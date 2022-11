Savonsolmu oli hotelli, jonka discosta löytyi elämänkumppaneita ja joka hurmasi 70-luvun sisustuksellaan – nyt pieksämäkeläiset surevat sen kohtaloa

Pieksämäen kaupunki on purkanut hotellin maanvuokrasopimuksen maksamattomien vuokrien takia. Todennäköistä on, että kiinteistön purkutyöt ja siitä aiheutuvat kustannukset jäävät kaupungin kontolle.

Kun Savonsolmu vuonna 1976 avasi ovensa, oli se Pieksämäen hienoin, ja samalla myös ainoa hotelli. Vuosien varrella Savonsolmusta kasvoi legendaarinen viihdekeskus, jonka 70-lukua henkivä sisustus ei jättänyt ketään kylmäksi. Pieksämäkeläisillä liittyy hotelliin paljon hyviä muistoja.

– Kyllähän se oli iloinen paikka, ja siellä kävi paljon väkeä aikanaan. Nuorena tuli itsekin käytyä, oli diskot alakerrassa ja kävi paljon hyviä esiintyjiä, kertoo Pentti Brandt.

Brandt kertoo Savonsolmusta löytyneen vuosien varrella elämänkumppaneitakin tanssien lomassa.

Airi Rintanen muistelee myös haikeana Savonsolmun kultavuosia, jolloin melkein joka ilta oli hotellilla tapahtumia.

– Tosi hyvä paikka oli käydä. Siellä järjestettiin muun muassa tietokilpailuja ja ruokapaikkana oli hyvä.

Museoviraston historian kuvakokoelmista löytynyt kuva vuodeta 1982 paljastaa, että Savonsolmu on säilynyt viime vuosiin asti alkuperäisessä ulkoasussaan. Kuva: Museovirasto / Teuvo Kanerva

Sekä Rintanen että Brandt ovat seuranneet kaupungin parhaalla paikalla sijaitsevan hotellin kohtaloa murhemielin.

– Ikävä on ollut seurata jo vuosia tätä kohtaloa mikä Savonsolmulla on ollut. Että miksi on pitänyt tuusan nuuskaksi laittaa, Rintanen sanoo.

– Kyllä surkea tilanne on, se on särjetty niin pahasti nyt. Eihän siellä pitkään aikaan ole kait ollut lämpöjäkään, että ihan purkukunnossa on, Brandt harmittelee.

Hotellin ikkunoita on viime aikoina rikottu ja seiniä töhritty. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Savonsolmun kultavuodet päättyivät jo aikoja sitten, mutta lopullinen alamäki alkoi keväällä 2021, kun rakennus päätyi huutokaupassa ruotsiin rekisteröidylle yritykselle. Uusi omistaja lupaili rakennuksen remontointia ja hotellitoiminnan jatkumista, mutta toisin kävi. Tyhjilleen jäänyt rakennus on kokenut paljon ilkivaltaa viime aikoina.

– Näyttää sille, että omistaja on hylännyt rakennuksen. Kurja tilanne on, sanoo Pieksämäen kaupungin maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen.

Savonsolmun hotelli sijaitsee niemen kärjessä, joten hotellihuoneiden parvekkeilta aukeaa näkymä vesistöön. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Hotelli sijaitsee kaupungin tontilla, eikä rakennuksen omistaja ole yli vuoteen maksanut tontista vuokraa. Kaupunki purki tänä syksynä maanvuokrasopimuksen.

– Nyt odotellaan, että päätös tulee lainvoimaiseksi jonka jälkeen vuokralaisella on kuusi kuukautta aikaa purkaa rakennus ja siistiä tontti, Tarkiainen kertoo.

Jos näin ei tapahdu, aikoo Pieksämäen kaupunki hakea käräjäoikeuden kautta häätöä. Sen jälkeen kiinteistö olisi kaupungin käytettävissä.

Savonsolmu sijaitsee kauniilla paikalla Pieksäjärven rannalla Pieksämäen keskustassa. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Rästejä tontin vuokrasta on maksamatta noin 20 000 tuhatta euroa, eivätkä kulut todennäköisesti pysähdy tähän.

– Merkittävimmät kustannukset tulevat rakennuksen ja tontin siistimisestä. Niistä ei ole vielä arviota, kun ei tiedetä mitä haitta-aineita sisältä löytyy, Tarkiainen sanoo.

Hän arvelee, että rakennuksen purkutyöt jäävät lopulta kaupungin kontolle, sillä Pieksämäen kaupungilla ei ole ollut yli vuoteen puheyhteyttä Savonsolmun nykyiseen omistajaan.

– Nämä ovat pitkiä prosesseja, enkä usko että vuoteen tapahtuu Savonsolmun tontilla vielä mitään, Tarkiainen sanoo.

Maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen kertoo, että ilmoitus maanvuokrasopimuksen purkamisesta toimitettiin hotellin omistajalle haastemiehen kautta. Puheyhteyttä omistajaan ei ole ollut yli vuoteen. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Kaupunkilaiset ymmärtävät hotellin purkusuunnitelmia, vaikka rakennuksen kohtalo surettaakin.

– Minkä sille teet, ei se ole tuommoisenakaan kiva katsella, jos sitä ei pureta. Totta kai surullinen olo on kun tuommoinen häviää, Pentti Brandt tuumaa.

– Se on vähän kaksipiippuinen asia. Hirmu ikävä on, jos pitää kokonaan purkaa, mutta mahdottomat ovat kustannukset jos sen entisöi ja laittaa kuntoon. Että en osaa kyllä ihan varmaa vastausta antaa, mitä pitäisi tehdä, toteaa pieksämäkeläinen Airi Rintanen.

