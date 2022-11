Naisia tulokärjessä jälleen vain vähän – katso tästä, keitä ovat viime vuoden eniten ansainneet naiset

Sadan eniten tienanneen joukossa on kolmetoista naista. Suurin osa on varakkaiden sukujen perijöitä, mutta joukossa on myös ammattijohtajia ja yrittäjiä.

Viime vuonna eniten verotettavia tuloja saaneiden naisten listan ykkönen on sijoitusyhtiön johtaja Maria Severina (vas.). Toisena on makeisyhtiön omistajiin kuuluva Majlen Fazer. Neljäs on ohjelmistoyhtiö Relexin perustaja ja johtaja Johanna Småros. Kuva: Lehtikuva, Yle