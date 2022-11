Katso, miten sähkönsiirtoyhtiöt ovat muuttaneet hintojaan – kaksi yhtiötä tehnyt niin paljon ylituottoa, että kohta hintaa on pakko alentaa

Pari vuotta sitten kauhisteltiin sähkönsiirron hintaa, nyt itse sähköenergian hintaa.

Sähkölasku koostuu kuitenkin edelleen sähköenergiasta, sähkönsiirrosta pistorasiaan ja veroista.

Monopoliasemassa alueillaan olevia sähkönsiirtoyhtiöitä vahtiva Energiavirasto on saanut vuosia 2020 ja 2021 koskevan kohtuullisen hinnoittelun laskelman valmiiksi.

Katsotaan siis mitä siirtoyhtiöiden hinnoittelussa on tapahtunut.

Valtaosalla, yli 70 yhtiöstä, hinnoittelu on menossa ali- ja ylijäämä kriteereiden valossa kohdilleen, mutta ei kaikilla.

– Kahdeksan menee ylijäämän puolella. Osa on jo ryhtynyt toimenpiteisiin eli on laskenut tai ilmoittanut laskevansa siirtomaksujaan, mutta eivät kaikki, sanoo verkkovalvonnan johtaja Veli-Pekka Saajo Energiavirastosta.

Ylijäämäyhtiöitä viime vuosilta ovat Caruna Espoo, Haminan Sähköverkko, Lahti Energia Sähköverkko, Lappeenrannan Energiaverkot, Naantalin Energia, Oulun Energia Sähköverkko, Rovaniemen Verkko ja Sipoon Energia.

Lisäksi lähellä ylijäämää ovat Alva Sähköverkko sekä Forssan, Keravan, Turun, Kuopion ja Porin sähköverkkoyhtiöt.

Maksualennusten tielle ovat tänä vuonna jo lähteneet Oulun, Lahden ja Lappeenrannan verkkoyhtiöt. Lappeenrannassa hintoja leikattiin peräti 14 prosenttia. Sipoon Energia poistaa puolestaan perusmaksut kolmeksi kuukaudeksi kokonaan joulu-, tammi- ja helmikuussa.

Hintojaan ovat tänä vuonna muutelleet tai aikovat muuttaa muutkin.

Energiaviraston mukaan Keminmaan Energia on jättänyt perusmaksut perimättä väliaikaisesti. Näin aikovat tehdä myös Keravan Energia, Pori Energia Sähköverkot ja Savon Voima Verkko.

Hintojaan tänä vuonna nostaneet yhtiöt ovat puolestaan olleet alijäämäisiä sekä edellisellä valvontajaksolla että nyt menossa olevalla jaksolla.

Sähkönjakeluyhtiöiden tuottoja ja hinnoittelua tarkastellaan kokonaisuudessaan neljän vuoden jaksoissa ja nyt on menossa jakso 2020-2023.

Hamina ja Rovaniemi pakon edessä

Saajo onkin eniten huolissaan kahdesta yhtiöstä.

– Haminan Sähköverkolle on kertynyt ylijäämää sekä edelliseltä että nykyiseltä nelivuotisjaksolta. Ylijäämää ei voi missään nimessä tulla kahdelta jaksolta peräjälkeen eli tilanne ei voi olla tällainen vuoden 2023 lopussa, Saajo sanoo.

Haminan Sähköverkko on Haminan Energian tytäryhtiö. Emoyhtiön omistaa Haminan kaupunki.

Toinen yhtiö on Rovaniemen Verkko Oy.

– Rovaniemen verkkoyhtiöllä on merkittävää ylijäämä edelliseltä nelivuotisjaksolta. He ovat päässeet tällä jaksolla alijäämän puolelle, mutta kun vanhasta ylijäämästä vähennetään kuluvan jakson alijäämä, yhtiö on edelleen selvästi ylijäämäinen. Heilläkin on kiire päästä nollille, Saajo sanoo.

Edessä on siis väistämättä maksualennuksia, mutta vielä Energiavirastolle ei ole kantautunut tietoja siitä mitä yhtiöt aikovat tehdä.

Rovaniemen Verkko kuuluu Napapiirin Energia ja Vesi yhtiöön, jonka omistaa Rovaniemen kaupunki.

Moni on jo ryhtynyt alentamaan maksuja, jotta ylijäämää ei kertyisi liikaa valvontajakson lopulle. Keinoina ovat asiakkaiden maksujen alennukset ja perusmaksujen poistot, sanoo johtaja Veli-Pekka Saajo Energiavirastosta. Kuva: Rami Moilanen/ Yle

Jakeluyhtiöt ovat lisäksi saamassa tuntuvan kevennyksen omiin kuluihinsa, kun kantaverkkoyhtiö Fingrid alentaa niiltä perimiään maksuja yhteensä 300 miljoonaa euroa.

– Fingridin maksuhelpotus kasvattaa kaikkien yhtiöiden tuottoa, mutta vaikuttaa eniten Haminaan ja Rovaniemeen. Se lisää näiden kahden yhtiön painetta maksualennuksiin entisestään, Saajo sanoo.

Kaupunkien siirtoyhtiöt halvimpia – katso hintalistaus

Edellisen nelivuotisen valvontajakson alijäämäyhtiöt, jotka tekevät tällä jaksolla ylijäämää, voivat toki siirtyä ylijäämäisenä vuonna 2024 alkavalle jaksolle. Aikaa hinnoittelun muuttamiseen on sentään neljä vuotta.

Energiavirasto pystyy siis puuttumaan jakeluyhtiöiden hinnoitteluun varsin hitaasti.

Pääsääntö kun on, että maksuja ei saa periä asiakkailta liikaa kahdeksaa vuotta pidempään.

- Valvontamenetelmää muutettiin tämän vuoden alusta ja vasta ensi vuonna nähdään miten se on vaikuttanut. Mutta näyttää siltä, että vaikutuksia hinnoitteluun on jo ollut. Meille näyttäisi tulleen enemmän perusmaksujen perimättäjättämisilmoituksia ja korotuksetkin ovat vähentyneet merkittävästi, Saajo arvioi.

Viime vuonna päätetyllä lakimuutoksella leikattiin jakeluverkkoyhtiöiden suurinta sallittua tuottoa ja pienennettiin kertakorotusten suuruutta. Käytännössä muutoksen on odotettu pienentävän asiakkaiden maksuja jo tänä vuonna yhteensä 350 miljoonalla eurolla (siirryt toiseen palveluun).

Katso tuoreesta listauksesta onko asuinkuntasi siirtoyhtiö kalliimpien vai halvimpien joukossa.

Esimerkissä on käytetty Energiaviraston mukaan yhtä hyvin tyypillistä sähkönkäyttäjää. Samat yhtiöt tosin löytyivät halvimpien ja kalliimpien joukosta myös esimerkiksi kerrostaloasujan tai sähkölämmitteisen pientaloasujan tyyppiesimerkeissä.

