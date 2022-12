Sinfoniaorkesterin solistiksi pääseminen on huikea tilaisuus Viena Jylhä-Ollilalle, 15: ”Kun kuulin harpun äänen, olin aivan lumoutunut”

Moni nuori muusikon alku on saanut ensikosketuksen ammattilaisuuteen nuorten solistien konsertista. Sinfonia Lahden toinen konserttimestari Hannaliisa Pitkäpaasi sanoo, että esiintyminen ison orkesterin kanssa on nuorelle varsin ainutlaatuinen tilaisuus.

– Se on todella kallisarvoista, ja huikea tilaisuus.

Silti päätoiminen solistinen ura aukeaa vain harvalle.

– Esimerkiksi tosi hyviä viulisteja on tosi paljon. Unelmia kohti kuitenkin pääsee hakeutumalla tilaisuuksiin, missä pääsee soittamaan.

Yksi solisteiksi valituista lahjakkaista nuorista on Viena Jylhä-Ollila, 15. Hän on soittanut harppua seitsemän vuotta. Hän tutustui harppuun ensimmäisen kerran koulussa. Tällä hetkellä Jylhä-Ollila on lukion ensimmäisellä.

– Kun näin harpun ensimmäisen kerran, ajattelin, onpa upea soitin. Tuota haluaisin soittaa. Kun vielä pääsin kuulemaan harpun äänen, olin aivan lumoutunut.

Viena Jylhä-Ollila lumoutui harpun äänestä tutustuessaan soittimeen ensimmäistä kertaa koulussa. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Tammikuun konsertissa Viena Jylhä-Ollila soittaa täysikokoisella konserttiharpullaan osan Einojuhani Rautavaaran sävellyksestä Ballad for harp and strings.

Sinfoniaorkesterin solistina hän on ensimmäistä kertaa.

– Se on mielestäni tosi upea teos. Siinä on monipuolisesti hyödynnetty harpun äänialaa ja eri sointivärejä.

Hän kertoo, että esiintymisen alla vatsassa on hiukan perhosia, mutta ihan hyvällä tavalla.

Selvät sävelet ammattiuralle

Lahdessa asuvan Pirta Pölläsen, 18, soitin on viulu. Hän on ollut sinfoniaorkesterin solistina jo aiemminkin. Viulun soiton Pöllänen aloitti jo 4-vuotiaana.

Hän suorittaa Lahden konservatoriossa muusikon perustutkintoa sivuaineenaan klassinen laulu ja opiskelee samanaikaisesti ylioppilastutkintoa.

Jo nyt Pirta Pöllänen näkee muusikkouden tulevaisuuden ammattinaan.

– Aion hakea yliopistoon opiskelemaan ainakin solistista viulua. Kyllä tästä ammatti tulee. Päätoiminen solistinen ura ei kiinnosta, mutta haave on, että saisin konserttimestarin viran.

Viulisti Pirta Pölläsen sydäntä lähellä klassisen musiikin ohella on myös ooppera. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Musiikin Pirta Pöllänen kokee voimaannuttavana ja palkitsevana.

– On niin hienoa, miten musiikin kokee, ja se on yhtä arvokasta joka kerta. Se on se syy, miksi tätä tekee.

Musiikin moniottelija

Selloa soittava Matti Skyttä, 24, on kotoisin Kouvolasta, mutta asuu tällä hetkellä Lahdessa ja opiskelee Lahden konservatoriolla laulua. Sellon soittoa hän opiskelee Sibelius Akatemiassa.

Matti Skyttä ylsi finaaliin kuuden parhaan joukkoon syksyllä Turun sellokilpailussa.

– Minulla on sellainen vaihe, että yritän tehdä molempia sekä selloa että laulua mahdollisimman paljon. Toivon, että pystyn tekemään molempia työkseni jossain vaiheessa.

Lisäksi nuorta muusikkoa työllistää keikkailu erilaisissa tilaisuuksissa, kuten häissä, juhlissa ja hautajaisissa. Skyttä on myös soittanut Kansallisoopperan orkesterissa.

Monipuolisuudesta ei ole haittaa, sillä kilpailu alalla on kova.

– Suomessa on ihan hirveä määrä hyviä sellistejä ja laulajia. Kilpailu on kovaa, mutta se vie myös eteenpäin. Kun on kilpailua, niin jaksaa paremmin painaa hommia ja kehittyä siinä mitä tekee.

Matti Skytän tavoitteena on valmistua Sibelius-Akatemiasta maisteriksi jouluna 2023 tai keväällä 2024.

Sellisti Matti Skyttä kertoo, että pääsy solistiksi motivoi harjoittelemaan ja auttaa kehittymään. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Nuorten solistien konsertti kuullaan Lahden Sibeliustalossa torstaina 12. tammikuuta (siirryt toiseen palveluun).

Konsertin johtaa nouseva kapellimestarilupaus Aliisa Neige Barriére, ja siinä kuullaan tunnettujen solistikonserttojen osia.