Lauri Markkanen täräytti kauden parhaat pisteet ja teki uuden ennätyksensä – toimittajalta kiinnostava väite, miksi suomalainen loistaa Utahissa

Kuva: NBAE via Getty Images

Lauri Markkanen pussitti kauden parhaan pistesaldonsa, kun Utah Jazz kukisti idän kärkipäässä pelaavan Atlanta Hawksin pistein 125–119.

Markkanen jatkoi hyviä otteitaan ja hän oli ottelun tehokkain pelaaja. Suomalainen teki 32 pistettä ja otti kahdeksan levypalloa.

Suomalainen hurjasteli ensimmäisellä neljänneksellä puolet illan pisteistään. 16 pistettä on niin ikään suomalaiselle uran ennätys ensimmäisellä neljänneksellä.

Pistesaldo oli Markkaselle kauden paras, sillä hän oli aiemmin tehnyt kahdessa ottelussa 31 pistettä.

Pelitilanneheitoistaan Markkanen pussitti 50 prosentin tehokkuudella (9/18). Esimerkiksi kolmen pisteen heitot onnistuivat aiempaa paremmin, sillä Markkanen pussitti kuusi kolmosta kahdeksasta yrityksestä.

The Athleticin toimittaja Tony Jonesilta kysyttiin tuoreeltaan, miksi Markkasen entiset seurat Cleveland ja Chicago epäonnistuivat suomalaisen kohdalla.

Jonesilla oli suora vastaus kysymykseen.

– He eivät antaneet hänelle valtaa. Lauri on saanut sataprosenttisen itsenäisyyden peliinsä, ja hän on vastannut siihen, Jones vastasi.

Hawks lähti vielä viimeiselle neljännekselle viiden pisteen johdossa, mutta Jazz toipui tästä aloittamalla viimeisen neljänneksen tehokkaasti lukemin 10–2. Näin ollen Utah onnistui katkaisemaan Atlantan kolmen ottelun voittoputken.

Markkasen ohella Utahin parhaimmistoa oli jälleen Jordan Clarkson 23 pisteellä. Ottelu oli hänelle jo viides perättäinen vähintään 20 pisteen ottelu.

Dejounte Murray upotti Atlantalle 26 ja Trae Young 22 pistettä.

Läntistä konferenssia johtava Utah on taipunut tällä kaudella 13 ottelussa vain kolmesti. Utah pelaa neljän ottelun voittoputkessa.