestä tai näyttämisen halusta.

Nuoret vinkkaavat, miten aikuisten kannattaisi lähestyä ilkivaltaongelmia.

Seurakuntien rakennusten lisäksi ilkivaltaa saavat osakseen muun muassa koulujen pihat.

– Nuorille tulisi tarjota tekemistä ja kokoontumispaikkoja, ettei heidän tarvitse turvautua ilkivaltaan ja häiriön aiheuttamiseen, toteaa Lehmon kirkkoherra Jukka Reinikainen.

Seurakunnat kuitenkin toivovat, että myös nuorten vanhemmat kiinnittäisivät huomiota siihen, missä ja milloin omat lapset menevät.

Voit keskustella aiheesta 12.11. kello 23:een asti.

Aiheesta enemmän:

Kiihtelysvaaran kirkon polttaja muutti mielensä – tyytyy lähes kolmen vuoden vankeustuomioon

Varkauden Ylä-Kankun hautausmaalla kaadettiin hautakiviä: jalanjälkien perusteella hautakiviä kaataneet olivat lapsia

Hautausmaan ilkivaltaa tutkitaan hautarauhan rikkomisena Lahdessa – "Kuinka paha ihmisellä voi olla, että tulee tällaista tekemään?"