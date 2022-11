Jopa sadat nuoret kokoontuvat koulujen pihoille Seinäjoella, suuri osa päihtyneitä – nuorisotoimi huolestui: ”Tunnelma kuin festareilla”

Seinäjoella on herännyt huoli nuorisosta. Esimerkiksi Pajuluomalla ja Hyllykalliolla kokoontuu yhteen iso joukko nuoria, joista suuri osa on päihtyneitä. Tunnelma on kuin festareilla.

Ts. nuoriso-ohjaaja Mervi Ylinen (vasemmalla) ja erityisnuorisotyöntekijä Raisa Mäkynen Seinäjoen kaupungin nuorisopalveluista kertovat, että välillä joudutaan kutsumaan jopa poliisi paikalle, kun joku on huonokuntoinen tai meno liian villiä.