Kauppiaat odottavat joulumyyntiä epävarmoissa tunnelmissa – nyt toivotaan, että joulu saa varovaiset kuluttajat höllentämään kukkaronnyörejä

Kuluttajien luottamus talouteen on heikoilla, mutta kohtuullisesti sujunut syksy virittää kauppiaiden toiveita siitä, että joulukaupasta saattaa tulla kannattavaa.

Jos joulukaupan ennustaminen on ollut parina viime vuonna vaikeaa, nyt se on sitä entistä enemmän.

Kuluttajien odotukset talouteen ovat tilastokeskuksen selvityksen mukaan heikentyneet rajusti, ja ihmisten ostohalut ovat vähissä. (siirryt toiseen palveluun)

Moni yrittäjä kokee, että tilanne on tällä hetkellä paljon haastavampi kuin konsanaan korona-aikaan, kertoo Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

– Silloin pystyttiin tekemään etämyyntiä ja muuta. Nyt on paljon kysymysmerkkejä siinä, kuinka kuluttajat toimivat, jos kustannukset kovasti nousevat, hän sanoo.

Päijät-Hämeen yrittäjien liki kolmesta tuhannesta jäsenestä joulukaupan kanssa on suoraan tekemisissä noin neljännes, välillisesti enemmän.

Heta Vihervirta-Vuontelo on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Osa kalliista tuotteista uhkaa jäädä hyllyyn

Tuntumaa tulevaan on nyt haettu muun muassa seuraamalla syksyn aikana ihmisten ostokäyttäytymistä.

– Syksyn myynti on ollut kohtalaisen hyvää, ja sen perusteella ollaan varovaisen toiveikkaita, toteaa Heta Vihervirta-Vuontelo.

Hänen mukaansa moni yrittäjä uskoo, että mahdollisuudet hyvään joulukauppaan ovat olemassa.

– Ihmiset haluavat näin haastavana aikana tuoda iloa ja antaa joululahjoja läheisille.

Keskihintaiset tuotteet tekevät parhaiten kauppansa. Kalliimpien tuotteiden osalla kuluttajat harkitsevat tarkemmin.

Toisaalta esimerkiksi urheilukaupoissa korona-ajan aiheuttamat saatavuusongelmat ovat nyt lauenneet. Vihervirta-Vuontelo kertoo, että kalliimmatkin tuotteet, joissa on ollut saatavuuden kanssa ongelmia menevät kaupaksi.

– Siellä on kaksijakoinen tilanne. Myynnissä on korkean hintaluokan tuotteita, joiden myymisessä on haasteita ja toisia tuotteita, joissa kauppa käy.

Lamaan vertaaminen ontuu

Synkimmät hakevat näkymistä jo vertailukohtaa 1990-luvun laman aikaan. Kaupan liiton ekonomistin Heidi Lauttamäen mukaan niistä ollaan vielä kaukana.

Tilastokeskus on mitannut kuluttajien luottamusta ja Lauttamäki näkee tuloksissa myös myönteisiä merkkejä. Rahaa kulutukseen on olemassa, kun töitä vielä riittää, omaa rahatilannetta pidetään hyvänä ja säästöjäkin on kertynyt.

– Pandemian aikana kulutus kärsi, ja monet kotitaloudet pystyivät kasvattamaan säästöjään. Nyt rahoja on päästy kuluttamaan, eikä kaikkea ole vielä käytetty loppuun, uskoo Lauttamäki.

Joulupöydästä ei kuitenkaan tingitä

Vaikka muun joulukaupan ennakoidaan kärsivän jonkin verran kiristyneestä taloudellisesta tilanteesta, kaupparyhmien edustajat uskovat, että ruokapuolesta ei suuremmin tingitä.

– On rahaa sitten enemmän tai vähemmän, niin joulupöytä katetaan aina koreaksi. Toki voi olla, että jonkin verran vähemmän lihaa, mutta suuremmin ei tingitä, toteaa Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto.

Tiukat ajat ovat jo nyt näkyneet ruokaostoksissa, eli perusarjessa tingitään ruoassa. Juhlat ovat kuitenkin oma lukunsa, sanoo Keskon Etelä-Suomen aluejohtaja Mika Sivula.

– Silloin kun on juhlan aihetta, niin siihen ollaan valmiita panostamaan, kiteyttää Sivula.